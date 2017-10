Valdano: "Hay políticos y faltan estadistas"

El exfutbolista y comunicador, Jorge Valdano, afirma que en la actual política internacional "hay políticos y faltan estadistas", porque se toman decisiones que tienen valor electoral pero no "fuerza transformadora", en momentos donde el planeta se enfrenta a retos "tan relevantes" como el cambio climático o el terrorismo internacional.

"El político piensa en mañana y el estadista en las próximas generaciones", expone en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su paso por Tenerife para hablar de liderazgo deportivo y empresarial en las jornadas 'Spring Talks' de Futurismo Canarias. Valdano admite que "faltan buenos líderes internacionales", con un problema básico que vincula a la ausencia del misterio.

"El liderazgo necesita de visibilidad pero hay una parte de misterio que hace a la leyenda, y eso ha desaparecido. Sabemos demasiado y eso termina debilitando a los grandes personajes", expone. En esa línea, señala que en muchas ocasiones, lo que se sabe "no es necesariamente la verdad", con el agravante de que las redes sociales "no lo aclaran", dando la sensación, incluso, "de que tienen más poder de comunicación las noticias falsas que las ciertas y eso perjudica mucho el ejercicio del liderazgo".

En el caso concreto de Cataluña, ha comentado que los diferentes líderes políticos implicados en el conflicto "no están a la altura de las circunstancias y da la sensación de que la opinión pública guía a los políticos". Sobre la esencia del liderazgo, apunta que hay un tipo de "liderazgo napoleónico con el que se nace", pero "el camino enseña mucho", y en ese sentido, incide en la experiencia laboral, el cine o la literatura, aparte de tener una "mentalidad curiosa". Además, apunta que cada cultura entiende el liderazgo con diferentes matices.

"Una vez escuché a Felipe González decir que toda idea necesita ser personalizada para que alcance relevancia y difusión, y es posible que los latinos, culturalmente, estemos más preparados para individualizar el éxito y el fracaso", subraya. En el caso de las opciones de mando tipo asambleario, precisa que necesitan de un "equipo muy maduro" para que funcionen porque "un solo cambio termina modificando la ecuación y el equilibrio ecológico que hace que una empresa sea sana".



El fútbol tiene "todos los defectos de la globalización"

Lo que sí defiende Valdano es el valor de saber escuchar, y lo personifica en el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. "Es tan importante por lo que dice que por lo que escucha, y eso le permite mantenerse cerca de los jugadores y no poner en peligro su condición de líder", indica. En cuanto a su pasado en el fútbol, comenta que lo que se echa de menos de verdad "es el césped" porque todo se origina en el "amor a la pelota", y como se trata de una "nostalgia invencible", ha optado por no tenerla.

"No participo de reuniones de veteranos, no tengo fotos de mi etapa de jugador, no le doy vuelta al pasado, lo mejor es soñar cosas y no recordar cosas", afirma. Con todo, cree que el fútbol acumula "todos los defectos de la globalización" al concentrar la riqueza en unos pocos clubes y jugadores, y entiende que es "justicia capitalista" que los jugadores se sientan compensados por la potencia económica de la industria. "Al fin y al cabo este es un negocio de héroes, y los héroes son los jugadores", concluye.