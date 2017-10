De safari por Kenia y Tanzania

Una romería de vuelos nos llevó desde el África Austral hasta nuestra siguiente etapa: dos semanas por Tanzania y Kenia. Llegamos a la ciudad más poblada de Tanzania, Dar es Salam, ilusionados con esta nueva etapa, preparados para que no se nos escape el más mínimo detalle de la África más salvaje. Y es que un safari por estos dos países del África Oriental es un fijo en la lista de deseos de cualquier viajero y, también, una de las primeras opciones que valoran los enamorados para su luna de miel.

Existen varias opciones para explorar el corazón de África. Muchas empresas operan en esta zona de África ofreciendo safaris en grupos o privados. Nosotros necesitamos un programa que se ajuste a la medida que requerimos como equipo de televisión y todo el tiempo que la naturaleza precise para que se muestre en toda su plenitud ante nuestras cámaras, así que optamos por un safari privado con Tabia Safaris. Es la mejor opción si deseamos un safari personalizado en 4x4, sin prisas, a nuestro ritmo y con un equipo de especialistas con más de 15 años de experiencia, que nos puedan orientar y explicar sobre el comportamiento animal. Y es que sus creadores, dos etólogos españoles, Tina y Eugeni, consiguen transmitir a todos los viajeros su pasión por el mundo animal, introduciéndonos en el contexto natural en el que nos encontramos.

Habitualmente, estos safaris suelen comenzar por Kenia, pero tras la paliza de miles de kilómetros de carretera y semanas de filmaciones por Sudáfrica, Mozambique, Namibia, Botsuana y Zimbabue aceptamos la sugerencia de Eugeni de comenzar la ruta al revés y desconectar unos días en la paradisiaca isla de Zanzibar. Este destino suele ser el final de la estancia tanzana para los aventureros que han disfrutado de un safari, una extensión de varios días para cerrar el círculo, recuperar fuerzas y compartir con todos lo que seguro ha sido un viaje inolvidable. Y es que África no deja a nadie indiferente y, mucho menos, en su versión más intacta y auténtica.

Un vuelo en avioneta nos traslada desde Dar es Salam hasta la magnífica Zanzibar, también llamada la isla de las especias o de los sultanes. Las vistas desde la avioneta nos permiten comprobar lo idílico que es este lugar para descansar en alguna de sus más de 30 playas de fina arena blanca bañadas por un intenso mar azul turquesa. La mayoría de la población de este archipiélago, situado a 40 kilómetros de Tanzania continental, se dedica a la agricultura, aprovechando las regiones fértiles del norte y oeste de la isla. Nuestra primera toma de contacto fue realizar una ruta por la zona agraria para conocer la importancia de las diferentes especias que se dan en la isla: la canela, el clavo, la pimienta, la nuez moscada, la citronela?

Patrimonio de la Humanidad desde 2000, por ser uno de los núcleos más importantes de la cultura suajili, Stone Town es la principal ciudad. Paseando por sus adoquinadas calles y pintorescas plazas, percibimos las huellas de un pasado lleno de conquistas. Las herencias del sultanato de Omán manifestadas en sus curiosos mercadillos y olores de mil especias; la arquitectura colonial portuguesa, en la que destaca su antiguo fuerte construido en 1700, son el legado del mandato ibérico o los clubes británicos, en los que se reunían los residentes anglosajones antes de que la isla obtuviese su independencia en 1963. Sin embargo, lo que más sorprende son sus característicos edificios realizados con piedra de coral, para dar consistencia a la vivienda; y la impresionante Casa de las Maravillas, un edificio de cuatro pisos y enormes terrazas construido por el sultán Barghash a finales del siglo XIX.

En la isla de Zanzibar

Y volvemos a estar en una isla, añorando nuestra querida Tenerife. Así que no lo dudamos y preparamos el equipo acuático. Durante nuestra estancia en Zanzibar aprovechamos para realizar diversas actividades náuticas. Zanzibar permite a los viajeroshacer inmersiones a lo largo de prácticamente todo el año, debido a que las condiciones ambientales son idóneas para realizar buceo. Así que aceptamos la propuesta de los amigos de Deep Zanzibar. Nos prepararon un día inolvidable pasado por agua, dirigiéndonos hacia el atolón Mnemba, una zona privada a la que van muchos famosos. Realizamos snorquel y buceo, entre arrecifes de coral, peces de multitud de colores, tortugas, rayas, delfines? ¡Sí, delfines! ¡Vaya sensación poder nadar junto a uno de los animales más inteligentes del planeta! Fue verlos pasar junto al barco y nos tiramos al agua sin pensarlo. ¡Qué sensación de libertad! La jornada náutica la finalizamos desatando un poco de adrenalina con el deep board, una actividad en la que agarrados a una tabla de metacrilato que va atada al barco. Te permite realizar infinidad de giros debajo del agua. Una historia más que apuntarán en su lista los televidentes más atrevidos. Tocaba volver a la Tanzania continental, pero no podíamos irnos sin navegar en una embarcación tradicional, llamado dhow. Al atardecer, en un escenario cinematográfico, dimos un paseo en esta nave pionera en tener una vela triangular, lo que supuso una revolución en la historia naval ya que permitía moverse sin remos independientemente a la dirección del viento.

Que Tanzania aprovecha las bonanzas de su tierra es toda una realidad. Nosotros pudimos comprobarlo mientras grabábamos dos historias para la segunda temporada de El Turista: la recogida y preparación del café manzano y la elaboración de su peculiar cerveza de plátano. Y es en sus mercados donde más olores, sabores y colores podemos encontrar. Es toda una experiencia visitar un mercado en África, también en Tanzania. En el de Karatu, se vende prácticamente de todo, se hacen subastas hasta de ropa y el regateo es el método tradicional de negociación. Tras grabar quisimos ver cómo sería la paleta de colores que ofrecería una visión aérea y el movimiento de el incesante ritmo del mercado, que tenía vida propia. Drone al aire, todo en orden, tomas realizadas y aterrizaje sin problemas. O eso creía, porque fue posarse la aeronave en el suelo, recogerlo y sentir como me agarraban de la camiseta. Un señor, a gritos, me preguntaba una y otra vez que quién era y qué estaba haciendo. De repente, un centenar de personas nos rodeaban mientras intentaba seguir mi camino hacia el coche sin que me soltasen. Desconcertado, no sabía qué pasaba, mientras nos preocupábamos de que nuestro material no sufriese desperfectos. La gente seguía llegando, a la carrera, como si estuviésemos regalando algo, cual noveleros.

La cosa se había puesto fea y muchas cosas se nos pasaban por la cabeza, ya que es común que los propios ciudadanos actúen de justicieros ante alguna situación que consideran ofensiva o ilegal. Sin embargo, un señor con un palo los alejaba, como si acordonase la zona y en esto llegó Eugeni a poner calma y pedir explicaciones. Quien me había agarrado era un policía alertado ante la población que se había asustado con el aparato volador. Estuvimos detenidos, intentando buscar explicaciones y nos invitaron a ir a comisaría tras explicarles que estábamos promocionando su país. Al final, Eugeni, cual león de la sabana, consiguió que hasta acabaran pidiéndonos disculpas por el susto y agradeciéndonos nuestra labor informativa sobre su país. La importancia escoger a un magnífico guía y anfitrión.

Y como de emociones fuertes ya estábamos curtidos en las últimas semanas, decidimos ir a cazar con la tribu más pequeña de Tanzania. Los azabe son una tribu nómada en la que los hombres cazan y las mujeres son las encargadas de recolectar agua, fruta, raíces? Viven en plena naturaleza en cuevas de roca o poblados que han habilitado con pieles de animales y ramas, pero siempre tienen un fuego cerca para combatir el frío. Tras la bienvenida a su poblado nos enseñaron a lanzar flechas, pero realmente se nos da mejor coger la cámara que el arco. Así que decidimos acompañarlos, caminando durante horas para ver cómo cazaban.

Lo que sobra, a las mujeres

Lo que cazan se lo comen y si la pieza es muy grande y les sobra, le dan a comer a las mujeres. Por eso las féminas en muchas ocasiones pasan hambre. Un pajarito fue el almuerzo de esa tarde, que sinceramente agradecimos no insistiese demasiado en su ofrecimiento al compartirlo. A pocos kilómetros, se encontraba el poblado de la tribu datoga, que son los encargados de recolectar el metal en las chatarras, fundirlo y crear diferentes piezas, como las propias puntas de las flechas con las que cazan los azabe. Cuestión de adaptarse al medio y a las demandas entre tribus.

Cuantas experiencias en Tanzania... Pero queríamos ya adentrarnos en el safari. César, que requiere mantener la misma imagen, uniformado y con el mismo tamaño y corte de pelo -ya que el programa es una vuelta al mundo en cada episodio y se graba cada país en diferentes épocas-, aprovechó para cortarse el pelo, con la mala suerte de que están acostumbrados al tipo y corte africano, que es todo con máquina eléctrica y se fue trasquilado por un costado. ¡Seguro que sacará algunas carcajadas esta historia cuando se emita!

El Área de Conservación del Ngorongoro fue la puerta de entrada a la África más salvaje. Enclavado entre el Serengeti y el Gran Valle del Rift, en este Patrimonio de la Humanidad al que la Unesco cataloga como una de las mayores maravillas naturales del planeta podemos encontrar la mayor densidad de depredadores de África, además de grandes manadas de elefantes y ungulados. Sin embargo, el animal más preciado y buscado por los prismáticos de los guías y las cámaras de los turistas, a lo largo de este cráter de 264 kilómetros cuadrados, es el rinoceronte negro.

Los masáis también han elegido este microcosmos, que se formó hace unos tres millones de años debido a una explosión que destrozó un enorme volcán, de pastizales, humedales, bosques y cuestas. Son una tribu ganadera, que no caza animales, por lo que se les ha permitido vivir dentro del parque ya que no ponen en peligro a los animales. Te reciben con su tradicional danza dando varios saltos, antes de abrirte las puertas de su poblado, sus casas, su escuela y enseñarte cómo viven. Son muy fotogénicos y no dudan en sacar su mejor sonrisa mientras intentan venderte alguno de los collares que realizan.

El sueño de los viajeros

Es el sueño de muchos viajeros, de los amantes de los animales o simplemente de la opción de sentirte partícipede uno de los habituales documentales sobre el mundo animal. Visitar la llanura infinita, el Serengeti, es toda una experiencia. Es la estampa de África, la joya de la corona de las áreas protegidas de Tanzania y récord de conservación que pocos países pueden igualar con el 14% de su superficie.

Cada año, "allí donde la tierra se prolonga eternamente'" o "llanuras infinitas", que es el significado de Serengeti, millones de ñus, cebras o gacelas conforman la mayor concentración de herbívoros del planeta. Y con ellos, sus depredadores. Dependiendo de la época del año, del momento de la visita, podrás admirarlos en su mayor esplendor en el Serengeti -como nuestro caso- o en Masaai Mara, si ya se ha producido el mayor espectáculo del mundo animal: la gran migración.

Como si de una yincana se tratase, los turistas -también nosotros- aspiran a ver los famosos cinco grandes a lo largo de los 14.763 kilómetros cuadrados. Se trata del elefante, el búfalo, el leopardo, el rinoceronte y el león. Se les dio esta distinción ante la dificultad de ser cazados. Y cómo no, tras ver uno y otro, le decíamos a nuestro guía que nos llevase hasta la región que frecuentase esa especie que nos faltaba, para dejar constancia de su avistamiento ante nuestras cámaras.

El ocaso de las acacias

Las jornadas de safari acaban con las luces anaranjadas del ocaso, con un atardecer de película del sol escondiéndose tras las acacias. Mañana, en este paraíso viviente se volverá a desarrollar la dramática historia de vida y muerte comenzada en tiempos inmemoriales.

Con los animales aún en el lado tanzano, nuestras esperanzas de ver más concentración de animales en Mara eran prácticamente nulas. Quizás, alguna pequeña manada de ñus que hubiesen decidido adelantar su partida migratoria. Pero no, a orillas del río Mara solo se encontraban los territoriales hipopótamos y cocodrilos descansando antes de que desde Tanzania llegue el atronador ruido de las galopadas en busca de prados con más húmedos. Uno de los últimos grandes sistemas migratorios intactos, que cuestan la vida a infinidad de ungulados que perecen asfixiados, ahogados y en menor medida, siendo presa de los cocodrilos.

Sin embargo, nuestro guía masái nos tenía preparada una sorpresa. Quería que no nos fuésemos de su país sin terminar de tachar la lista de animales avistados y nos llevó a conocer a Elizabeth y Kofi Annan que también serán protagonistas en la pequeña pantalla. Así han llamado a los dos ejemplares de rinoceronte blanco que se encuentran en los alrededores de la Reserva Nacional de Masái Mara, siempre custodiados por varios rangers. Si quieres verlos, sólo hace falta conocer dónde se encuentran sus protectores, que velan por su seguridad las 24 horas del día, con 3 turnos. Y es que sin la protección de estos rangers seguramente estos impresionantes ejemplares de rinoceronte, que admiramos a escasos metros de distancia, serían víctima de los cazadores furtivos.

Con la lista tachada, enamorados más aún de los animales y satisfechos de habernos sentido documentalistas de animales durante unas semanas, para así mostrárselo a los espectadores de El Turista, dejamos África. ¿Hacia dónde? Lo descubrirás el próximo domingo.