Primera parada: Soweto

La Opinión de Tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del exitoso programa de viajes El Turista.



Este diario ofrece las experiencias de estos aventureros, que visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. Tras los preparativos llega hoy la primera parada: Sudáfrica.

Llegó el momento. Atrás ya quedan tantas horas de preparativos, decisiones, trámites, vacunas, visados, reservas?. y despedidas, muchas despedidas. Embarcarse en un proyecto como El Turista, en un viaje de 14 meses por más de 50 países justo antes de volver a nuestra querida islita, Tenerife, conlleva -más allá de una ilusión enorme- muchos cambios, en especial, permanecer tanto tiempo sin ver a mi familia y amigos. El reloj no cesaba, como tampoco el deseo de exprimirlos hasta el último segundo antes de subirme en el avión.

La fecha de salida parecía lejana. Sin embargo, ya había llegado el día señalado en rojo desde hace meses en mi calendario. Un mañana de jueves, en Tenerife Norte, me presenté nervioso. Extraña situación, seguramente, para un periodista de viajes que en los últimos años ha visitado ese escenario más de un centenar de veces. Eso sí, era consciente de que éste no era un vuelo más. No era un anodino Tenerife Norte-Madrid más que sumar a la colección. Ni siquiera, simplemente un trayecto para hacer escala antes de ir a Londres y de ahí a Johannesburgo. No, el vuelo que estaba a punto de coger, además de eso, suponía el inicio de hacer realidad un sueño: dar la vuelta al mundo.

Allí estaba mi familia, como siempre en las citas importantes, madrugadores ante un día tan especial. Todos, con los mismos sentimientos contrapuestos. La felicidad y la ilusión por el viaje a emprender, por el proyecto a realizar; y la tristeza de ver como se aleja ese ser querido. También esperaba en la cola de facturación mi compañero de viaje durante estos 14 meses, César Sar, y nuestro productor ejecutivo, Pablo Oramas, que a pesar de no comenzar el viaje con nosotros, no quiso dejar pasar la oportunidad de despedirnos.

Emoción en la despedida

Entre abrazos, besos y preciosos deseos, pusimos rumbo al tedioso control de pasajeros. Emocionados, lo pasamos prácticamente sin quitar la vista atrás, empezando a asimilar que, aunque la distancia no siempre es el olvido y no dejamos de tenerlos presentes, estar a miles de kilómetros de los tuyos durante tanto tiempo es uno de los principales hándicaps de un viaje tan largo. Entramos casi los últimos en el avión, casi sin hablar, con los ojos rayados, pero felices de emprender esta aventura.

Nos quedaba una larga travesía hasta llegar a Sudáfrica. Primero repusimos fuerzas en Madrid, estrenando nuestra tarjeta de acceso a las salas VIP de los aeropuertos, una de las indispensables si deseas emprender un viaje de este estilo. Además de disponer de conexión a internet, tienes la oportunidad de tomar algún aperitivo, disfrutar de una amplia variedad de entretenimientos e incluso algunas tienen ducha o zona de descanso. Ya en Londres seguimos amortizando esta tarjeta y emprendimos nuestro primer vuelo del billete de vuelta al mundo: Londres-Johannesburgo.

Hay muchos motivos por los que se puede decir que África es el continente olvidado, también en la mayoría de itinerarios de una vuelta al mundo. A pesar de que muchos países son pobres, la logística, la escasa competencia y largas distancias encarecen la producción. Me siento orgulloso de que El Turista haya apostado por este continente, del que conocía Marruecos y Gambia, y sobre todo este último, me tiene enamorado. Así que para enlazar esta ruta por el continente negro, lo hacemos hasta una de sus grandes ciudades, Johannesburgo, en Sudáfrica.

La mayor ciudad del país

Johannesburgo es la mayor ciudad de este país que encabeza la lista de la economía de África. Se trata de una urbe de negocios desde sus orígenes, por las minas de oro. Quizás es por ello que, erróneamente, muchos piensan que es la capital de este territorio de más de 55 millones de personas. Esta metrópoli no dispone en sí de grandes atractivos turísticos, por lo que habitualmente supone la puerta de entrada a los reconocidos Parques Nacionales, como Kruger, Pilanesberg y Durban; o de enlace para otras urbes como Ciudad del Cabo. Sin embargo, la historia del país está marcada por la segregación racial y de nombres propios como el de Nelson Mandela, cuyo hogar se encuentra a 20 kilómetros de la gran ciudad, en Soweto. Hasta allí nos dirigimos.

De camino a este gueto de más 3 millones de habitantes, me topé con uno de los grandes templos deportivos y que, además, está resaltado en las páginas de oro del fútbol español. Para un amante del deporte como yo, el Estadio Soccer City es mucho más que una auténtica obra de arte arquitectónica. En ese escenario España ganó su primer Mundial, con el gol de Iniesta que hizo vibrar a un país entre los cánticos de "¡Iniesta, de mi vida!" de Camacho, al coro de miles de vuvuzelas.

Ese tanto unió a España, cómo hiciese años anteriores el rugby en este país del sur de África. El Mundial de Sudáfrica no sólo supuso ese hito en la historia del balompié español, sino que se convirtió en una válvula de escape, una distracción y una meta para muchos niños y niñas, que ahora juegan al fútbol, descalzos, por las calles de esta región.

Un pasado de violencia

Llegaba a Soweto con el pensamiento de que sería un lugar inseguro, creyendo que este gueto de pobreza, que es un punto clave en la historia del país, podría aún tener los resquicios del pasado. Un pasado escrito con lágrimas y gritos de dolor, con violencia, con sangre e incluso con vidas; un pasado manchado por la segregación entre blancos y negros. La "condición de estar separados", significado del término apartheid en el idioma afrikaans de los descendientes de los antiguos colonos holandeses, motivó una serie de políticas raciales discriminatorias que fueron legalizadas y aplicadas durante más de 40 años en el país.

Afortunadamente comprobé recorriendo sus calles que la sonrisa ahora es su seña de identidad. La decoración colorida de sus muros, casas e inclusos las chimeneas de la antigua central eléctrica reflejan que la gente de este suburbio, nacido bajo la fiebre del oro, ha pasado página y, ahora, reina la paz. Han calado los mensajes de un paisano suyo, Nelson Mandela, cuyo hogar se ha convertido en uno de los atractivos, destacando entre chabolas de madera, ladrillo y asbestos.

Devolviendo sonrisas, mientras se acercaban niños que me daban la bienvenida a mi paso, pedaleé por esas callejuelas. Escenario y testigo, en junio de 1976, de la rebelión de cerca de 15.000 estudiantes en una marcha promovida en contra el decreto de aprender el afrikaans, idioma de los blancos, como lengua en lugar del inglés.

Disturbios trágicos

En esos disturbios ocasionados perdieron la vida, a tiros, 566 estudiantes y la masacre dejó una imagen, que reflejaba la crueldad y la violación de los derechos humanos en Sudáfrica. La fotografía de un joven cargando el cadáver de un estudiante de 12 años, Héctor Pieterson, dio la vuelta al mundo y marcó un punto de no retorno. Su memorial se ha convertido en punto de peregrinación y recordatorio de las atrocidades que allí sucedieron.

Con esa imagen y la enseñanza de que el dolor se puede devolver por un regalo envuelto en una bella sonrisa; con la lección de que hasta el pasado más atroz no se debe olvidar, porque nos recordará qué debemos evitar repetir; y con la sensación de que en el mundo reinará la paz cuando importe más el color de los ojos, que el de la piel o el de las banderas; me recojo a mi humilde morada, sabedor de que esta primera historia para El Turista hará reflexionar y emocionar a todos aquellos a los que captemos a través de la pequeña pantalla. El viaje continúa.