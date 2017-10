Los docentes de las Islas dispondrán de asistencia jurídica y psicológica

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, avanzó ayer que el departamento que dirige ha iniciado ya los contactos con los Colegios Oficiales de Psicología y de la Abogacía de Canarias, para alcanzar sendos acuerdos "que permitan reforzar el apoyo de la administración pública a la labor de docencia".

Este anuncio responde a la aplicación de una de las primeras medidas de las recogidas en el Plan de reconocimiento social y profesional del profesorado, que la Consejería autonómica pone en marcha este curso. Soledad Monzón detalló que, a partir de los acuerdos que se alcancen con los colegios oficiales, todo el profesorado de Canarias tendrá acceso a asesoramiento jurídico y psicológico por problemas surgidos en el desempeño de su labor profesional. "De esta manera respaldamos a nuestro profesorado y reforzamos su autoridad en las aulas", continuó.

De ahí que esta sea una de las medidas, acciones y previsiones incluidas en el citado Plan y que la consejera resumió para destacar la necesidad de contar con él, porque, a su juicio, son muchos los parámetros que pueden emplearse para determinar y medir cuáles son los factores que inciden en la calidad de un sistema educativo, pero, de entre todos ellos, "el factor fundamental y el que es realmente determinante en la mayor parte de los casos del éxito escolar del alumnado es su profesorado".

Monzón profundizó aún más en esa idea y señaló que la propia Ley Canaria de Educación no Universitaria, en su preámbulo, describe el sistema educativo modélico como un sistema educativo que haga del desarrollo profesional del profesorado su piedra angular.

A partir de esa idea, el Plan de reconocimiento profesional y social del profesorado, incluido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, apoya el nivel de exigencia que la profesión docente requiere, respaldando al profesorado, simplificando la gestión administrativa, mejorando su situación laboral, aportándole protección psicológica y jurídica, impulsando la formación, reconociéndole sus prácticas e incrementando sus retribución.

Para reconocer el valor de la función docente, en la idea de que una sociedad que no valora a sus docentes no puede pretender aspirar a poseer un sistema educativo de calidad, el Plan potencia los actos y premios públicos, como los Viera y Clavijo, para el reconocimiento profesional de la docencia en general y, en particular, de los directores y directoras que finalicen, con valoración positiva, dos mandatos de dirección consecutivos, así como la del profesorado jubilado.

También potencia el reconocimiento de las buenas prácticas docentes, en el convencimiento de que cuanto más se conozca lo que se hace dentro de los centros educativos, más valorarán las familias y la sociedad el gran trabajo hecho por el profesorado y la necesidad de mantener su motivación.

Como conclusión, la consejera señaló que se ha procurado configurar un plan que abarque todas las facetas de mejoría posibles: desde el respeto a la autoridad del docente, hasta el conocimiento de su labor o la mejora de las condiciones físicas, de salud, mentales y económicas en las que se desarrolla la actividad docente en las Islas.