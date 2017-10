El profesorado canario dispondrá de asistencia jurídica y psicológica antes de que termine el curso

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha iniciado los contactos con los colegios oficiales de Psicología y de la Abogacía de Canarias para alcanzar sendos acuerdos que permitan reforzar el apoyo de la administración pública a la labor de docencia.

En una comparecencia acerca del Plan de Reconocimiento Social y Profesional del Profesorado, la consejera del área, Soledad Monzón, explicó que este anuncio responde a la aplicación de una de las primeras medidas de recogidas en el Plan, que la Consejería pone en marcha este curso.

Soledad Monzón detalló que a partir de los acuerdos que se alcancen con los colegios oficiales, todo el profesorado de Canarias tendrá acceso a asesoramiento jurídico y psicológico por problemas surgidos en el desempeño de su labor profesional. "De esta manera respaldamos a nuestro profesorado y reforzamos su autoridad en las aulas", apuntó.

La consejera comentó que ésta es una de las "numerosas" medidas, acciones y previsiones incluidas en el Plan, del que destacó la necesidad de contar con él porque el profesorado es un factor "fundamental y determinante" en el sistema educativo para lograr el éxito escolar del alumnado.

Monzón profundizó aún más en esa idea y señaló que la propia Ley Canaria de Educación, en su preámbulo, describe el sistema educativo modélico como un sistema educativo que haga del desarrollo profesional del profesorado su piedra angular.

A partir de esa idea, el Plan apoya el nivel de exigencia que la profesión docente requiere, respaldando al profesorado, simplificando la gestión administrativa, mejorando su situación laboral, aportándole protección psicológica y jurídica, impulsando la formación, reconociéndole sus prácticas e incrementando su marco retributivo.

Para reconocer el valor de la función docente, en la idea de que una sociedad que no valora a sus docentes no puede pretender aspirar a poseer un sistema educativo de calidad, el Plan potencia los actos y premios públicos, como los Viera y Clavijo, para el reconocimiento profesional de la docencia en general y, en particular, de los directores y directoras que finalicen, con valoración positiva, dos mandatos de dirección consecutivos, así como la del profesorado jubilado.

También potencia el reconocimiento de las buenas prácticas docentes, en el convencimiento de que cuanto más se conozca lo que se hace dentro de los centros educativos, más valorarán las familias y la sociedad en general el gran trabajo desarrollado por el profesorado y la necesidad de mantener su motivación.

MARCO RETRIBUTIVO.

La medida que más se ha difundido de todas las abordadas en el Plan es el nuevo marco retributivo del profesorado. A este respecto, la consejera explicó que se han configurado una serie de mejoras retributivas que están vinculadas a una mayor formación o al desempeño de puestos de responsabilidad, "lo que redundará en unos profesionales más motivados e implicados en los centros educativos y en una mayor calidad de todo el sistema educativo".

Detalló que inicialmente se ha variado el sistema retributivo por el de sexenios, que se empezará a aplicar el próximo mes de enero. Además, avanzó que en enero se empezarán a abonar otros complementos, como el de tutoría, que reconocerá así la labor adicional y la responsabilidad que supone tutorizar a varias docenas de menores de edad y ser el vínculo entre el centro y sus progenitores.

Como conclusión, la consejera señaló que la Consejería ha procurado configurar un plan que abarque todas las facetas de mejoría posibles: desde el respeto a la autoridad del docente, hasta el conocimiento de su labor o la mejora de las condiciones físicas, de salud, mentales y económicas en las que se desarrolla la actividad docente en Canarias.

"Si el sistema educativo canario está consiguiendo resultados y recortando diferencias con las medias española y europea en estudios como el PISA o en cifras de abandono temprano, se debe en gran parte a la labor diaria de cada uno de nuestros profesores y profesoras y es de justicia que toda la sociedad reconozca esa labor", reconoció la consejera.

UN RECONOCIMIENTO "DEGRADADO".

La diputada María Dolores García, del Grupo Nacionalista Canario, destacó la puesta en marcha de este plan, entre otros motivos, porque el reconocimiento del profesorado se ha "degradado" con el paso de los años

El diputado Jesús Mendoza (ASG) deseó que las medidas contempladas en el Plan sirvan para una "mejora continuada" del profesorado, mientras que Luis Campos (NC) lamentó que en Canarias se haya pasado del "miedo reverencial" al profesor al "empedoramiento" de los alumnos frente al docente.

Manuel Marrero, de Podemos, indicó que para que el profesorado sea reconocido socialmente necesita que desde la Consejería tengan una visión "optimista" y que no se establezcan "carrereras de mérito individuales y jerarquización". Lorena Hernández, del Partido Popular, expresó el apoyo de su partido a este plan, pues "da al profesorado el reconocimiento que merece" y porque el docente es "quien mantiene en pie el sistema educativo".

Por último, la diputada socialista María Victoria Hernández criticó que este plan haya sido presentado con un "considerable" retraso de dos años, pero valoró que por fin se tenga en cuenta el reconocimiento del profesorado, en tanto era una "asignatura pendiente".