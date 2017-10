El IAC celebra unas jornadas acerca de la brecha de género en la física

Esta semana se desarrolla en La Laguna el congreso Gender in Physics Day, un encuentro organizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que se enmarca en el proyecto europeo GENERA (Gender Equality Network in the European Research Area), y cuyo objetivo es crear un foro para debatir e intercambiar propuestas y experiencias para promover la igualdad de género desde la escuela hasta la carrera investigadora en Física.

Según explica le IAC en una nota, la consideración que se tiene de la ciencia es que es objetiva y que los descubrimientos que hace la física del Universo también lo son, pero "no es cierto". La ciencia no es inmune a los sesgos culturales y por eso en tan necesario promover el equilibrio entre mujeres y hombres para incluir el enfoque de género en este disciplina, lograr un equilibro entre ambos y conseguir así una sociedad más igualitaria.

Por este motivo, se desarrolla el congreso Gender in Physics Day, un evento público que deben organizar las instituciones asociadas al proyecto europeo H2020 GENERA y que involucra a 13 centros de nueve países, siendo el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) el único socio en España. Entre el lunes y ayer, personal investigador y científico, profesorado, especialistas en igualdad de género y otros profesionales relacionados, ofrecen un diagnóstico sobre la situación de la mujer en Física que servirá para elaborar políticas de igualdad más efectivas para eliminar la problemática que afecta a este colectivo.

La jornada empezó con unas palabras de bienvenida del director del IAC, Rafael Rebolo, quien destacó que el talento y la capacidad intelectual entre mujeres y hombres están igualmente repartidos y, aun así, en Física se manifiesta una acusada minoría de mujeres, por lo que hay condicionantes de otra índole que limitan su presencia. Añadió que espera que los resultados de este y otros congresos puedan convertirse en acciones y propuestas que los gobiernos adopten en este sentido.

El congreso fue inaugurado con la conferencia de Pilar López Sancho, doctora en Física e investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC). Su ponencia comenzó con una frase que resume la experiencia de muchos asistentes al encuentro en cuestiones de género: "Me di cuenta tarde del problema que existe, pero luego he tenido que espabilarme mucho". Continuó exponiendo algunas cifras ilustrativas que contextualizan la situación actual, como la brecha salarial de un 14,9% en detrimento de las mujeres, o la elección de solo el 12% de carreras STEM (science, technology, engineering and mathematics, por sus siglas en inglés) por estas últimas. Por ejemplo, las catedráticas apenas suponen el 10% de este grupo y las profesoras titulares universitarias, un 26,1%. Asimismo, mostró su preocupación por la situación del personal investigador en España, ya que el 41% son mujeres y solo el 19% dirigen Centros de Excelencia María de Maetzu o Severo Ochoa.

Destacó la necesidad del enfoque de género para mirar a la Ciencia desde una perspectiva femenina y eliminar la visión androcéntrica, así como visibilizar otras mujeres para avanzar hacia la igualdad: "Es importante reconocer a las que fueron antes que nosotras porque si no repetiremos el mismo camino. Hubo muchas más de las que conocemos".