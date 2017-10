Un profesor canario entra en la Academia de Historia de Ecuador

El canario José Manuel Castellano Gil, doctor en Historia por la Universidad de La Laguna (ULL), acaba de ser nombrado miembro de la Academia Nacional de Historia de Ecuador. Castellano, nacido en Firgas (Gran Canaria) hace 56 años y residente en Tenerife desde que se vino a estudiar a La Laguna, se marchó a Ecuador en 2013, donde da clases en la Universidad Nacional de Educación (UNAE), situada en la parroquia Javier Loyola (Chuquipata).

¿Por qué se marchó al país sudamericano? Lo cuenta José Manuel Castellano, en conversación con la opinión de tenerife: "En 2013 tuve conocimiento de la convocatoria del Programa Prometeo. Me sorprendió muy positivamente esa decida y ejemplar apuesta del Gobierno ecuatoriano por el mundo de la investigación y la formación universitaria y decidí aplicar. Tuve el enorme honor de formar parte de ese gran proyecto transformador. De ahí nace mi etapa como Prometeo, que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en el terreno profesional, social y como ser humano".

"Fue y sigue siendo en la actualidad, ahora con otra responsabilidad, una experiencia realmente inolvidable, que intento devolver a la sociedad ecuatoriana con mi trabajo, con mi modesta aportación como una muestra de mi enorme gratitud. Esta tierra y sus gentes me han enseñado muchísimo, por lo que estoy en deuda permanente con Ecuador y con los ecuatorianos", detalló.

La ceremonia de incorporación a la Academia Nacional de Historia ecuatoriana de José Manuel Castellano tuvo lugar el pasado día 9. Según contó el periódico El Mercurio, el acto contó con la asistencia de relevantes personalidades del mundo académico, institucional y social de la provincia del Cañar y Azuay, donde se encuentra la sede de la UNAE.

Un honor

Según este diario, Rebeca Castellanos, vicerrectora de la UNAE, en nombre de Freddy Álvarez, rector de la Universidad, dio la bienvenida a Castellano y manifestó que "la Universidad Nacional se siente honrada con la presencia de distinguidos historiadores y mucho más porque uno de nuestros docentes ha sido reconocido y honrado como miembro de la Academia Nacional de Historia. Además es un gran amigo, un hombre de alma sencilla. Esto se evidencia con la asistencia de sus estudiantes y compañeros".

Castellano aseguró durante el acto que su estancia de los últimos cuatro años en este "pluri-multicultural Ecuador", ha supuesto "un duro ejercicio de reconversión de conocimientos de una nueva realidad socio-histórica. Mi trabajo se ha centrado en el territorio y en sus gentes, en la historia, en el patrimonio, en la cultura y la educación". "Mis primeros espacios de atención fueron Machala, Guayaquil y Babahoyo, y en este último año y medio, la UNAE y en el incipiente interés por contribuir a la reconstrucción histórica del Cañar", señaló el profesor formado en la ULL.

Y es que Castellano se ha centrado estos últimos años en investigar la historia ecuatoriana, que se ha traducido en la publicación de varios libros, entre ellos Prácticas y hábitos culturales en Machala, Estudio preliminar al libro de Actas del cantón Machala de 1889, Historia de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, Catálogo sobre el Patrimonio Inmueble de Machala e Historia gráficas de las casas flotantes de Ecuador. "Asimismo, me encuentro en la fase de concluir un libro sobre la Guerra peruana-ecuatoriana de 1941. Junto a estas publicaciones también podría señalar otros artículos en revistas de gran impacto referidas a la historia, el patrimonio, la educación y la cultura ecuatoriana", explicó.

La Academia de Historia de Ecuador es una institución académica y científica que forma parte de la Asociación Iberoamericana de Academias Nacionales de Historia. Fue fundada en Quito el 24 de julio de 1909 por el arzobispo Federico González Suárez y se convirtió en Academia Nacional por decreto ejecutivo publicado el 28 de septiembre de 1820.

El doctor de Historia cuenta cómo está siendo su experiencia en la UNAE: "Si mi etapa como Prometeo me permitió investigar y conocer la Historia de Ecuador, esta nueva fase en la UNAE me está ofreciendo una complementariedad idónea. Ecuador me vuelve a conceder un alto honor al permitirme ser un miembro más de un amplio equipo que está trabajando por la transformación de la educación, en la formación de los mejores maestros y profesores en la Historia de Ecuador y que, además, me posibilita tener un contacto directo con una juventud comprometida en valores, con ansia de contribuir al país".

Un gran reto

"Desde luego que para mí constituye un gran reto y un alto compromiso al que le estoy dedicando todo mi esfuerzo y tiempo. Asimismo, la UNAE me permite continuar investigando tanto en el terreno educativo e histórico. La UNAE es, sin duda, un gran sueño que se está materializando en una realidad presente y tiene un futuro esperanzador. La educación es la principal fuerza y motor de un país y estoy plenamente convencido que los próximos años marcarán un cambio sustancial en este país", matizó el grancanario.

Desde su llegada al país sudamericano, Castellano ha detectado que "los jóvenes ecuatorianos tienen un enorme potencial creativo". "Esa impresión previa, tras casi cuatro años aquí, puedo decir que se ha reconvertido en una afirmación, aunque creo que la debilidad que también he observado es una falta de continuidad en el proceso de crecimiento formativo". "De todas formas también he de mencionar que en estos últimos años se ha producido en ese aspecto un notable cambio y tengo puesta toda mi confianza y esperanza en la juventud ecuatoriana, que va a dar un gran salto en todos los campos culturales. Esto lo aprecio día a día con mis alumnos. Creo que vamos por buen camino y contamos con un enorme potencial cultural", concluyó Castellano.