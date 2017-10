Sanidad pública para los animales

Nos solemos quejar sobre las largas colas que esperamos para ser atendidos en un hospital y también si tardan mucho tiempo en hacernos una prueba. Es incómodo compartir habitación con otras personas e incluso tener que estar en ocasiones en pasillos. Y por supuesto, tenemos derecho a quejarnos, pero vamos a imaginarnos cómo sería nuestra vida si ni si quiera tenemos acceso a esa medicina pública. Y si además de no tener acceso, necesitamos y dependemos de que nos lleven para poder curarnos o sanar nuestras enfermedades. Pues bien, eso que parece digno de una película de terror, ya que su sufrimiento en ocasiones es elevadísimo y las condiciones en las que se encuentran muy graves, es lo que sufren, viven y sienten a diario muchos animales.

Esto puede suceder por dos motivos, bien porque sus responsables no quieren o pueden gastarse dinero en la atención veterinaria necesaria, o bien porque están en la calle en una situación de abandono y como es lógico, tardan poco tiempo en ponerse enfermos. En ese momento, su vida depende de que alguien sin miedo decida rescatarlos con todo lo que esto supone. Sacarlo de donde se encuentra, llevarlo a un veterinario, gastarse un montón de dinero, buscarle acogida y finalmente buscarle adopción... algo que no es nada sencillo de hacer y que precisamente de esto tan complicado depende la vida y la salud de los animales que se encuentran en las peores situaciones que nos podemos imaginar. Seres que están sufriendo y padeciendo terribles dolores, con graves enfermedades, esperando acurrucados en una acera que llegue alguien capaz de no mirar hacia otro lado.

Y de todo esto se desprenden tres cosas muy importantes a tener en cuenta: la primera que debemos valorar más lo que tenemos, la segunda entender la situación en la que se encuentran los animales que están en la calle enfermos y abandonados y tomar conciencia de la ayuda que requieren, y la tercera, la necesidad importantísima y de carácter urgente de crear una sanidad pública para los animales a nivel veterinario, dada la gravedad de los casos se no pueden ser atendidos por este motivo.