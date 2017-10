Cataratas Victoria: el humo que truena

la opinión de tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del exitoso programa de viajes El Turista. Este diario ofrece las experiencias de estos aventureros, que visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. En este reportaje nos adentramos en las Cataratas Victoria.

Nuestra última parada en esta ruta por el África Austral nos lleva a 80 kilómetros al este del río Chobe. Cruzaremos la frontera con Zimbaue para escuchar como el río Zambezee estalla en mil pedazos tras desplomarse desde una altura de más de 100 metros, formando el salto más impresionante del continente: las cataratas Victoria.

"Mosi oa Tunya", o el humo que truena. Ese fue el nombre con el que las conocían los indígenas ndebele de la zona y así se lo hicieron saber al explorador británico David Livingstone el 16 de noviembre de 1855, cuando fue testigo de uno de los mayores espectáculos de la naturaleza en el mundo. Livingstone, como buen British, las rebautizó en honor a su reina, aunque sinceramente le hace más honores el nombre de los locales puesto que el ruido es realmente atronador.

Nuestra visita a esta frontera natural entre Zimbabue y Zambia se desarrolla cuando el río Zambeze lleva más caudal, pudiendo sentir como millones de litros de agua por minuto se abalanzan al abismo con una fuerza descomunal. Las columnas de agua chocan tan fuerte que generan un efecto rebote, formando una rociada de agua en suspensión, muy intenso, como un manto blanco, que nos imposibilita ver las cataratas con exactitud desde las orillas de las laderas. Da igual que nos pongamos a pocos metros, el agua nos obliga a cubrirnos y también el material porque parece como si lloviese desde el suelo hacia el cielo. Sin embargo, si nos alejamos nos regala un precioso arco iris que adorna este cuadro natural.

Las cataratas Victoria son las más largas del mundo con 1.700 metros de frente y fueron declaradas en 1989 Patrimonio de la Humanidad. No sabíamos si allí podíamos realizar unas tomas aéreas o no, pero la espectacularidad del paisaje merecía que nos la jugásemos con un vuelo del drone, para que los televidentes de la segunda temporada de El Turista puedan disfrutarlas y comprobar que el reconocimiento de la Unesco fue con total merecimiento.

Seguramente si lo hubiésemos sabido, no lo habríamos hecho, o al menos, lo habríamos dudado antes de armarnos de valor. Acudimos a nuestra cita para navegar el río Zambeze, sin conocimiento de que emprenderíamos una actividad de deportes de aventura que en estas aguas llega hasta su máxima expresión. El rafting comercial por el río Zambeze está considerado el más peligroso del mundo, un desafío a la naturaleza que le ha costado la vida a más de 25 personas desde que se comenzase su práctica en 1981.

Estamos en la época del año que más caudal lleva el río, que más incontrolable es la situación para los guías que nos acompañarán en el bote. Dependiendo de la época del año, y por tanto del caudal que lleva el Zambeze, toca afrontar los rápidos desde el 1 al 18 o, como es nuestro caso, del 11 al 24. La mayoría son de nivel 4 y 5, lo más alto de la escala comercial, de extrema dificultad teniendo en cuenta que nivel 6 significa "innavegable".

En la balsa

Una explicación previa nos sirve para conocer las instrucciones, medidas de seguridad y maniobras que debemos tomar en la balsa. Parecen fáciles, pero no niegan que es habitual que el bote se vuelque y caigamos al agua arrastrados por la corriente. Chaleco, casco, pala y cámaras acuáticas de aventura, todo preparado. El nerviosismo se apodera de nosotros mientras bajamos la espigada ladera que nos llevará, a través de un obstaculizado camino, hasta el punto de partida.

Ya en la balsa, los guías rompen el hielo entre bromas, liberando tensiones y animándonos a disfrutar sin límites de esta experiencia. Fotos para el recuerdo y un chapuzón que además sirve para enseñarnos a subir en caso de caer. Habitualmente en el bote van 8 personas, contando con el guía, pero en nuestro caso sólo vamos el equipo de El Turista, apoyados por dos guías y otro aventurero canadiense, para compensar el peso de la balsa. Por delante, tres horas de un recorrido con un desnivel de 500 metros por unas fieras aguas cuyo volumen es cuatro veces mayor que el Río Colorado.

Nos encaminamos hacia el primer rápido y lo superamos sin problema. Pasamos con éxito esta toma de contacto. Lo celebramos gritando y juntando los remos hacia el centro mirando el cielo, un gesto que se repite tras los rápidos que pasamos con éxito.

Cada rápido tiene su nombre propio y nos toca enfrentarnos a Three Ugly Sisters, que significa "Las tres hermanas feas". A priori una prueba bastante accesible, máxime si lo comparamos con otros rápidos en los que hay una gran probabilidad de caerte o volcar. Sin embargo, la cosa se puso fea. La bravura del caudal se intensificó sin previo aviso, creando un remolino que absorbía la balsa ante nuestros intentos frustrados de escapar. Parecíamos una endeble hoja que gira y gira arrastrada por la corriente antes de ser tragada por la tubería. Las olas golpeaban la balsa por todos lados, como el boxeador noqueado a punto de caer a la lona. Irremediablemente, la balsa volcó y caímos todos despedidos de la embarcación.

Bajo el agua, desesperado, buscando la salida, intentaba salir a flote; pero mis intentos eran neutralizados por la fuerza del agua que me arrastraba a su antojo. Hasta que decidió escupirme. Agotado, en máxima tensión y con la adrenalina desatada ante esta intensa experiencia, busqué a mis compañeros para comprobar que todo estábamos bien. Nos agarramos a la balsa y comprobamos cómo la fuerza del agua había roto el remo de nuestro guía, que no era de plástico como el nuestro sino un caño de unos 30 centímetros de grosor. ¡Impresionante, qué ferocidad!

Escapando de la jaula

Tocaba darle la vuelta a la balsa mientras nos arrastraba la corriente río abajo y, de nuevo, nos vimos bajo el agua. Un déjà vu en apenas 15 segundos. César y yo nadamos bajo la balsa, buscando escapar de la jaula, bajo millones de litros de agua. Conseguí salir primero y ayudado por uno de los guías, solté mi pala y nadé con fuerzas hasta que me agarré y garanticé la seguridad en la balsa. No encontraba a César, pero sí a Pablo que se mostraba también exhausto y algo asfixiado. Me giré y allí estaba, apurado, siendo arrastrado a gran velocidad mientras luchaba contra la corriente. Su cara desencajada era el fiel reflejo del pánico, el sentimiento de que su vida corría peligro ante esa situación de extrema gravedad. Seguramente, habría sido una imagen mítica y una secuencia de las que generan audiencia en la televisión, pero obvié que estábamos grabando esta historia para el programa y en lugar de darle a grabar, avisé al grupo para poder extender mi brazo y agarrarse con fuerza. Estábamos a salvo, pero el corazón nos latía a una velocidad endiablada. Había sido terrorífico.

Los guías, ayudados por los kayak de apoyo que nos acompañaban, nos trasladaron a una zona segura, donde aún asustados, comenzamos a ser conscientes del peligro de la actividad que estábamos filmando. Si el segundo rápido ya nos había dado un buen susto y además no era de los más fuertes, ¿cómo serían y qué podría pasar en los siguientes? Exhaustos, entendimos el porqué muchas veces el Zambeze es llamado como "suerte o muerte", ya que anualmente algún turista es atrapado por su caudal rebelde y acaba agarrado a las rocas, luchando contra la fuerza del agua mientras espera al equipo de salvamento. Nos planteamos si seguir o no con la actividad y decidimos continuar con las máximas precauciones.

Seguimos surcando la quebrada del cuarto río más largo de África y de todos los que desembocan en el Océano Índico, exprimiendo todas nuestras energías sin importar el nivel de los rápidos. El aviso de los guías de la posibilidad de volver a volcar, "99% de al agua patos", nos servía para ponernos en alerta y así remar como si no hubiese un mañana para intentar salir de las zonas más complicadas. Las olas chocaban contra la balsa sin cesar, en todas las direcciones. Su violencia hacía sentirnos frágil y la presencia de cocodrilos en las aguas, parecía una mínima amenaza frente a la voracidad del Zambeze. Entre gritos, dándonos ánimos y remando en equipo, conseguimos superar todos los obstáculos y domar las aguas. El viaje vertiginoso por los rápidos daba lugar a momentos de sosiego en los que recuperar energías y admirar la belleza de esta frontera natural con altas paredes de basaltos, que nacen en el río, y son acariciadas por pequeñas cataratas que aparecen desde las laderas.

Un buen susto

Terminamos la actividad y nos dieron un certificado de recuerdo por haber superado la prueba, pero no hacía falta. Sin duda, el susto que nos llevamos fue suficiente para nunca olvidarlo. La cena fue toda una celebración, y es que sentíamos que habíamos vuelto a nacer.

Del agua a al aire. De la balsa, del día anterior, al helicóptero. Sobrevolar las cataratas está considerada la mejor actividad en cataratas Victoria y son pocos los que osan perdérsela. El vuelo en helicóptero sobre las cataratas Victoria es conocido como el Vuelo de los Ángeles, distinción que se le dio aprovechando que cuando David Livingstone contempló las cataratas por primera vez, sentenció: "Hasta los ángeles en su vuelo deberían detenerse para contemplar un espectáculo como éste".

Un vuelo de 13 minutos es suficiente para comprobar que desde el aire es como mejor se observa la magnificencia, y la belleza en toda su plenitud, de las cataratas Victoria. Para captarlas con todo lujo de detalles, le pedimos al piloto que nos retire una de las puertas de la aeronave y, así, evitamos reflejos del cristal y disponemos de todo un lateral para grabar con total libertad. Accedió y nos reforzaron la seguridad con otros cinturones. Despegamos, enfocados directos hacia el corazón de las cataratas.

Una joya de la naturaleza

¡Qué imagen! ¡Qué espectáculo y qué joya de la naturaleza! La nube de agua en suspensión, que se genera tras la fuerza de la caída del agua, alcanzaba varios metros por encima de las laderas de las que surgen las cortinas de agua. El sonido de la fuerza del agua, era intensamente superior que el propio de las hélices del helicóptero. Mientras César se alongaba, sacando medio cuerpo del vehículo para obtener las mejores tomas, el piloto realizó una ruta especial para así captar las cataratas desde varios puntos de vista: desde el lateral, de frente, cenital, a favor del sol, contraluz? Cada plano, un regalo para la vista y un motivo más que refrendaba las palabras de Livingstone.

Las cataratas Victoria supusieron la guinda a esta ruta de más de 3 semanas por el África austral. Un escenario de ensueño en el que toca el momento de las despedidas. Pablo regresa a Tenerife, mientras que César y yo afrontaremos una de las grandes experiencias por África: un safari por Tanzania y Kenia, que además incluye una parada previa en la paradisiaca isla de Zanzíbar. No te pierdas el siguiente episodio, para sentir el África más salvaje.