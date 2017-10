Los retos visuales más alucinantes de Internet

Internet se ha convertido en todo un reducto de retos visuales para los más fans de romperse el cerebro. Cada semana sale un nuevo juego en el que usaurios y usuarios se enfrentan y debaten para ver si lo resuelven o descubren el truco. Una suerte de 'brainstorming' al más puro estilo 'Profesor Layton' que pone en jaque a toda la comunidad y que traspasa las pantallas de los ordenadores para colarse en casas y oficinas. No te pierdas los retos más alucinantes:



La zapatilla

Me acaba de llegar esto y no doy crédito. ¿Vosotros cómo lo veis?

RT Gris y celeste

FAV rosa y blanca pic.twitter.com/yJYu7T13V4 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 11 de octubre de 2017

No hay version gris y celeste sorry pic.twitter.com/So17atSQca — adrihuana (@adrianabuterax) 11 de octubre de 2017

Un efecto optico, eso es lo que es. pic.twitter.com/mo6itXyzff — Enric. (@BoyArctic) 11 de octubre de 2017

Las piernas

The internet is flummoxed by this optical illusion of 6 girls with only 5 pairs of legs - https://t.co/pEgO8noW5M pic.twitter.com/fmSIKv62ns — VYZCASE (@vyzcase) 15 de septiembre de 2017

Los platos



El suelo

La semana pasada la polémica saltaba a las redes con la foto de unaRosa y blanca o gris y celeste. Todo un dilema que algunos usuarios no dudaron en resolver y, por ende, desvelar a los demás. Hasta el propio televisivo Jorge Javier picó con el juego.Muchos usuarios dieron explicaciones sobre elque afecta a la zapatilla en cuestión, e incluso una de ellas se molestó en comprobar si el calzado de esta marca tenía modelos en ambos colores.Aunque este último reto no ha sido el único que ha surcado Internet en busca de una solución lógica. A veces, nuestra propia vista o nuestra lógica nos juega malas pasadas. SoloA simple vista ahí faltan un par de piernas, es el efecto que crea elde la segunda, con las piernas muy pegadas a la primera, y la postura ladeada de la tercera.Otro usuario de las redes sociales, en este caso de China, subió una foto en la que planteaba uncon sus platos. Recibió hasta casi 800 posibles soluciones a lo que él preguntaba: ¿Cómo abro el armario sin romper ningún plato?"Inunda la casa y, a continuación, ¡abre el armario sin ningún riesgo!"; "Construye una casa idéntica a la actual al lado, pero con la diferencia de que los platos estén bien colocados. Después borra la casa anterior", o, simplemente, "inclina el armario hacia atrás, y luego, abre la puerta", fueron algunas de las respuestas. Al final todo era más sencillo. ". Cuando estuvieron sobre el estante, cerré la puerta", comentó el joven a un rotativo británico.Otro de losque se han visto últimamente por las redes tiene truco, aunque es ciertamente curioso. Unque hasta que los usuarios no conocieron su solución, trajo de cabeza a más de uno.