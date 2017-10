El periodista Javier Barbuzano explica cómo internacionalizar el currículo

El periodista científico y comunicador Javier Barbuzano impartió en Campus América un taller titulado El impacto de la internacionalización en la carrera profesional. El caso de los españoles científicos en USA". En él expuso su experiencia como trabajador freelance durante más de siete años en el extranjero y, especialmente, en Estados Unidos, donde está radicado en la actualidad, más concretamente en Boston.

Si bien considera que irse al extranjero no tiene por qué ser una obligación, sí anima a quienes tengan la oportunidad de hacerlo a no tener miedo. Eso sí, teniendo en cuenta que no es un proceso puntual, sino lago continuo: "cuando empiezas por ese camino, una oportunidad te lleva a la otra. No supone un desgaste personal, pero te tienes que mantener alerta".