Un lanzaroteño, desesperado tras tres meses sin ver a su hijo: "Su madre no lo devolvió y temo por él"

"Desesperado". Así se siente un padre lanzaroteño que denunció a su expareja en julio por incumplir el régimen de visitas y no devolverle a su hijo, del que tiene la custodia. Joenay Jesús Hernández lleva desde entonces batallando, pero no ha conseguido recuperar a su pequeño, de cuatro años, a pesar de que la Justicia ordenó en agosto a la madre, que reside en La Palma, que procediera a la entrega del menor. "Temo por mi hijo", asegura este padre, que también denunció a su expareja en abril por presuntos malos tratos hacia su hijo.

Joenay tiene la custodia de su hijo desde diciembre de 2016 y, según el régimen de visitas, a su expareja le tocaba el periodo de vacaciones del niño desde el 15 hasta el 31 de julio. Sin embargo, llegada la fecha, "no lo devolvió". Ahí empezó el periplo de este joven, que en estos meses asegura que ha denunciado hasta "cuatro veces" a su expareja tanto en los Juzgados como en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. Además, en todo este tiempo, Joenay afirma además que apenas ha sabido nada del niño pues la madre "no" le cogía el teléfono. De hecho, asegura que supo que el pequeño había sido matriculado en un colegio de La Palma porque él llamo a todos los centros. "Ayer, después de dos meses y medio, conseguí hablar con él porque llamé desde un número desconocido, y me decía: papi, me quiero ir", cuenta este joven.

