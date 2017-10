Clavijo: "Atender a los que peor lo pasan no les saca de la pobreza"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó ayer que atender a las personas que peor lo están pasando "no les saca de la pobreza" y añadió "lo que saca de la pobreza o de los riesgos de exclusión social es el sistema productivo". Clavijo, que participó ayer en un seminario sobre pobreza en Campus América, señaló al ser preguntado por el último informe de pobreza que el Gobierno de Canarias ha estado "machaconamente" desde el comienzo de la legislatura tratando de diversificar el sistema productivo, pero advirtió que esto "no se va a hacer ni en un año, ni en dos, ni en tres, sino que es un proceso que va a llevar del orden de ocho a diez años".

El presidente admitió que medidas sociales como la estrategia contra la pobreza, el sistema de la dependencia o la PCI no está sacando a la gente del riesgo de exclusión. "Hay que darles un puesto de trabajo estable y bien retribuido; de esa manera sí se sale del riesgo de exclusión social", remarcó.

En su opinión, el informe de la EAPN "evidencia a la necesidad de modificar el sistema productivo canario" con estrategias como la enseñanza bilingüe, la Ley del Suelo, la EDIC, la apuesta por las energías renovables, la diversificación del modelo turístico o la inversión en conocimiento y en talento. "Todo eso va a diversificar nuestro modelo productivo, a hacernos depender menos del sector servicios y del turístico y a tener unos sueldos más altos, y eso subirá la riqueza de los canarios y nos situará lejos de la cola".

En el acto, enmarcado dentro del programa de dos semanas de actividades planificado por la Universidad de La Laguna (ULL), intervino como ponente el catedrático en Ciencia Política de la Universidad París VIII, Sami Naïr, para explicar su punto de vista acerca del fenómeno creciente de la pobreza y las causas que lo originan.

"Para la pobreza no hay una explicación unilateral; es una cuestión estructural en cada sociedad", aseveró el ponente, ante una sala abarrotada de alumnos y profesores y presidida por el presidente del Gobierno. El experto se preguntó cómo teniendo en estos momentos el PIB más alto del planeta nos encontramos con un nivel más que preocupante de pobreza. "Se trata de una contradicción estructural, que podría entenderse en los países pobres, donde hay poco recursos y están polarizados, con espacios sociales de enorme cantidad de gente pobre y donde no hay clases medias, pero no en nuestras sociedades", dijo.

En Europa es pobre y está socialmente excluida la persona que tiene ingresos inferiores al 70, 50 o 40% del ingreso medio nacional, dependiendo de la variante que se utilice. Es también pobre el que sufre privaciones materiales graves y tiene grandes dificultades para encontrar empleo. La pobreza siempre ha existido y es un fenómeno multifactorial, pero conlleva siempre una dimensión objetiva: la trama compleja de las relaciones sociales y la ausencia de una política macroeconómica para contrarrestarla, explicó.

Para Naïr, los poderes económicos consideran la pobreza como un factor marginal, secundario, cuando en realidad es algo central del sistema económico. Tanto es así que se transforma de problema individual a fenómeno colectivo y tiene que ver, a su modo de ver, con una falta de distribución equitativa de los recursos sociales colectivos.

El politólogo francés considera que para remediar esta situación, el Estado es la única instancia que representa tanto la seguridad de los ciudadanos como el bien público. "Cuando el Estado no actúa es muy difícil contrarrestar la pobreza". En los últimos treinta o cuarenta años se ha subrayado la idea de que el mercado soluciona los perversos efectos sociales de la función mercantil en la construcción del vínculo social, "cuando resulta que el mercado no puede solucionar la pobreza, porque la reproduce y la amplía".

El Tratado de Maastrich supuso un gran ajuste estructural para imponer políticas igualitarias para todos los estados de la UE, de tal manera que se propugnaba que no hubiera un déficit superior no superior al 60%, una inflación no mayor del 3,1% y una deuda pública que no superara el 60%. Estos tres criterios de Maastrich han servido hasta la fecha como modelo económico para gestionar la política europea.