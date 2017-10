Aciego: "Hay que afrontar una renovación profunda del profesorado"

Los retos de la educación del siglo XXI fue el asunto tratado en la mesa redonda que tuvo lugar ayer en el Salón de Grados de la Facultad de Educación, dentro de la celebración de los actos del Campus América. El profesor de este mismo centro educativo, Amador Guarro, se encargó de moderar el debate con Ramón Aciego, presidente del Consejo Escolar de Canarias; Teresa Acosta, directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accue); y María Dolores Baena, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna (ULL), como participantes.

El presidente del Consejo Escolar de Canarias manifestó que el 52% del profesorado no universitario es mayor de 50 años, por lo que en los próximos diez años hay que renovar a más de la mitad de la plantilla. En este sentido, argumentó que "ahora, sí o sí hay que afrontar una renovación profunda del profesorado y hay que verlo como una oportunidad y no como algo negativo". Aciego comentó que "la estabilidad del sistema educativo en Canarias no debería acarrear problemas porque en la actualidad existe un pacto por la educación y una ley canaria de educación que, independientemente del partido político, debe seguir la hoja de ruta trazada".

Por su parte, la decana de la Facultad de Educación señaló que el modelo de enseñanza no debe ser sólo de información sino de aplicación amplia, es decir, "se requiere un modelo de profesorado que enseñe a un alumno a argumentar, a evaluar y a discernir críticamente entre la información y la calidad de las fuentes".

Por su parte, la directora de la Accue señaló que la formación del profesorado es compleja por la cantidad de agentes que intervienen en el proceso. No obstante, el perfil del profesorado que se requiere es el que tenga competencias en las cinco ramas de conocimiento, "pero sobre todo en la obtención de competencias personales para abordar la diversidad en las aulas. En la actualidad, existen docentes que no saben atender la diversidad del aula y hay que dotar a los profesionales de las herramientas necesarias para abordar este vacío".