Los fisioterapeutas isleños denuncian a un centro concertado

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) denunció en septiembre ante el Servicio de Inspección de Conciertos del Servicio Canario de la Salud (SCS) a un centro concertado por el presunto incumplimiento del número máximo de tratamientos que puede realizar un fisioterapeuta por hora, límite establecido en el pliego de cláusulas administrativas que rige los acuerdos marco para la contratación mediante concierto de los servicios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria.

Según informaron este lunes desde la entidad profesional, la denuncia se interpuso tras recibirse en la organización colegial la denuncia de un fisioterapeuta empleado en un centro concertado que, en diversos periodos de tiempo, debio atender hasta a 80 pacientes en su jornada laboral diaria. Según explicó el colegiado, la empresa no siempre cubría las vacantes que se necesitaban para prestar adecuadamente el servicio, además de incurrir en otras irregularidades.

Mediante una nota de prensa, el Colegio de Fisioterapeutas aplaudió la valentía de este trabajador y alertó que estos hechos suponen un riesgo no solo para la salud de los trabajadores, sino para la salud de los pacientes que acudieron a este centro y que no fueron atendidos con la dedicación que merecen. No en vano, el pliego de cláusulas administrativas para este tipo de conciertos establece un máximo de tres tratamientos por fisioterapeuta a la hora, por lo que en una jornada laboral diaria normal de 8 horas no deberían atenderse más de 24 pacientes por profesional.

Ante este hecho, el COFC subrayó las consecuencias negativas que tiene para el paciente el que no se respete este ratio. La dirección de la organización colegial consideró, por ello, fundamental que un fisioterapeuta disponga del tiempo mínimo necesario para dar un tratamiento personalizado que se adapte a las necesidades individuales del paciente, y que pueda conseguir una pronta y completa recuperación.

En las conversaciones mantenidas con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en el marco de las conversaciones para la adhesión del COFC al Compromiso por la Sanidad, los fisioterapeutas canarios han insistido en la necesidad de igualar las exigencias en cuanto a calidad asistencial de los servicios de fisioterapia prestados en centros concertados respecto a los que se ofrecen con recursos propios del SCS. Esto implica no solo igualar los ratios máximos permitidos, sino también las condiciones laborales de los trabajadores de los centros concertados con los del Servicio Canario de la Salud, puesto que éstas también tienen repercusión directa en la calidad del tratamiento que reciben y perciben los pacientes.

A la espera de que la Inspección del SCS corrobore los hechos denunciados, el COFC confió en que la administración pública adoptará de forma responsable las medidas correctoras que sean necesarias, y animó tanto a los usuarios como a los trabajadores que pongan en conocimiento de las autoridades cualquier posible infracción o incumplimiento del acuerdo marco de concertación de servicios de rehabilitación ambulatoria, concluyeron las mismas fuentes de la entidad presidida por Santiago Sánchez.