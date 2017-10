Otoño de videojuegos

Con el mes de septiembre finalizado ya se puede ver cuáles serán los videojuegos más importantes que llenarán las estanterías durante la esperada campaña navideña. Casi todas las grandes novedades se lanzan a lo largo de este mes, y salvo algún que otro estreno más estratégico en otros meses del año, el grueso de los grandes anuncios llegan con la caída de las hojas.

Este 2017 va a ser posiblemente uno de los que más y mejores anuncios va a tener en muchos años ya que confluye un momento dulce de la industria, con numerosas opciones en lo que a consolas se refiere, y con una época económica general que, sin ser muy boyante, no es mala.

Como ya es habitual, en esta época se lanzan los imprescindibles de las sagas más veteranas, que suelen coincidir con el género deportivo. Los ya anuales FIFA, Pro Evolution Soccer, NBA2K o F1 se han visto acompañados esta temporada por títulos que, sin tener esa periodicidad anual, ya atesoran un largo bagaje en el sector. De esta forma, los nuevos Forza Motorsport o WRC coinciden también en un año en el que los videojuegos de conducción toman un especial e inusitado protagonismo al complementarse con el esperadísimo Gran Turismo Sport -el primer Gran Turismo para la PlayStation 4- y con otros diamantes en bruto como el Project Cars 2.

Los esperados juegos de terceros para la Nintendo Switch empiezan a dejarse ver. El magnífico Mario+Rabbids Kingdom Battle es el primero de muchos grandes videojuegos para la nueva Nintendo, entre los que destacan además el FIFA 18, NBA2K18 o el Just Dance 2018.

Pero sin duda alguna una de las tipologías de videojuego que más -y mejores- novedades ha tenido este año es la de los títulos de acción. El aclamado Destiny ya tiene segunda entrega en las estanterías, y es un lujo de videojuego se mire por donde se mire. No le quedan a la zaga las nuevas expansiones -o títulos paralelos- de obras de arte como The Elder Scrolls Online, cuyos Morrowind o Horns of the Reach son auténticas delicias para paladares exquisitos. Y lo mismo ocurre con Dishonored, que con La muerte del forastero eleva a lo más alto el arte de crear un spin-off basándose en otro videojuego.

Capítulo aparte merece el recién estrenado La Tierra Media: Sombras de guerra, un juego con mayúsculas basado en el universo de El Señor de los anillos de J. R. R. Tolkien y con el que apenas empiezas a jugar te demuestra desde el primer minuto que no solo será uno de los grandes títulos de 2017, sino que será un videojuego largamente recordado. Si hubiera que definirlo con un único adjetivo, este sería "épico".

Lo que está por llegar

El largamente esperado Gran Turismo Sport, el icónico videojuego de conducción creado por Kazunori Yamauchi, llegará en exclusiva para la PlayStation 4 la próxima semana, el día 18. Por otro lado, el nuevo Call of Duty: WWII -basado en la II Guerra Mundial- desembarcará en los PC, PlayStation 4 y Xbox One del mundo el 3 de noviembre, en el que podría ser el resurgimiento cualitativo de una franquicia que ya es historia de los videojuegos. Y hay más, como el nuevo The Evil Within 2, que salió este viernes. Pero todo esto os lo contaremos más adelante...