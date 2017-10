Los profesionales reclaman un nuevo espacio político sin "partidos sectarios"

"Hay que construir los nuevos espacios del poder político en el que queden fuera los sectarismos de los partidos", afirmó ayer Élida Aponte, catedrática de la Universidad del Zulia (Venezuela) en la Jornada sobre Resiliencia y Confrontación dedicada al género y las minorías que se ha desarrollado en el Aula Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho, y que han sido coordinadas por Ángela Sierra dentro de Campus América de la Universidad de La Laguna.

Aponte, con un vehemente discurso, denunció que en la actualidad "todos los partidos políticos han trascendido a su idea primigenia y fundamental en la democracia, y se han orientado solo en los negocios", la mayor parte de las veces, dijo, "en manos de los hombres". La catedrática venezolana puso en tela de juicio el papel actual que los partidos políticos, de toda orientación han dado a las mujeres. "En muchas ocasiones las mujeres que ocupan altos cargos en las instituciones no son más que ficticios hombres honorarios, porque estarán de acuerdo siempre lo que aquellos le propongan, les indiquen o les designen".

De esta manera no se cumple una premisa principal de la auténtica democracia, ya que según Aponte "no se quiere escuchar las voces de las mujeres, de mujeres comprometidas, éticas, con conocimientos y capacidad para defender sus posturas, lo que se evidencia en que no están presentes en los procesos de paz, en las negociaciones de salud o en las negociaciones internacionales".