La calima y las altas temperaturas seguirán hoy en el Archipiélago

La calima y las altas temperaturas seguirán hoy en Canarias, aunque se prevé un ligero descenso en las islas orientales, en una jornada con viento del este a sureste flojo con brisas y del sur con rachas fuertes en La Graciosa, costas oeste y norte de Lanzarote y Fuerteventura y cumbres del resto de islas. La calima seguirá siendo también protagonista, como ha ocurrido durante toda la semana, en los próximos días. El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología estima que el mercurio roce los 35 grados en las horas central de día.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias declaró ayer la situación de alerta por calor en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, donde se podrán alcanzar de forma puntual y local los 38 grados de temperatura. En estas dos islas se esperan temperaturas máximas de 34 a 38 grados, además de calima, según indica la Dirección General de Seguridad. Por lo general, las horas centrales del día serán en las que más temperaturas elevadas se registren. Además, las situaciones de más agobio se producirán en las zonas de interior de las Islas.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que el domingo el aviso amarillo por altas temperaturas se elimine.

Recomendaciones

Ante esta situación, desde el Gobierno se ofrecen una serie de consejo para combatir las altas temperaturas, como evitar salir a la calles si padece enfermedades respiratorias crónicas, asegurarse de tener la medicación habitual, beber mucho líquido y evitar los ambientes secos. Además, recomienda que no se realice ejercicio físico severo mientras dure esta situación, sobre todo durante las horas centrales del día ya que es cuando el sol refleja de forma directa.

Permanecer en lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa, llevar agua, así como no dejar a niños ni personas mayores en el interior de un vehículo cerrado, son otros de las medidas que se deben adoptar, según la Dirección General de Seguridad. En cualquier caso, no hay que olvidar ponerse protector solar si se produce una exposición prolongada en el sol y taparse con gorras, sombreros y gafas de sol homologadas para que la radiación no llegue nunca de forma directa.