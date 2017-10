La papa, protagonista internacional

Los cocineros más influyentes y estudiosos de reconocido prestigio se darán cita el próximo lunes y martes en el I Foro Gastronómico Internacional de la Papa, que se celebrará en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, para dar a conocer la cocina de la papa y poner en valor este producto clave de la gastronomía canaria.

El objetivo de este encuentro es difundir, a través de ponencias, clases magistrales, degustaciones, catas y debates, un producto tan característico de Tenerife y fomentar el intercambio de conocimientos con otros países productores y cocineros afincados en los mismos.

Esta iniciativa nace con vocación de continuidad porque cuenta con los ingredientes que desarrollan el trabajo que está llevando a cabo en Tenerife en favor de la gastronomía canaria. Esos tres ingredientes son el paisaje, como complemento de nuestra historia; un producto de calidad único - que en este caso es la papa - y, como no, nuestros cocineros.

Haydeé conecta Ibiza con Tenerife en un 6 manos con el conocido chef ibicenco Davis Reartes (re. art). La espectacular jam sessión gastronómica tendrá lugar el jueves 26 de octubre con un menú exclusivo de David Reartes y los hermanos Suárez. Esta cena Ibiza-Tenerife Connection ofrecerá ocho platos inéditos de los tres chefs a 6 manos armonizados con vinos de Bodegas Viñátigo y se convertirá en la gran Fiesta Otoño 2017 en Tenerife. Una celebración gastronómica en la cumbre en la que los emergentes y exitosos Víctor y Laura Suárez colisionarán aromas y sabores atlánticos con los mediterráneos del gran David Reartes, el chef número uno de Ibiza y estrella de la Nueva Cocina Ibicenca.

Nueva cocina Canaria versus Nueva Cocina Ibicenca en un 6 manos irrepetible. Un duelo incruento del máximo nivel culinario en el que los productos canarios y las materias primas de Ibiza, con las distintas visiones gastronómicas de los Suárez y de Reartes (aunque ambos usan lenguajes muy contemporáneos de ingredientes de "proximidad" y fusión ecléctica), recrearán un festival singular para todos los sentidos.

Reartes estallará elaboraciones como el sunomono de tomate y su tartare con sobrasada en piel de pollo, la berenjena tibia en garum y pan de algarroba o el canelón de cuello de cordero, leche evaporada y emulsión de salicornia. Víctor y Laura, por su parte, han concebido recetas como la tortita de camarones, la vieja con escamas comestibles, escabeche de zanahoria y falsa lapa o el cheesecake de parchita, crumble y helado de Oporto.

La torta vilana gomera, protagonista del blog gourmet gourmet like Me . La Torta de Vilana de La Gomera se ha convertido en la protagonista del blog gastronómico Gourmet Like Me, que conduce Sebastián Simón, un gomero afincado en Madrid que desde hace cinco años comparte sus recetas en internet.

El joven que se autodefine a sí mismo como gourmet 2.0 ha elegido utilizar la receta del tradicional bizcochón de batata gomero para inaugurar la temporada de otoño de su página, y lo ha hecho de una forma muy especial: modificando la receta ligeramente para adaptarla a la repostería actual y transformándola en muffins de batata.

"He cogido la receta original y le he dado una vuelta de tuerca haciéndola aún más esponjosa y presentándola en formato de muffin", comenta orgulloso el chef. En palabras del propio Sebastián Simón "es la primera vez en los cinco años que llevo con el blog que comparto una receta inspirada en mis raíces gomeras. Me encanta experimentar con los sabores de mi tierra y tengo más de 30 creaciones en el tintero, aunque hasta ahora no las había compartido, ya que para muchas de ellas se necesitan ingredientes autóctonos como el gofio, la miel de palma o el queso gomero, que no siempre son fáciles de conseguir en la Península. Sin embargo, los ingredientes de estos muffins son universales y se consiguen en cualquier parte del mundo. Aun así, concentran todo el sabor de la isla en un bocado".

El autor afirma tener más de 30 creaciones dulces y saladas en el tintero, algunas de las cuales prevé que salgan a la luz en su próximo libro de cocina canaria creativa.

Nace la Fundación Canaria Dinosol para conciliar la felicidad de sus trabajadores. El Grupo DinoSol ha creado la Fundación Canaria Dinosol, una nueva organización sin ánimo de lucro que nace de los deseos del grupo de ayudar de manera directa y cercana en impulsar programas que favorezcan el desarrollo de acciones sociales y que reinviertan en beneficios de la sociedad.

Los valores esenciales por los que nace esta entidad son "la cercanía, la empatía y el compromiso, con los que se pretende caminar día a día para ayudar a construir una sociedad más solidaria con el fin de ser un referente de ayuda social en nuestras islas".

Además de apoyar y colaborar con el desarrollo social canario, la Fundación Dinosol hace un especial hincapié en "gestionar necesidades sociales de nuestra gran familia formada por sus más de 7.000 trabajadores humanizando cada caso".

Así, dentro de la Fundación Canaria DinoSol se creará "un programa de voluntariado en el que personas solidarias, que compartan los valores de la Fundación, planten una semilla de esperanza para que ésta crezca con el esfuerzo de todos, ayudando de múltiples maneras y así, formar parte de esta Fundación que nace y crece para personas como sus empleados.

El Cabildo de Tenerife convoca el concurso para elegir el mejor aceite de canarias. El sector olivarero del Archipiélago tiene una cita en el III Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra Aove, iniciativa que impulsa el Cabildo Insular de Tenerife y con la que se quiere premiar los aceites de oliva virgen extra producidos tanto en Tenerife como en el conjunto de las Islas.

El objetivo de esta convocatoria fomenta, por tanto, la calidad de las producciones con la finalidad de posicionar este aceite como producto de calidad, así como dotarlo de una mayor notoriedad entre consumidores y sociedad en general, fomentando el incremento de sus ventas, según se pone de relieve en las bases de este evento.

El concurso está abierto a productores individuales como a entidades, además de envasadores que cuenten con la correspondiente autorización sanitaria. El plazo para inscribirse en este certamen finaliza el próximo 30 de octubre.