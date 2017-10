"Considero que estoy siempre al servicio de la música y me proclamo su alumna eterna"

El ciclo de conciertos programado dentro de la agenda de actividades del Otoño Cultural CajaCanarias 2017 tiene una nueva cita el 19 de octubre, con el recital que ofrecerá en el Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, que presenta por primera vez en Canarias su aplaudida trayectoria musical, compuesta hasta el momento por cinco discos, con especial atención a su último trabajo, titulado Ilusión. Para este recital, previsto a partir de las 20:00 horas, se establece un precio de 15 euros por localidad, que se encuentran disponibles en los portales www.entrees.es, así como en la propia taquilla del Espacio Cultural capitalino, una hora antes del comienzo de la actuación.

Una nominación en los galardones Emmy, su premio Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo (2013) y su nominación Grammy al Mejor Álbum Pop Latino (2017) jalonan la arrolladora trayectoria artística de Gaby Moreno, que publicó su primer disco en 2008, titulado Still the unknow, dando comienzo a una carrera que no deja de recibir reconocimientos.

Moreno lanzó su segundo disco Illustrated Songs en el 2011. Su tercer trabajo, Postales (2012), correspondió con su primer álbum completamente en castellano, grabado con la casa discográfica Metamorfosis, fundada por su compatriota Ricardo Arjona, uno de los cantautores más destacados de Latinoamérica. Ese mismo año Moreno y Arjona estrenaron el dueto Fuiste Tú, canción que fue nominada para Canción del Año y Disco del Año en los Latin Grammys.

Durante la grabación de su último disco, Ilusión (2016), Moreno decidió que era hora de regresar a sus inicios. Musicalmente, el nuevo álbum captura la esencia pura de una artista inmigrante ambiciosa que logró llegar a un país nuevo, contando con solo su guitarra, su talento y un bolso de canciones que estaba ansiosa por compartir. Este trabajo es una colección de 13 canciones nuevas que reflejan una mezcla orgánica de todas sus influencias, desde el blues hasta los boleros.

¿Cuál ha sido el rol de su familia en sus comienzos como cantante? ¿Cómo ha repercutido la salida de su país natal, Guatemala, en su trayectoria vital y profesional?

Mi familia me ha apoyado desde mis inicios, siempre pendientes de buscar oportunidades para yo poder desarrollar mi carrera musical. Sabían que era mi pasión y que era lo que quería hacer por el resto de mi vida.

La salida de mi país era algo que tenía pensado desde pequeña. Tenía claro que las mejores oportunidades iban a llegar estando en una ciudad como Los Ángeles o Nueva York. A mis 18 años me firmó la discográfica Warner, en Estados Unidos y, como su sede se encuentra en Los Ángeles, tomé la decisión de mudarme a esa ciudad.

¿Qué impacto ha tenido su música en otros artistas guatemaltecos?

Yo espero que mi música pueda inspirar a otros artistas, especialmente a los independientes y a aquellos que quieran atreverse a hacer algo distinto y no tan comercial. He tenido ya el gusto de trabajar produciendo a un par de artistas en Guatemala, es algo que me llama mucho la atención y más si es apoyando a grandes talentos de mi país, que no paran de surgir.

¿Qué destacaría del panorama musical contemporáneo en Guatemala?

Se ha expandido bastante, hay en la actualidad muchas propuestas diferentes y originales. En este sentido, percibo como en los últimos tiempos han surgido cantantes solistas femeninas de mucho peso y un talento innegable, como es el caso de Mercedes Escobar, Dominique Hunziker o Pat'za, por mencionar a algunas.

Su último disco, "Ilusión", refleja una mezcla orgánica de todas sus influencias, desde el blues hasta los boleros ¿Ha encontrado en esta fusión musical la combinación ideal para expresar su mensaje, sus anhelos?

Pasé por muchos años de descubrimiento y de búsqueda. ¿Quién era yo? ¿Qué quería transmitir? Estas eran preguntas que me hacía constantemente. Al final siempre llegaba a la conclusión de que lo que importaba, lo que estaba por encima de todo, era la canción y su mensaje. Considero que estoy siempre al servicio de la música y me proclamo su alumna eterna.

¿En qué género musical se encuentra más cómoda como intérprete?

Me siento cómoda cantando desde un bolero hasta el Soul. Va a sonar extraño, pero aunque digo que el blues y el jazz son de mis géneros favoritos, no me sentiría cómoda ni auténtica cantando exclusivamente estos estilos en su forma tradicional. Algo que me ha definido a mí como intérprete y compositora es precisamente hacer una mescolanza de varios géneros que me siguen cautivando.

En la sociedad contemporánea, globalizada ¿cuáles son las claves para mantener la originalidad y la personalidad a la hora de componer?

Siento que es muy importante mantener la transparencia y la honestidad, porque considero que no hay una ciencia cierta o formula exacta para componer canciones. Algo que me ha ayudado a lo largo de mi carrera es ser muy perceptiva y sensible a lo que está ocurriendo a mi alrededor. Muchas canciones que he compuesto, precisamente, no son autobiográficas, sino más bien retratos de vivencias externas.

Esta es la primera vez que usted actúa en las Islas Canarias. ¿Qué espera del público de Tenerife?, ¿qué le gustaría transmitirle?

Siento una felicidad enorme de tener la oportunidad de llegar por primera vez a las Islas Canarias. Deseo poder conectar con el público de allí, provocándoles sentimientos de alegría, de nostalgia o hasta de tristeza. Es bueno también sentir toda una cordillera de emociones. Espero que abran sus corazones y sus mentes para recibir esta música que está hecha con mucho corazón.

¿Cuáles son sus proyectos musicales más inmediatos, de cara al futuro?

Por ahora estoy en el proceso de componer nuevos temas para el siguiente disco. No me gusta apresurarme ni tener ningún tipo de presión, es conveniente también darte un respiro y una pausa. Llevo cinco años sin tomar un descanso, estando en constante movimiento. Creo que el próximo año será uno de desaceleración para mí, para reencontrarme y conectar conmigo misma y claro, brindar más música en un futuro.