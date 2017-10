"La lactancia materna es un acto que debemos proteger y fomentar"

Silvia de León es médico especialista en ginecología en el Hospital Universitario Materno Infantil y presidenta del Comité de Lactancia del Chuimi. En esta entrevista, De León abunda en los beneficios que reporta la lactancia materna.

¿Es necesario seguir concienciando a la población de los beneficios de la lactancia después de los seis primeros meses?

Sin duda. Debemos seguir haciendo campaña de visibilización y promoción de la lactancia materna, convencidos de los beneficios que esta aporta a nuestra sociedad. Es cierto que la sociedad parece que cada vez nos acompaña más en esto, y es una demanda social por parte de las mujeres que acuden a nuestro hospital el solicitarnos ayuda con la lactancia. Y todo eso habla a favor de un cambio social, de una nueva corriente que demanda volver a restablecer el papel de la lactancia materna como la opción natural. Queda mucho trabajo por hacer, probablemente muchas acciones que emprender para lograr nuestros objetivos, pero estamos francamente motivados para seguir adelante. Porque ese cambio debe producirse también en buena parte de los profesionales que atienden al binomio madre-hijo en distintas etapas, ya que aunque parece obvio y está ampliamente demostrado y avalado por las distintas sociedades científicas la superioridad de la lactancia materna en múltiples aspectos, no existe aún esa unanimidad y esa contundencia a la hora de asesorar a una madre. Debemos formarnos adecuadamente en esta materia para poder responder y apoyar a las madres independientemente de la opción que elijan. Y dentro de esa formación debe entrar el conocimiento de que la lactancia por encima de los seis meses sigue aportando múltiples beneficios y que debemos apoyar y favorecer que se prolongue todo el tiempo que madre e hijo deseen. Lo que no puede suceder es que existan madres que interrumpan su lactancia por prejuicios sociales o profesionales que no se sustentan con la evidencia actual disponible, o que haya mujeres que se sientan juzgadas por amamantar a sus hijos en público o en privado simplemente porque no estemos acostumbrados a verlo, porque no debemos olvidar que amamantar a un hijo es lo natural, independientemente de los meses que tenga y es algo que debe ser una decisión personal, cada mujer tiene el derecho de decidir hasta cuándo.

Hemos normalizado el short , el topless y hasta el nudismo, pero parece que la lactancia en público es nuestra asignatura pendiente. ¿Vivimos en una sociedad retrógrada?

Es verdad que aún quedan muchos tabúes sociales que no consideran un acto natural ver a una madre amamantando a su hijo en cualquier lugar público. Sin embargo, cualquier madre en periodo de lactancia inevitablemente deberá dar de mamar a su bebé en público en varias ocasiones, ya que no debemos olvidar que el amamantamiento debe ser a demanda. En nuestra cultura el pecho aún es entendido en muchas ocasiones con una connotación sexual. Pero no debemos olvidarnos de su función primordial, que es el órgano de producción de la leche para alimentar a los niños. Por esto no debe ser entendido como algo obsceno y no debe ser escondido ni limitado, ya que esos impedimentos que se les plantean a algunas madres por amamantar en sitios públicos dificulta la lactancia y son un obstáculo para las madres lactantes y puede contribuir a desanimar a las futuras mamás y hacerlas desistir de este tipo de lactancia por dificultades que no deberían existir. Muchas veces nuestros prejuicios hacen sentir a esa madre incómoda y que sienta pudor para amamantar en público y esto hace que a veces las lactancias fracasen o no sean tan prolongadas como las madres desean. La lactancia materna es un acto que debemos proteger, apoyar y fomentar, y debe representar para toda la sociedad algo cuyo valor es incuestionable y necesario. Y sobra decir que incluye a los niños mayores de 2 años, ya que todos los niños, con independencia de su edad, tienen derecho a ser amamantados cada vez que lo precisen y es derecho de sus madres el poder hacerlo en cualquier lugar. Será un beneficio para toda la sociedad el día en que la imagen de una madre dando el pecho a su hijo sea algo cotidiano y forme parte de nuestra cultura y no sea motivo de escándalo.

En cambio, aún seguimos encontrándonos con médicos que rechazan esta forma de alimentación después del primer medio año porque puede ser perjudicial para la salud de la madre, ¿hablamos de una realidad o de un prejuicio?

Sin ninguna duda se trata de un prejuicio, y es justo eso lo que debemos evitar. Como profesionales de la salud debemos dar información basada en las recomendaciones científicas actuales, y no en nuestras opiniones personales. Se han descrito numerosas ventajas para la madre que amamanta con un beneficio directo en su salud. Están ampliamente demostrados sus beneficios, tanto a corto como largo plazo, y a mayor duración, mayor beneficio potencial. El verdadero problema de la lactancia más allá del año de edad es el rechazo social y profesional por prejuicios o desconocimiento de la evidencia científica actual. Quizás es poco frecuente en los países occidentales ver la lactancia materna por encima del año de edad, y las tasas están muy por debajo de lo deseable, pero eso no lo hace perjudicial. Ni siquiera debemos utilizar el término "prolongada" en estas etapas, ya que puede llevar a equívoco. Sería prolongada si hiciera referencia a una duración mayor a lo normal, pero en niños mayores de un año la lactancia materna sigue estando recomendada por las principales asociaciones científicas nacionales e internacionales. Es un objetivo en la salud materno-infantil, por lo que insisto en que debemos normalizar este hecho.

La decisión de amamantar como la de no hacerlo son respetables, pero ¿cuáles son los beneficios de dar el pecho tanto para el bebé como para la madre?

Por supuesto que son respetables y deben ser respetadas. Cada familia debe tomar sus decisiones y deben sentirse apoyados por los profesionales de la salud y la sociedad en general, sea cual sea la opción que elijan. Nos encontramos con madres que optan por la alimentación con leche de fórmula porque así es su deseo desde el inicio y otras que optan por esa vía, a pesar de que en un principio no deseaban hacerlo, pero distintas circunstancias que no se preveían les hacen optar por esa opción. No se trata de juzgar a nadie y debemos conseguir que todas las madres disfruten de la maternidad, ya que, elijan la opción que elijan, la maternidad implica amor y entrega. Es nuestra misión que aquella madre que opta por la lactancia artificial se sienta respetada y apoyada y se le brinden las herramientas para establecer el vínculo madre e hijo y crear esa relación de apego entre ambos, tan personal e intransferible. No obstante, nuestra obligación como profesionales de la salud es promocionar la lactancia materna, porque es obvio su superioridad en múltiples aspectos respecto a la fórmula y son bien conocidos sus beneficios. Se trata de escoger en libertad, y para poder hacerlo la clave es la información. Lo que no se puede tolerar es que haya madres que no hayan podido dar el pecho por una mala información o un apoyo inadecuado. No podemos tolerar que siga habiendo mujeres que desteten por tratamientos médicos que son perfectamente compatibles con la lactancia, por falsas hipogalactias, por consejos erróneos, por creencia de falsos mitos, por falta de ayuda de las instituciones o porque simplemente estaban desbordadas y nadie supo ayudarlas o apoyarlas. No podemos permitir que nos quiten ese derecho que todas las madres y niños debemos tener. Respecto a los beneficios de dar el pecho, la leche materna es, sin duda, el mejor alimento infantil que existe. Es el más equilibrado y contiene todos los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo del recién nacido. Además tiene beneficios para su sistema inmunológico y su salud a largo plazo. En el bebé proporciona gran cantidad de defensas inmunológicas y estimula el desarrollo de su propio sistema inmunológico. Es fácilmente digerible y se asimila con gran facilidad. Reduce la predisposición a enfermedades respiratorias, infecciones de oído y molestias digestivas, reduciendo la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia como la diarrea o la neumonía, y favoreciendo un pronto restablecimiento en caso de enfermedad. Previene las alergias, disminuye el riesgo de desarrollar obesidad, favorece el correcto desarrollo de las estructuras orofaciales y, por supuesto, crea un fuerte vínculo entre madre-hijo, cubriendo las necesidades de proximidad y seguridad propias del recién nacido. Además promueve el desarrollo sensorial y cognitivo. Y con respecto a la madre trae también muchos beneficios tanto a corto como a largo plazo. Ayuda a recuperarse tras el parto, ya que la succión estimula la producción de hormonas que contraen el útero. Disminuye la depresión postparto y existe evidencia científica que asocia amamantar con un menor riesgo de osteoporosis, cáncer de mama, de útero y ovarios. Favorece el descanso, ya que la prolactina tiene un efecto relajante en madre y bebé. Favorece el contacto físico entre madre e hijo ayudando a establecer el apego, ya que la oxitocina se relaciona con el surgimiento de sentimientos como el amor, el apego y la felicidad. Y en muchas madres esta capacidad de satisfacer a su bebé tanto física como emocionalmente aumenta la autoconfianza de las madres en la crianza de su bebé.

Queda mucho camino por andar?

Sí, queda mucho camino por andar y queda mucho por mejorar, pero estamos en el camino. Llevamos algo más de un año trabajando duro a este respecto y hemos ido desarrollando distintos proyectos e iniciativa que ya están en marcha. Es un tema que abarca a muchos profesionales que se relacionan con el binomio madre-hijo, y son muchos años en los que el biberón se ha instaurado como la forma normal de alimentar a los bebés, por lo que supone un gran cambio a muchos niveles. Hay que tomar medidas en distintos ámbitos y de manera coordinada, para así favorecer que sea un cambio conjunto en todas las áreas del hospital y que promueva el cambio social. Tenemos muchas ganas y creemos que con esfuerzo y el apoyo de todos es posible y por nuestra parte vamos a poner todo nuestro empeño en ello, ya que estamos convencidos de que se trata de un bien para todos.

¿Qué relación tiene la lactancia materna con el desarrollo sostenible?

La lactancia materna es una de las claves para este objetivo. Está relacionada con la nutrición, la salud, la seguridad alimentaria, el desarrollo y la supervivencia, además de estar ligada a mayor productividad en términos económicos y de manera ambientalmente sostenible. La lactancia natural es uno de los pilares de la supervivencia infantil, la nutrición y el desarrollo en la primera infancia a nivel mundial, y forma parte de una de las metas de la Asamblea Mundial de la Salud, que se fijó como objetivo aumentar la tasa de alimentación exclusiva con leche materna para los menores de 6 meses al menos en un 50% para 2025.