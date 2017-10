Un estudiante senegalés obtiene en la ULL su doctorado

El estudiante Nbaye Ba presentó en la Universidad de La Laguna su tesis doctoral, en la que analizó las posibilidades de desarrollo futuro del sector del turismo de salud en la zona litoral de Senegal, su país natal. El trabajo fue dirigido por la profesora del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos Flora María Díaz, y codirigida por María Bethencourt Cejas, del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica.

Tras la obtención de este doctorado, Ba ha comentado que su intención es seguir vinculado al mundo universitario y, al mismo tiempo, hacer todo lo posible por materializar la propuesta recogida en su tesis, dado que el sector del turismo de salud es actualmente inexistente en Senegal a pesar de que, con los datos obtenidos en este trabajo, podría ser totalmente viable y supone una buena oportunidad de desarrollo local. Por eso, es su intención establecer contactos con las autoridades nacionales para presentarles este documento y explorar sus posibilidades de implantación.

Ba estudió Filología Española en Dakar y explica que, en su país, el aprendizaje de lenguas extranjeras tiene una orientación muy aplicada, que él decidió enfocar hacia el sector turístico. Gracias a una beca de colaboración con África que convocó en su día el Gobierno de Canarias, en 2012 pudo venir a la Universidad de La Laguna para cursar el Máster en Dirección y Planificación de Turismo y, cuando finalizó el posgrado, decidió proseguir su formación con el doctorado que acaba de obtener.

El ya doctor señala que realizar el trabajo no ha sido fácil porque en Senegal aún no hay demasiada información en bases de datos informatizadas, por lo que ha tenido que realizar mucho trabajo de campo y cuestionarios de manera manual. Además, en su país no hay una cultura de colaboración con este tipo de investigaciones, por lo que sus solicitudes de contacto con empresas turísticas muchas veces fueron recibidas con suspicacia: "Se lo tomaban casi como si fuera a espiarlos", explica. De ahí que de los 40 cuestionarios que envió a hoteles de cuatro y cinco estrellas del litoral senegalés, solamente respondieran treinta y uno.