El Cabildo apoya la campaña 'Tenerife en rosa' para prevenir el cáncer de mama

El Cabildo de Tenerife acogió este lunes la presentación de las actividades que se celebrarán en la Isla con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre. Estas actividades están organizadas por la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Amate) y entre ellas destaca una campaña de sensibilización (Tenerife en rosa), organizada conjuntamente con la Asociación Benéfica Italo-Canarias (ABIC), sobre la importancia de la detección precoz de esta enfermedad.

La consejera de Acción Social, Coromoto Yanes, presentó estas actividades junto a la presidenta de Amate, María del Carmen Bonfante, y el presidente de la Asociación Benéfica Italo-Canarias (ABIC), Guido Gianoli. La consejera felicitó a los organizadores por esta campaña, en la medida en que pone el acento en la necesidad de prevención de esta enfermedad. Por su parte, Guido Gianoli presentó el video de la campaña que subraya la importancia de "la autoexploración, la inspección y la palpación". Indicó que se colocarán lazos rosas en árboles, escaparates y tiendas y hasta en las antenas de los coches. Se busca así llamar la atención de las personas recordando que esta enfermedad nos puede afectar a todos y de la importancia de hacerse revisiones médicas.

Por su parte, María del Carmen Bonfante recordó que Canarias es la comunidad autónoma que más casos de cácer de mama registra en todo el país, afectando a una de cada 8 mujeres. Recordó que esta enfermedad no sólo afecta a mujeres, sino también a hombres. "Mucha gente no se revisa por miedo, pero hay que recordar que el cáncer en sus inicios no duele, es una enfermedad silenciosa, de ahí la importancia de prevenir".

La campaña Tenerife en rosa consiste en la colocación de lazos rosas en los árboles y elementos adecuados del mobiliario urbano que estén situados en los puntos más emblemáticos y/o transitados de la Isla: vías principales de entrada a las ciudades, centros culturales, plazas de iglesias, hospitales, clínicas, etcétera, durante la mayor cantidad de días posibles del mes de octubre, en torno al 19, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama.

Paralelamente a este proyecto, este mes se están celebrando diversos eventos para informar sobre esta enfermedad, como la travesía solidario a nado en la playa de Las Teresitas que tuvo lugar este domingo día 8. Entre esos actos, el lunes 16 de octubre se presentará la campaña publicitaria sobre el cáncer de mama en el Tranvía de Tenerife. Asimismo, el 16, 18, 19 y 21 de octubre, Amate llevará a cabo una cuestación anual para recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad. A esto se añade el 21 de octubre, con unas jornadas en el Centro Comercial El Trompo, en La Orotava, y el 28 de octubre, una caminata nocturna con velas en Icod de Los Vinos.