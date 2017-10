Así son las gafas que permiten a los ciegos 'ver' con el oído

A diario recibimos numerosas llamadas y centenares de correos electrónicos en los que ésta o aquella empresa tecnológica nos informa de sus más recientes novedades. No son pocos los emprendedores que contactan buscando ese suspiro de atención informativa que puede suponer un punto de inflexión en su proyecto. Pero desafortunadamente, lo normal es que la innovación sea inexistente. Por suerte para nosotros, no siempre es así.

Cuando recibimos la llamada que nos hablaba de unas gafas que permitían a las personas ciegas valerse por sí mismas, la cara de un servidor fue de estupor. Desde el principio nos dejaron claro que el dispositivo inventado por la empresa española Eyesynth no permitía a los ciegos ver, pero sí manejarse con soltura en cualquier entorno sin necesidad de un perro lazarillo. Y la verdad es que nos faltó tiempo para coger un avión e ir a comprobarlo por nosotros mismos.

Básicamente -aunque estas gafas inteligentes no tienen nada de básicas- este dispositivo lo que hace es escanear todo el entorno en 3D y en tiempo real, convirtiendo toda esa información espacial en impulsos sonoros que se transmiten a través del nervio coclear. De esta forma, una persona ciega puede identificar no solo los objetos y los espacios, sino también formas y tamaños.

Cámaras

Las gafas, cuyas cámaras tienen un rango de visión similar al del ojo humano, van conectadas a una pequeña petaca que contiene la batería y el procesador que analiza la información de las gafas para procesarla y convertirla en sonidos. Además, el modelo final será mucho más pequeño y ligero, integrando las cámaras en la montura de las gafas.

Según Antonio Quesada, CEO de Eyesynth, este sonido es "similar al rumor del mar. Es un sonido abstracto. No quisimos utilizar palabras en ningún idioma para no tener problemas de localización por el idioma", e insiste en lo que llama su mantra: "Estas gafas no proporcionan visión ni curan enfermedades. Hemos creado una herramienta muy potente que aumenta el rango espacial de las personas ciegas". Pero, ¿cómo puede un sonido transmitir la información de un objeto que se tiene delante? Fácil: el sonido cambia su intensidad en función del objeto que se tiene delante.

Este nuevo lenguaje audiovisual requiere de un aprendizaje, pero tal y como comprobé por mí mismo, en la primera sesión ya eres capaz de ver con el oído un objeto sobre una mesa. Además, el hecho de tener que aprender hace que los logros que se van consiguiendo sirvan a su vez de motivación para los usuarios.

Con el tiempo y la práctica, ese aprendizaje te lleva incluso a diferenciar elementos en una mesa o incluso en la calle, ya que el sistema es configurable de forma que tanto puede modificarse para identificar grandes volúmenes en la calle como para hacer lo propio con pequeños objetos en una habitación. Tal y como nos contó Pablo Cantero, el probador principal de estas increíbles gafas. "He realizado pruebas reales en la calle, distinguiendo coches, árboles, e incluso esquivando vehículos en movimiento y sorteando a personas en un paseo. Siempre con la ayuda del bastón, pero detectando esos obstáculos a más distancia de lo que es el rango del bastón. Estas gafas me permiten detectar los obstáculos a seis metros de distancia".

Estudio médico

Pero el proyecto Eyesynth va mucho más allá de las propias gafas merced a un estudio neurológico que están realizando. En primer lugar toman resonancias de usuarios que nunca han usado el sistema. Tras someterlos a un entrenamiento con las gafas inteligentes se les vuelve a tomar una imagen del cerebro para ver cuántas conexiones nuevas se han hecho entre las zonas auditivas y el córtex visual del cerebro. Según Quesada, "pese a no tener todavía los estudios finales, los resultados previos y ya publicados muestran que sí hay un crecimiento entre las conexiones de las zonas auditivas y el córtex visual".

El gran avance para la calidad de vida de las personas ciegas que suponen estas gafas inteligentes es todavía imposible de evaluar. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que habrá un antes y un después en la vida de miles de personas ciegas gracias a este invento made in Spain.