"En esta temporada potenciaremos el análisis y la relación con el público"

Todo está prácticamente listo para el comienzo de la segunda temporada del programa El foco, de Televisión Canaria (TVC). Será el próximo lunes, día 9 de octubre, a partir de las 21:15 horas. El programa de debates de la televisión pública "ha madurado", según sus presentadores, Roberto González y Claudia Demetrio. El estreno, como no podía ser de otra forma, servirá para analizar la crisis catalana desde una óptica 100% canaria. "Ahora ya sabemos de qué estamos hablando exactamente y en qué punto queremos estar", aseguran los conductores de este debate televisivo.

¿Qué se puede adelantar del primer programa de esta segunda temporada en El foco ?

Claudia Demetrio: Vamos a empezar con Cataluña, obviamente. Tenemos que centrarnos en el tema que ahora mismo está copando portadas, conversaciones y todas las sobremesas. Nosotros lo abordaremos desde el punto de vista canario para saber cómo nos afecta a nosotros como comunidad autónoma. Por eso vamos a empezar hablando con los primeros espadas de los principales partidos políticos de Canarias. Vamos a debatir con ellos cuál es la situación real y cómo lo vemos nosotros desde las Islas.

Un tema complicado para comenzar con fuerzas, ¿no?

Roberto González: Nadie dijo nunca que fuera fácil. Lo que buscamos siempre son temas de los que debatir desde una perspectiva canaria. Nos encontramos con que hay muchos programas de debate en otras televisiones pero lo hacen desde una perspectiva nacional. Nosotros lo hacemos desde Canarias y con las implicaciones que tienen las islas. Creo que ese es nuestro valor.

¿Cuántos programas de El foco s se emitieron durante la pasada temporada?

C. D: 25.

R. G: ¿En serio hemos hecho 25 programas? Flipo [risas].

¿Y qué lecciones han aprendido de esa experiencia?

R. G: Que es un programa vivo. Básicamente vamos notando que el programa va evolucionando y creciendo. Cuando empiezas un proyecto tienes una idea en la cabeza pero nunca sabes exactamente cómo va a ir evolucionando. El proyecto ha crecido en esos 25 programas, se ha hecho mayor. Ahora ya sabemos de qué estamos hablando exactamente y en qué punto queremos estar.

C. D: Sí, sobre todo porque muchas veces las cosas se plantean y la teoría es una cosa y luego llevarlas a la práctica es otra. A lo mejor un aspecto no encaja tanto como pensábamos o, por el contrario, encaja más de lo que creíamos. Por eso es un programa totalmente vivo. Cada semana se van introduciendo pequeños detalles, nuevas secciones o nuevas formas de exponerlo que hacen que El foco tenga mucha viveza y que cada vez tengan más protagonismo los telespectadores, que es lo que realmente buscamos. La evaluación final de la pasada temporada fue bastante positiva. Se puede hacer un programa de este tipo en Canarias, de tantas horas, con muy buena calidad.

Cuatro horas de programa darán para infinidad de anécdotas, ¿no es cierto?

R. G: ¿Sabes lo que pasa? Nunca se sabe exactamente cómo va a salir, lo tienes en escaleta pero un programa de tantas horas, con tantos testimonios y con tantas personas es un programa que va cambiando minuto a minuto. En ese sentido nos da mucha vidilla, nos llevamos muy bien, nos reímos mucho y lo pasamos muy bien fuera de plató. También discutimos mucho los temas. Lo curioso también es que los temas que sacamos, Claudia y yo los hemos discutido antes y también la dirección e, incluso, hemos montado nuestro propio debate antes de que llegue al plató. Ahí sabemos realmente si un tema es bueno.

C. D: Nos llevamos muy bien pero normalmente solemos tener puntos de vista bastante diferentes, aunque siempre llegamos a un consenso o un acuerdo. Siempre desde el respeto y siempre, claro, desde el sentido del humor.

R. G: Sí, es un programa de debate que tiene debate detrás [risas].

C. D: Para mí el humor es importante, si no hay una buena carcajada antes del programa entonces no va a salir bien.

¿Y el cambio en el día de emisión del jueves al lunes en esta temporada a qué se debe?

R. G: Buscas ubicarte en la parrilla y también buscas ubicar la producción del programa y el momento en el que se va generando la noticia. Vamos a pasar a los lunes con la intención, ambiciosa, de marcar la agenda informativa del resto de la semana. Nuestro objetivo es ser nosotros los que empecemos a marcar la pauta de lo que se va a ir hablando durante la semana. Va a ser un esfuerzo mayor pero yo creo que lo vamos a conseguir.

C. D: Van a ser uno buenos fines de semana, sí.

¿Pueden adelantarnos algunas de las novedades planteadas para este nuevo curso?

C. D: El público siempre estará presente, evidentemente. La gente que viene hasta aquí para comentarnos sus problemas, situaciones y para intervenir en lo que denominamos Fila 0. Eso va a seguir existiendo y cada vez va a tener mayor protagonismo. Al final lo que queremos es eso: que este sea un programa en el que se hable, se debata y se conozca. Que haya también bastante diálogo entre unas partes y otras. Además, vamos a ponerle mayor atención a las redes sociales y por eso este año contaremos con una especie de análisis sobre estas herramientas de comunicación y saber de qué se está hablando durante la semana. La sección se llama precisamente El escáner. Además, contamos con otra sección que se llama El semáforo.

R. G: Básicamente buscamos interactuar más con el público, con los invitados y que haya un intercambio constante. El semáforo viene a ser un análisis que le hacemos a determinadas declaraciones o afirmaciones que se van haciendo. El humor se va a hacer también en directo con El Supositorio. Vamos a potenciar el directo, el análisis y la relación con el público a través de las entrevistas y los testimonios.

Un aspecto importante del programa es que se ha convertido en punto de encuentro de muchos periodistas de muy diversos medios?

C. D: Sí, semanalmente se concentrará determinado número de periodistas, bien especializados en un determinado tema que vayamos a tratar o bien de información general. Son periodistas que manejan muchísimos datos y con muchísima experiencia, que acompañan al debate y al análisis que realizamos aquí con sus puntos de vista. Es un punto de encuentro, sí, y muy interesante. Intentamos también traer a periodistas más jóvenes que no siempre se dejan ver y que se atreverán a analizar nuestros temas.

R. G: Se trata de contar con diferentes puntos de vista de gente que realmente sabe de lo que estamos hablando.

¿Y a qué tipo de público pretende El foco echarle el lazo esta temporada?

R. G: A todo el mundo. Nuestra intención es que quien quiera formarse una opinión sobre algo de lo que se esté hablando cuente con nosotros. Tenemos los oídos siempre puestos para ello. De hecho, testamos los temas antes del programa para constatar que son los que interesan al público. Ahí no hay edades, opinan los más jóvenes, los mayores, etc. Lo que nos gustaría es ofrecer esos datos para que la gente se pueda formar su opinión.

C. D: Encendemos el foco -nos gusta usar esa expresión- sobre determinados temas para verlo desde distintos puntos de vista.

¿Siendo una cadena pública, están especialmente concienciados de la necesidad de mantener un enfoque plural?

R. G: Sí, y precisamente porque esta es una cadena pública nos debemos a ello. Probablemente nos resultaría mas rentable marcar una línea editorial hacia un punto u otro pero no, no es nuestra misión. Estamos en una cadena pública y hay que dar cabida a todas las opiniones.

¿Nos pueden adelantar algunos de los temas que se debatirán durante la temporada?

R. G: Entra en una cafetería, pon el oído, escucha de qué habla la gente y esos son los temas que estarán en El foco.

C. D: Incluso los temas más nimio -no sé si es el adjetivo adecuado- son temas que interesan a la población. A veces el programa arriesga. Hay temas que no son muy mediáticos pero nos damos cuenta de que son fundamentales para Canarias y que hay que sacarlos. Pese a que sepamos que no nos van a dar una gran audiencia. Somos una cadena pública.