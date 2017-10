El Gobierno desea unificar criterios ante alertas meteorológicas en invierno

El Gobierno de Canarias establecerá un protoclo de actuación conjunto con ayuntamientos y cabildos de las islas ante la llegada de fenómenos meteorológicos adversos en invierno. Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, informó ayer de que a mediados de este mes mantendrá una reunión con técnicos y responsables municipales e insulares con el objetivo de unificar criterios y conocer de primera mano los recursos y medios con los que cuenta cada corporación. "Este tipo de reuniones ya se realizan con motivo de la campaña de verano para prevenir incendios, pero será la primera vez que se haga ante la llegada de las estaciones más lluviosas", puntualizó la consejera.

Nieves Lady explicó que "es fundamental saber con qué medios cuentan los ayuntamientos y cabildos; y además conocer los medios que pueden poner a disposición para una eventual emergencia en otras islas, como ya ocurrió este verano en el reciente incendio de Gran Canaria".

Para la consejera, esta reunión "es muy importante" debido a que con el tiempo "cambian técnicos, cambian cargos públicos y yo, que vengo de un ayuntamiento, sé que cuando en invierno se producen alertas por lluvias o vientos muchas veces no se saben transmitir las recomendaciones a la población y en ocasiones no se recuerda lo que supone cada nivel de alerta cuando el Gobierno de Canarias las decreta. Queremos que no haya lugar a la confusión, que todas las partes estén debidamente coordinadas y se actúe con la máxima diligencia y efectividad".

En definitiva, añade Nieves Lady Barreto, se trata de "unificar y aclarar la memoria de los que están al frente de los ayuntamientos, que son los que tienen que hacer la labor más próxima a los ciudadanos".

Barreto también quiso aclarar que no está prevista la llegada de una tormenta tropical en los próximos meses. "A día de hoy, no tenemos datos de que en invierno vaya a haber tormentas tropicales. Puede pasar igual que puede no pasar. Sí es verdad que cada vez tenemos un clima más tropicalizado, que este verano hemos tenido, de manera inusual, una temperatura del agua en el mar mucho más elevada que los veranos anteriores y que eso puede provocar que se produzcan fenómenos que no son los habituales, pero eso no significa que vaya a pasar", indicó.

"En cualquier caso", concluyó, "lo que tenemos que hacer es estar preparados y coordinados, ayuntamientos, cabildos y Gobierno para que si sucede algo sepamos con qué medios contamos y tengamos la mejor coordinación posible, que es de lo que se trata".