Los 'cazadores' de las ondas gravitacionales, Nobel de Física

El Premio Nobel de Física 2017 ha sido concedido a Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne, por sus "contribuciones decisivas al detector LIGO y la observación de las ondas gravitatorias".

Las ondas gravitacionales del Universo se observaron por primera vez el 14 de septiembre de 2015. Las ondas -ondulaciones del espacio-tiempo producidas por un cuerpo masivo acelerado- fueron predichas por Albert Einstein hace cien años y, en esta primera observación, vinieron de una colisión entre dos agujeros negros, a 1.300 millones de años.

La señal era extremadamente débil cuando llegó a la Tierra, al observatorio LIGO en Estados Unidos, pero representa una "revolución en la astrofísica", según el comunicado de la Academia Sueca de Ciencias. Las ondas gravitacionales son una forma completamente nueva de observar los eventos más violentos en el espacio y de probar los límites de nuestro conocimiento.

LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitatorias de Interferómetro Láser, es un proyecto colaborativo con más de mil investigadores de más de veinte países con décadas de trabajo detrás.

"Los galardonados con el Premio Nobel de 2017 han sido, con su entusiasmo y determinación, valiosísimos para el éxito de LIGO. Los pioneros Rainer Weiss y Kip S. Thorne, junto con Barry C. Barish, el científico y líder que llevó el proyecto a su fin, se aseguraron de que cuatro décadas de esfuerzo hicieron que finalmente se observaran las ondas gravitacionales", señala el jurado del Nobel. Se da la circunstancia de que los tres investigadores ya fueron galardonados con el último Premio Princesa de Asturias de Investigación en junio.

A mediados de los años 70, Rainer Weiss ya había analizado posibles fuentes de ruido de fondo que perturbarían las mediciones, y también había diseñado un detector, un interferómetro láser, que superaría este ruido. Desde el principio, tanto Kip Thorne como Rainer Weiss estaban firmemente convencidos de que las ondas gravitatorias podían ser detectadas y producir una revolución en nuestro conocimiento del universo.

Las ondas gravitatorias se propagan a la velocidad de la luz, llenando el universo, como Albert Einstein describió en su teoría general de la relatividad. Siempre se crean cuando una masa se acelera, como cuando un patinador de hielo ejecuta una pirueta o como cuando un par de agujeros negros giran uno alrededor de otro. Einstein estaba convencido de que nunca sería posible medirlas.

El logro del proyecto LIGO fue el uso de un par de gigantescos interferómetros láser para medir un cambio miles de veces menor que un núcleo atómico, a medida que la onda gravitatoria pasó por la Tierra.

Hasta ahora todos los tipos de radiación electromagnética y partículas, como rayos cósmicos o neutrinos, se han utilizado para explorar el universo. Sin embargo, las ondas gravitacionales son testimonio directo de las interrupciones en el espacio-tiempo en sí. Esto es algo completamente nuevo y diferente, abriendo mundos no vistos. Una gran cantidad de descubrimientos aguarda a aquellos que logran capturar las olas e interpretar su mensaje, señala la Academia Sueca.

Tras la comunicación del galardón, dos de los propios premiados aprovecharon para pedir respeto para la Ciencia cuestionada en unos Estados Unidos polarizados políticamente.

El galardón, segundo esta semana para científicos estadounidenses (el lunes fue el Nobel de Medicina por el descifrado del reloj circadiano), llega mientras la administración del presidente Donald Trump ha propuesto recortar fondos para la investigación científica y ha mostrado su escepticismo sobre el cambio climático.

Eso refleja el escepticismo entre el público estadounidense en general, donde un número creciente de personas rechaza los hallazgos científicos sobre temas como si el cambio climático es causado por el hombre o sobre la seguridad de las vacunas.

"Vivimos en una época en la que el razonamiento racional asociado con la evidencia no está universalmente aceptado y está en peligro, lo cual me preocupa mucho", dijo Rainer Weiss, profesor emérito de física en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), y parte del equipo distinguido con el Nobel de Física. "Si esto da a la gente que no soy yo sino otros la credencial para poder destacar y decir 'Escucha esto', eso es valioso", dijo Weiss en una entrevista telefónica.

Barry Barish, de Caltech, también profesor emérito de Física, expresó preocupaciones similares. "Cualquier cosa que nos haga tomar más en serio a científicos, economistas, químicos, físicos o biólogos, creo que es útil en momentos en que las cosas se distorsionan debido a que la gente no presta atención a todos los hechos", dijo Barish.

"Es una locura que tengamos un país donde depende en qué partido político se encuentre usted para que crea o no en el cambio climático", dijo Barish. "Tenemos una administración en este momento que hasta ahora parece ser muy anti-ciencia", añadió

España

Además, las Universidades de las Islas Baleares (UIB) y Valencia (UV), que han formado parte en la detección de las ondas gravitacionales, mostraron su satisfacción por el galardón.

La UIB se ha mostrado "súper orgullosa" porque su Grupo de Relatividad y Gravitación ha formado parte desde el inicio de los trabajos de detección de estas ondas, mientras que el coordinador del grupo Virgo de la UV, José Antonio Font, ha asegurado que el premio "nos salpica de alguna forma, lo sentimos como nuestro".

El rector de la UIB, Llorenç Huguet, felicitó al Grupo de Relatividad, en un día "emocionante", y ha resaltado que ha sido el único equipo investigador español que ha participado desde el inicio con la colaboración científica LIGO en la detección de las ondas gravitacionales.

José Antonio Font, director del departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valéncia, expresó su satisfacción por haber participado en este hallazgo, que supone una "revolución en el conocimiento del universo".