Un baile entre la madre y su bebé

Que la lactancia materna revierte beneficios para la madre y para el bebé ya nadie lo pone en duda. Se trata de una decisión personal, que cada mujer asume en el momento de dar a luz. Si hace décadas, con la aparición de la leche de fórmula, la lactancia perdió adeptos, ahora está de nuevo de moda su puesta en marcha. Este baile entre la madre y su bebé, sin embargo, no es solo tarea de dos. El entorno juega un papel clave en todo el proceso.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra en Europa del 1 al 7 de octubre. Este año lo hace bajo el lema Apoyar la Lactancia Materna Juntos. Con este motivo, desde el Hospital Universitario de Canarias (HUC) se organizó ayer una jornada en la que se buscó visibilizar y poner en valor la lactancia como un factor de Salud Pública. El encuentro fue presentado por el director médico, Ricardo Cerrudo, la directora de Enfermería, María de la O Álvarez, la pediatra y profesora de la Universidad de La Laguna, Marta Díez y la matrona y presidenta de la Comisión Clínica de Lactancia del HUC, Aimón Sánchez que resaltaron la propiedades de esta leche y el trabajo que se está realizando desde el centro hospitalario de formación en lactancia materna de todos los profesionales vinculados a la atención de madres y bebés.

Actualmente, del total de mujeres que dan a luz en el HUC, al menos un 60% se decanta por la lactancia como forma de alimentar a sus bebés tras el parto. Aimón Sánchez aseguró que la labor principal de los profesionales que trabajan en el centro es "acompañar y asesorar" en todo momento a las madres. Tienen que informarse ellas pero la ayuda en el momento de dar a luz es clave para que pueda darse una lactancia propicia. Además, contar con el apoyo de todo su entorno es vital. "Hay que tener claro que no hay horarios, que es a demanda, que no se puede establecer las tomas...; es el bebé el que manda en ese sentido", esgrimió la matrona. "No todo es fácil pero con asesoramiento y ayuda puede funcionar", sentenció durante la inauguración de la muestra.

El público podrá visitar la exposición fotográfica sobre lactancia materna, en la que se une el trabajo de las madres, parejas y familias, con el trabajo de los profesionales, otorgando al lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017 su máximo significado. Esta muestra está ubicada en el pasillo que se dirige a las plantas de hospitalización y podrá ser visitada durante el mes de octubre.

El HUC está trabajando para lograr el reconocimiento IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimientos y a la Lactancia Materna), una iniciativa que permite a las maternidades seguir un modelo de cambios en cuatro fases, hasta obtener la acreditación de excelencia.

Actualmente el hospital canario se encuentra en la segunda fase de este proceso, cuyo pilar fundamental es la formación en lactancia materna. Para conseguir este objetivo, el centro está generando un equipo de formadores propios que se encargarán de cumplir esta tarea a lo largo del próximo año.