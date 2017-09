La Guardia Civil supo de la ausencia de la fallecida un día antes de buscarla

La Guardia Civil fue informada de la desaparición de Carin Birgitta Ostman, la mujer sueca que fue encontrada calcinada junto a su casa de Los Llanos de María López (San Mateo) víctima del incendio que se originó en Tejeda el miércoles de la semana pasada, la víspera del día en la que la Delegación de Gobierno afirma que fue avisada, según un informe emitido por el Centro de Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2).

En este informe, firmado por el subdirector de Protección Civil y Emergencias, Nestor Jesús Padrón Castañeda, da la razón al alcalde de San Mateo, Antonio Ortega Rodríguez, frente a la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, que esta semana se acusaron mutuamente de mentir en este periódico.

El incendio forestal se originó el pasado 20 de septiembre. Un día después, a las 20:57 el Puesto de Mando Avanzado (PMA) solicita al Cecoes confirmar si la mujer, de 60 años de edad, ha sido trasladada por una ambulancia del SUC o fue acogida en el albergue de Tunte durante las evacuaciones del incendio.

A las 21:24 el Cecoes informa al PMA que no consta traslado por el SUC de la mujer a algún centro sanitario. Consultado con Cruz Roja Española, les consta la atención de una mujer que respondía al nombre de Caren en el albergue de Tunte, trasladándose posteriormente ésta en un taxi.

Según se recoge en el detallado informe, a las 21:41 el PMA solicita la activación de una búsqueda de la mujer en la zona de Los Llanos de Ana López, donde vivía desde hacía veinte años, solicitando la movilización de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria hasta el PMA, desde donde serán acompañados por unos vecinos hasta el domicilio de la mujer.

A las 21:46, desde el Cecoes se informa a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de la información disponible, solicitando la presencia de una unidad en el PMA para acompañar a los bomberos hasta el domicilio y realizar una posible apertura de puerta.

El informe oficial señala que a las 23:02 la COS de la Guardia Civil llama indicando que la unidad se encuentra en la rotonda de Montaña Cabreja, donde tenían que encontrarse con los bomberos, pero no hay nadie. A las 23:14 el Cecoes informa a la COS que, tras consultar con el PMA, éste le indica que los bomberos y el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) se encuentran próximos al domicilio, indicando la COS que, en ese caso, si el CGPC se encuentra interviniendo, ellos permanecerán operativos para otro incidente.

A la 01:50 llama el cabo de bomberos indicando que han finalizado la intervención, informando que, tras acudir a la finca de la mujer acompañados del CGPC y el alcalde del municipio, realizaron una inspección ocular en la zona, pero sin tener resultado. Se trasladó la información al PMA.

El día 22, viernes, a las 09:28 la COS de la Guardia Civil informa al Cecoes que, según el Cuartel de San Mateo, le han llegado noticias de que a una mujer la trasladaron en helicóptero hacia Tunte, información pendiente de confirmar. A las 09:29 se reitera a la Guardia Civil la petición de la dirección del plan y del Ayuntamiento de San Mateo, de iniciar las labores de búsqueda de la mujer desaparecida.

Según la secuencia de los acontecimientos registrados por la Cecoes, la Guardia Civil tuvo conocimiento de la desaparición de la mujer desde la noche del jueves, como ha venido asegurando el alcalde de San Mateo, y no desde la mañana del viernes, como ha venido afirmando la delegada del Gobierno.

Por este motivo, el alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, pidió ayer la dimisión a la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, y a la vez su cese al Gobierno central. Para ello enviará una carta a Presidencia del Gobierno de España "porque esta mujer ha demostrado que, además de mentirosa, es una impresentable, que además ha mentido descaradamente en un asunto tan serio porque se ha creído que en el pueblo de San Mateo somos unos paletos".

La carta de solicitud de dimisión y cese también será entregada a todos los grupos políticos del Parlamento, según informó Ortega ayer a este periódico. "Esta política no se merece ser un minuto más delegada del Gobierno ni representante del Gobierno central en Canarias. Si alguna vez ha tenido crédito, con esta última actuación y gestión del incendio lo ha perdido totalmente. Los canarios no nos merecemos una delegada del Gobierno así, que miente y no se le cae la cara de vergüenza", dijo el alcalde a este diario.

"Y es que tal como señaló ayer (por anteayer) la delegada en sus declaraciones a este periódico, 'no responde a la ética y mucho menos a la responsabilidad de quienes han sido elegidos por la ciudadanía para representarles en todo momento y ante cualquier circunstancia'".