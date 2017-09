El 7% de los jóvenes conductores canarios se ha visto implicado en un accidente

Los conductores entre 18 y 29 años lideran la reducción más significativa en el número de fallecidos por siniestralidad vial que se ha producido en los últimos 10 años. El 7 % de los jóvenes conductores de autos se ha visto implicado en algún accidente con víctimas en los últimos tres años. Campañas de seguridad vial, menores índices de movilidad y mayor conciencia del riesgo al volante son algunos de los factores que han influido directamente en que actualmente los jóvenes sean conductores más seguros que hace exactamente una década.

De esta forma lo refleja el informe Jóvenes y seguridad vial en las Islas Canarias, que ha presentado la Fundación Mapfre Guanarteme este jueves en Santa Cruz de Tenerife, y que refleja datos positivos como que 7 de cada 10 jóvenes se considera "buen conductor" y que en su mayoría son conscientes de que entre los riesgos de accidente más frecuentes está el consumo de alcohol (lo destaca el 94%) y drogas (94%), así como superar la velocidad permitida (85%), hablar por el móvil (79%) y conducir cansado (73%).



Coinciden, además, en la necesidad de disponer de tecnologías innovadoras de seguridad vial como sistemas alcolock (93%) y cajas negras (87%), que ayudan a identificar las causas de los accidentes, así como limitadores de velocidad que impidan exceder los límites establecidos (72%). También están de acuerdo con la idea de que se endurezcan las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol (86%), por utilizar el móvil al volante (81%), no abrocharse el cinturón de seguridad, no usar sillitas infantiles (81%) y no cumplir con las señales de velocidad (60%).

El estudio, realizado con el objetivo de analizar de forma detallada y cuantificable lo que piensan y perciben 400 jóvenes acerca de los riesgos asociados a la conducción, también pone de manifiesto que por lo general este colectivo conduce vehículos más pequeños, con menor equipamiento de seguridad y más antigüedad. Asimismo, resalta que el hecho de utilizar el segundo o tercer vehículo de la familia y conducir motos frecuentemente (con menor protección activa y pasiva) les hace más vulnerables en caso de accidente.

En este sentido, el informe hace referencia a que a mayor actividad social mayor es la probabilidad de los jóvenes de exponerse al consumo de alcohol y drogas, y en consecuencia, mayor es el nivel de fatiga al volante en este colectivo. Advierte sobre su falta de experiencia, que conlleva que tengan más dificultades para anticiparse y reaccionar ante los peligros, y que en términos generales disponen de menos conocimientos a la hora de conducir de manera segura ante determinadas condiciones climatológicas y situaciones de la vía.

Jorge Ortega, Responsable Técnico de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre, se ha referido durante el acto a que anualmente pierden la vida más de 400 jóvenes de entre 18 y 29 años, lo que significa que, de media, más de un joven fallece en nuestro país cada día "cifras intolerables que justifican que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para alcanzar el objetivo cero víctimas".