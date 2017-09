Schwarzenegger, en defensa de los océanos

El actor y político Arnold Schwarzenegger presentó ayer en el 65ª Festival de Cine de San Sebastián su alegato en defensa de los océanos en clave documental, The wonders of the sea, y aprovechó para sacar pecho por la apuesta medioambiental que hizo en su etapa como gobernador republicano en California (2003-2010). "Si el Gobierno federal, Trump y la Casa Blanca fueran listos, copiarían lo que hicimos en California", declaró el protagonista de Terminator. The wonders of the sea es un documental dirigido por Jean Michel Cousteau y Jean Jacques Mantello, donde Schwarzenegger participa como productor y narrador. Se trata de un viaje en 3D que muestra la belleza y riqueza del mundo submarino y sus especies. Efe.