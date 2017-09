Un padre crea una aplicación que bloquea el teléfono de su hijo hasta que le conteste las llamadas

Cansado de que su hijo no le devolviese nunca las llamadas y los mensajes cuando este estaba fuera de casa con sus amigos, el británico Nick Herbert decidió crear una aplicación para el móvil con el objetivo de que ya no hubiese excusas para no responder al teléfono. "Ben tiene 13 años y tiene su propio teléfono. Lo usa principalmente para jugar, por lo que suele tenerlo en 'modo silencio', así que muchas veces me resulta muy difícil contactar con él", explicaba Herbert a la BBC.

De esta forma nació "ReplyASAP", una app que bloquea la pantalla del teléfono y emite una alarma que no se detiene hasta que la llamada es atendida o el mensaje contestado.

"Le permite enviar mensajes que son vistos y escuchados, incluso si su teléfono está en silencio", señala el mensaje de esta aplicación que ya se puede descargar para Andorid.