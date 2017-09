El politólogo Sami Naïr diserta en la ULL sobre Europa, migraciones y pobreza

Sami Naïr, politólogo francés de origen argelino, pasará los próximos tres meses en Tenerife. Invitado por la Universidad de La Laguna ofrecerá varios seminarios a estudiantes y profesores sobre pobreza, movimientos migratorios, el futuro de Europa y el diálogo interreligioso. Estas conferencias se enmarcan dentro de la celebración del 225 aniversario de la institución académica y la próxima celebración de Campus América, que tendrá lugar en octubre. Precisamente su vocación europeísta y su claro perfil internacional atrajo la atención del rector y de su equipo de gobierno. "No desperdiciamos la ocasión que se presentaba de poder invitarlo y de contar con su presencia", declaró el rector, Antonio Martinón.

Hoy dará su primera charla ante la comunidad educativa de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, donde a partir de las 10:00 horas expondrá su visión sobre el futuro de Europa. Para este experto, el continente está "en una profunda crisis y no sabemos hacia dónde va, si va a chocarse contra un muro o si se dirige hacia una reconstrucción más profunda, más integrada y abierta al mundo". Naïr aseguró sentirse "encantado" con su estancia en Canarias así como con el programa de trabajo elaborado por la ULL a través de los vicerrectorados de Investigación, Internacionalización y Relaciones con la Sociedad.

Sami Naïr mostrará también su postura sobre la pobreza, otro de los temas elegidos por la ULL que según el invitado ha cobrado una dimensión mundial. "Si bien es verdad que el proceso globalizador ha producido un enriquecimiento global, al mismo tiempo se han creado bolsas de pobreza enormes, haciendo que la brecha entre unos y otros sea mayor". Europa es la primera creación humana de unión de países que históricamente estaban divididos y eran enemigos acérrimos. "Se trata pues de un proyecto cultural, en el que las universidades tienen un papel fundamental a la hora de construir objetos conceptuales comunes. Estamos ante un desafío cultural a la altura de la Ilustración en el siglo XVIII".

En referencia al terrorismo, el también catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad París VIII, abogó por crear una política común a nivel europeo. De esta forma, recordó que actualmente no existe una política de seguridad común, pero que, por el contrario, las políticas nacionales están funcionando de forma correcta y poco a poco van dando sus frutos. "Es el método de la cooperación el que hace que se llegue a la integración, y se construye desde abajo hacia arriba". En esta línea, reconoció que aunque en Europa hay tradición de diálogo, no lo ha habido jamás con el Islam. "Si vivimos en una sociedad libre y secularizada, la práctica religiosa debe circunscribirse al ámbito privado, en lo público no puede haber conflicto". Para el profesor, además, "la igualdad entre hombres y mujeres es innegociable, y eso debe quedar claro, por eso en el diálogo interreligioso hay que poner las cartas sobre la mesa y hablar claro".

Que no exista acuerdo a nivel europeo sobre las políticas sociales y económicas que deben regir a los países miembros no hace si no ensombrecer las relaciones. Las relaciones de Europa con el mundo e incluso las elecciones del domingo en Alemania serán una pieza clave que regirá el futuro.

Al disertar sobre la figura de los líderes europeos en estos momentos de conflicto Naïr abogó por olvidar a las personas y centrarse en los proyectos: "A veces los líderes son el cementerio de la democracia", dijo. "Nuestro porvenir no debe asentarse en individualidades; necesitamos proyectos colectivos, ciudadanos". De esta forma, incluso con grandes líderes en algunas naciones, Europa no está siguiendo el camino correcto.