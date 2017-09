"El hombre va a la prostitución porque en su estructura de valores comprar mujeres es lícito"

Esther Torrado es profesora e investigadora de la Universidad de La Laguna (ULL), experta en género, migraciones, prostitución y trata. Ha dirigido la investigación 'Diagnóstico de la prostitución de mujeres en Canarias', cuyos resultados se han publicado recientemente. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, ha trabajado desde los años 90 en proyectos vinculados a las mujeres. Además, actualmente imparte clases en el Máster Universitario en Estudios de Género y Políticas de Igualdad de la ULL y está vinculada al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (IUEM). Nos cuenta la importancia de la percepción que tiene la ciudadanía de la prostitución, desmontando mitos como que "es la profesión más antigua del mundo". "Es la forma de explotación más antigua", enfatiza. Por otra parte, pone el acento en el demandante de este servicio como responsable de que existan las redes de trata de mujeres y niñas y de la explotación sexual de las mujeres. La educación igualitaria y la sensibilización a la sociedad, sobre todo a los hombres, para que dejen de verlo como algo lícito, son los ejes prioritarios para abordar la realidad de la prostitución.

Ha dirigido un estudio sobre la prostitución en Canarias. ¿Cuáles son las principales conclusiones que arroja el Diagnóstico en las Islas?

En este estudio se ha analizado la situación de las mujeres en prostitución en Canarias, los perfiles, los procedimientos en los reclutamientos y el tipo de prostitución, a través de entrevistas en profundidad, así como la percepción y el tipo de atención que se les está ofreciendo desde el ámbito de los servicios públicos y las organizaciones sociales de ayuda. Hemos podido conocer la actual diversificación del sistema prostitucional en Canarias (la de calle, de piso, de club, online), así como el incremento de la demanda sobre todo en las islas de Tenerife y Gran Canaria. También el estudio revela que la mayoría de las mujeres no desea estar en la prostitución, y que coexisten en los mismos espacios mujeres víctimas de trata y mujeres en situación de prostitución, unas forzadas por la coacción y otras por la necesidad. A esto se une la vulnerabilidad y en el caso de las mujeres extranjeras la ausencia de regulación administrativa de residencia y trabajo, lo que incrementa esta vulnerabilidad y sus posibilidades de salida. Otra importante conclusión, es que la mayoría han sufrido violencia física, sexual o económica por parte de proxenetas, tratantes o demandantes y el fenómeno de la prostitución circular, con el trasvase temporal a zonas por temporadas y en función de la demanda que solicita "carne fresca, nueva y variada".

¿Cuáles fueron las principales conclusiones extraídas de los grupos de discusión con profesionales que intervienen en la prostitución?

La mayor parte de los profesionales que han participado en estos grupos de discusión y que pertenecen a distintos recursos tales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Servicios Sociales, voluntarios y profesionales de ONGs especializadas como Médicos del Mundo o las Oblatas consideran que la prostitución es una forma de violencia. Una minoría no percibe la estrecha interrelación entre la prostitución y la trata, a pesar de que la trata es el surtidor de la prostitución y mantenían el discurso de que el límite de tolerancia está en la voluntariedad y la libre elección de las mujeres para el ejercicio de la actividad, a pesar de que una de las causas de los reclutamientos es precisamente esa ausencia de opciones y sin esas posibilidades de elección, no hay libertad. Estos profesionales demandan educación sexual igualitaria desde la infancia e incorporadas en el sistema educativo, donde niños y niñas aprendan otros modelos de sexualidad, así como políticas públicas con campañas de disuasión de la demanda prostitucional, prestaciones sociales y recursos para prevenir y atender a las mujeres que desean abandonar la prostitución, con profesionales especializados.

¿Cómo ha evolucionado la prostitución en Canarias?

La prostitución en la actualidad forma parte de un sistema internacional global, constituye una red de redes criminales, que además están interrelacionadas con el narcotráfico y el terrorismo, siendo una de las actividades más lucrativas del mundo, junto con las drogas y las armas. Es muy difícil tener un censo de mujeres en situación de prostitución y también de consumidores. Pero lo que sí se sabe es que ha aumentado y que cada vez hay mayor número de redes de tráfico en más países de Europa y un mayor número de mujeres y niñas conferidas al mundo de la prostitución, lo que se traduce en que cada vez hay una mayor demanda por parte de los hombres que necesita ser cubierta a través del negocio ilícito de la trata con fines de explotación sexual.

Existe un sector de la sociedad favorable a la legalización de la prostitución que argumenta que la mayoría de mujeres que se prostituyen lo hacen porque quieren. ¿Qué opinión le merece?

Es posible que estas personas, sin mala intención, mantengan estos argumentos que, desde mi punto de vista, están anclados en un imaginario del pasado o en mitos que idealizan la actividad. Por tanto, estamos hablando de personas que desconocen la realidad actual de la mayoría de las mujeres y niñas en prostitución. También debieran conocer que actualmente está estrechamente vinculada a las redes de trata y narcotráfico. Por tanto, afirmar que es la profesión más antigua del mundo es un auténtico despropósito, no es ni más ni menos que una de las formas de explotación más antiguas del mundo. También están los que se amparan en la defensa de los derechos de las mujeres, cuando en realidad los grandes beneficiarios son los lobbies formados por proxenetas, intermediarios y demandantes. Esta regularización no beneficia a la mayoría de las mujeres en prostitución que son vulnerables, pero sÍ convierte a los proxenetas en dignos empresarios y a los puteros en lícitos clientes. Mantener la posición de legislar para las minorías autónomas y empoderadas de mujeres, que sinceramente en mi trabajo de campo no las he encontrado, es un argumento falaz, pues está fehacientemente contrastado a través de los innumerables estudios internacionales, que la mayor parte de las mujeres en situación de prostitución están obligadas por la fuerza de la coacción, es decir por la Trata o por la fuerza de la necesidad, la pobreza. Pero lo más nefasto socialmente hablando, es que aquellos que defienden la prostitución como una profesión, en realidad están lanzando un mensaje, no solo a las mujeres y a las niñas en situación de prostitución, sino a todas las mujeres del mundo: "la prostitución es una opción lícita cuando la sociedad fracasa en las políticas de igualdad y les niega otras opciones". Pero también está lanzando un mensaje a los hombres, puteros o no: "el acceso a los cuerpos de las mujeres es lícito y carece de responsabilidad ética o jurídica". Por ello, vincular y confundir la actividad prostitucional con la libertad sexual es nefasto, puesto que el objeto de la sexualidad es el placer y en la prostitución el demandante compra dominio y la otra persona obedece y no disfruta.

¿Cuál es el perfil del demandante de prostitución en Canarias? ¿Y el de la mujer que ejerce la prostitución?

Con respecto a la tipología de putero o demandante no existe un perfil en particular. El factor de riesgo para ser demandante de prostitución, es ser hombre y el factor de riesgo para estar en prostitución es ser mujer en situación de vulnerabilidad o riesgo social. Cualquiera puede ser demandante, hombres de distintas ideologías, religiones, edades y estados civiles. Hablamos de hombres de distintas clases sociales, profesiones, nivel de estudios o procedencias, sin embargo todos ellos comparten espacios y prácticas cuando se trata de la prostitución. Podríamos decir que se trata de hombres con una concepción machista de la sexualidad y de las mujeres. Mucho de ellos, sobre todos los jóvenes, son consumidores tempranos y habituales de pornografía que posteriormente desean ejecutar aquellas prácticas que han visualizado. Se trata en definitiva de hombres que pueden ser nuestros padres, parejas, hermanos, hijos, amigos, compañeros de trabajo o partido.

¿Qué busca un hombre cuando va a la prostitución?

Según las épocas han existido mitos que han servido para justificar y normalizar el consumo prostitucional de los hombres, apelando a razones de tipo fisiológicas, biológicas e incluso sociales. Pero la explicación es muy sencilla, el hombre va a la prostitución porque en su estructura de valores comprar mujeres es lícito y normal. En realidad lo que está comprando es dominio y sumisión, no sexo, porque muchos hombres tienen pareja y manifiestan estar satisfechos sexualmente. Según un estudio de ámbito nacional uno de cada tres hombres ha consumido alguna vez prostitución, aunque yo creo la cifra es más alta y la demanda en los jóvenes va en aumento. Estos jóvenes consideran que demandar prostitución es lícito y lo enfocan una perspectiva mercantilista, como el que va a comprarse unos vaqueros, sin ninguna consecuencia ética. Sin embargo, a pesar de que el hombre que demanda es el responsable de la prostitución y la trata, su demanda queda invisibilizada y su responsabilidad social neutralizada. Se ve en los medios de comunicación, donde las noticias ponen el foco en la parte más débil del sistema, las mujeres en prostitución, emitiendo frecuentemente imágenes de mujeres cosificadas fomentando su estigmatización. Sin embargo, se conserva con celo el anonimato de los llamados "clientes", a pesar de que la prostitución es un problema social que han creado los hombres pero que lo sufren las mujeres y las niñas.

En su opinión ¿existe algún país que haya aplicado un modelo a imitar para afrontar la realidad de la prostitución?

A mí me parece que el mejor observatorio de las políticas públicas en prostitución es Suecia. Llevan trabajando con ahínco desde el año 1999, cuando aprobaron una ley de corte abolicionista más allá de la mera declaración de intenciones. Esta ley ha ido acompañada de medidas jurídicas, políticas y económicas, penalizando la demanda y ofreciendo a las mujeres la posibilidad de salir de la prostitución. Además, se llevan a cabo campañas de disuasión de la demanda y de sensibilización desde la infancia. Después de casi 20 años de estas políticas, las redes de trata son apenas inexistentes en Suecia. A ella se están sumando Noruega y Francia, recientemente.

Entrevista cedida por el Centro Insular de Información y Documentación de Género (Ciadge) del Cabildo de Tenerife.