Sami Naïr estará tres meses en la ULL como profesor invitado

El politólogo francés de origen argelino Sami Naïr va a realizar una estancia de tres meses como profesor invitado en la Universidad de La Laguna, donde impartirá seminarios sobre pobreza, movimientos migratorios, el futuro de Europa y el diálogo interreligioso.



Naïr, catedrático de ciencias políticas de la Universidad París VIII, realizará su primera intervención mañana en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, donde expondrá su visión sobre el futuro de Europa.



"Europa está en una profunda crisis, y no sabemos hacia dónde va, si va a chocar contra un muro o si se dirige hacia una reconstrucción más profunda, más integrada y abierta al mundo", ha señalado Naïr en su presentación en la Universidad, acompañado por el rector, Antonio Martinón.



El rector ha declarado que la Universidad no ha querido desperdiciar la ocasión que se presentaba de poder invitar a Sami Naïr, cuya presencia ha enmarcado en el 225 aniversario de la institución y la próxima celebración de Campus América.



En la respuesta a este dilema están las elecciones del domingo en Alemania, pieza clave de Europa, un continente que debe resolver tres grandes problemas, añadió. El primero de ellos tiene que ver con el porvenir de las relaciones con Gran Bretaña, país fundador de la Unión Europea y polo de equilibrio en el eje franco-alemán. "Estamos hablando de una enorme potencia, con una tradición mercantil mundial, que se va de la UE", aclaró.



Otro obstáculo está centrado en el hecho de que no hay acuerdo todavía acerca del futuro de las políticas sociales y económicas europeas, que demandan dejar la senda de la austeridad implantada por Alemania, ya que países como Francia o Italia están reclamando un nuevo camino. El tercer inconveniente se focaliza en las relaciones de Europa con el mundo, en un momento en el que se ha producido una casi ruptura identitaria con Estados Unidos, y en medio de un contexto de incertidumbre ante las fronteras sur y este de Europa. "La crisis de los refugiados ha demostrado que no existía una identidad europea común y de nuevo ha puesto en evidencia las discrepancias entre Francia y Alemania".

La pobreza, otro tema elegido por la Universidad de La Laguna, ha cobrado una dimensión mundial, explicó el experto. "Si bien es verdad que el proceso globalizador ha producido un enriquecimiento global, al mismo tiempo se han creado bolsas de pobreza enormes, haciendo que la brecha entre unos y otros sea mayor". Hay países situados en una pobreza absoluta, y eso es un problema mundial que afecta a todos, repuso el profesor.

Con todo, Europa es la primera creación humana de unión de países que históricamente estaban divididos y eran enemigos acérrimos. "Se trata pues de un proyecto cultural, en el que las universidades tienen un papel fundamental a la hora de construir objetos conceptuales comunes. Estamos ante un desafío cultural a la altura de la Ilustración en el siglo XVIII".

Preguntado por el papel de los líderes en estos momentos de encrucijada, Naïr prefiere hablar de proyectos. "A veces los líderes son el cementerio de la democracia", dijo. "Nuestro porvenir no debe asentarse en individualidades; necesitamos proyectos colectivos, ciudadanos". De hecho, y reconociendo que hay grandes líderes europeos, Europa va mal. ¿Queremos ser una economía de mercado o aspiramos a algo más?, se preguntó. "¿Vamos a renunciar a nuestra tradición europea de integrar lo social en lo económico?"

También se refirió a la reciente radicalización de los países del este, que están experimentando una fuerte derechización en sus políticas, fruto de agresivos ajustes estructurales que excluyen a grupos sociales más numerosos y que provocan la aparición de movimientos ultra conservadores y antieuropeos. "Se trata de fenómenos momentáneos; no tienen más salida que la puerta europea".

El pensador agregó que tampoco existe una política de seguridad común, pero que, por el contrario, las políticas nacionales están funcionando de forma colaborativa en este ámbito y dando sus frutos. "Es el método de la cooperación el que hace que se llegue a la integración, y se construye desde abajo hacia arriba".

Si bien en Europa hay una gran tradición de diálogo interreligioso, no lo habido con el Islam, señaló. "Con todo, si vivimos en una sociedad libre y secularizada, la práctica religiosa debe circunscribirse al ámbito privado, en lo público no puede haber conflicto sobre esto". Para el profesor, "la igualdad entre hombres y mujeres es innegociable, y eso debe quedar claro, por eso en el diálogo interreligioso hay que poner las cartas sobre la mesa y hablar claro".