Cinco jóvenes creadores descubren sus micromundos en 'Combinar visible'

TEA Tenerife Espacio de las Artes presentó ayer la exposición Combinar visible, dentro de Área 60, el programa destinado a fomentar y promocionar la creación artística actual y que aspira a ser plataforma de jóvenes creadores, estimulando sus trabajos y ampliando el conocimiento del público. En esta ocasión son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado, quienes -bajo el comisariado de Raisa Maudit y Alby Álamo- firman esta nueva propuesta, que abre hoy sus puertas a las 20:00 horas y que podrá visitarse en este espacio de manera gratuita hasta el 7 de enero de 2018, de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

El director insular de Cultura, José Luis Rivero; la conservadora de TEA, Yolanda Peralta, los actuales comisarios de Área 60, Raisa Maudit y Alby Álamo, fueron los encargados de dar a conocer este nuevo proyecto expositivo, y lo hicieron acompañados de los cinco artistas. José Luis Rivero recordó que esta muestra, la tercera y última de que conforma la séptima temporada de Área 60, es fruto de un "trabajo intenso de investigación llevado a cabo durante el pasado mes de junio", cuando los comisarios formaron parte de una residencia conjunta en TEA.

Durante ese tiempo estuvieron inmersos en un proceso de conocimiento del tejido artístico de las Islas a la vez que trabajaban ya en la creación de esta muestra. Además de ello, Rivero valoró que Combinar visible así como los otros proyectos que a lo largo de estos siete años se han podido ver en Área 60 ofrecen una visión heterogénea del panorama artístico.

Yolanda Peralta recordó que en esta temporada de Área 60 -que ha presentado ciertas novedades respecto a las ediciones anteriores- sus comisarios fueron escogidos a través de una convocatoria pública y que ésta se ha estructurado en base a tres exposiciones: La primera, Embed_IMG, estuvo comisariada por Alby Álamo; la segunda The Witch and The bitch la comisarió Raisa Maudit; y la tercera es Combinar visible, comisariada por Álamo y Maudit, quienes además trabajan juntos por primera vez. Durante su intervención, Yolanda Peralta resaltó además que esta es la exposición número 35 de Área 60 y quiso mostrar su agradecimiento tanto a los comisarios como a los artistas por el trabajo realizado.

Raisa Maudit detalló que Combinar visible, muestra que reúne por primera vez el trabajo de estos jóvenes artistas, desvela cinco micromundos que hablan sobre territorios acotados o aislados (físicos y psíquicos), cinco maneras de entender y cinco formas de expresarse a través del arte. "Haciendo uso de la metáfora de la capa para reflexionar sobre la isla, los artistas ahondan en sus propuestas en las relaciones tanto con el entorno en el que habitan como con quienes los rodean", agregó la comisaria quien reconoció que la experiencia vivida durante la residencia ha sido "muy intensa y realmente satisfactoria".

También agregó Maudit que en este proyecto, "cada uno de los creadores expresa a su manera como siente o como procesa su relación con este territorio".

Alby Álamo explicó que el título de este proyecto, Combinar visible, hace alusión a una de las acciones que se realiza con el Photoshop con la cual se pueden fusionar diferentes capas de imagen. En este caso, indicó, se fusionan distintas formas de expresión para abordar un mismo tema. En el acto de presentación de Combinar visible, los comisarios desgranaron los proyectos que los artistas, todos ellos alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.