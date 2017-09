La sonda espacial Cassini se desintegra en Saturno: sus grandes hallazgos

Tras veinte años de travesía por el espacio, la sonda Cassini vivió este viernes sus últimos instantes de existencia al adentrarse en la atmósfera de Saturno, donde acabó por desintegrarse convertida en un fulgurante meteorito, tal y como tenía programado la Agencia Espacial estadounidense (NASA).



"Transmitió sus últimos datos desde la atmósfera de Saturno y después se convirtió en parte del planeta", confirmó en rueda de prensa Mike Watkins, director del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA.



Lanzada el 15 de septiembre de 1997 junto con la sonda Huygens, que acabaría convirtiéndose en la primera nave en posarse en la luna de otro planeta, durante sus dos décadas de viaje por el espacio la Cassini ha superado todas las expectativas puestas en una misión que fue concebida a finales de los años ochenta.



"La misión Cassini-Huygens no solo alcanzó todos sus objetivos principales, sino que sobrepasó cada uno de ellos", comentó a Efe Luis Morales, ingeniero de sistemas de operaciones de la misión Cassini-Huygens.



En un principio, la Cassini tenía como objetivo el recopilar información de la atmósfera, los anillos y la magnetosfera de Saturno, así como el estudio de la superficie de Titán, una de las principales lunas del planeta, y de los satélites helados presentes en la zona.





Where did @CassiniSaturn make its final plunge? This infrared view shows the spot in the atmosphere of the planet: https://t.co/KPNcuubRbO pic.twitter.com/2m5ZfiXKG6

To truly reveal the wonders of Saturn, we had to go there. Look back at @CassiniSaturn's 13 amazing years exploring the planet pic.twitter.com/oApb3UJSSF