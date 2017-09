Canarias supera su récord histórico anual de donación de Médula Ósea durante 2016

La consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que durante 2016 se incrementó un 37% el número de donantes de médula ósea en el Archipiélago, lo que supone un récord histórico de donación; una progresión que se mantiene durante el primer semestre de este año. Actualmente, más de 10.000 canarios son donantes de médula ósea en las Islas, de los cuales 1.391 se registraron durante el año 2016, el 67 por ciento mujeres. Con motivo de la conmemoración el próximo 17 de septiembre del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, el Servicio Canario de la Salud (SCS) recuerda la importancia de mantener las donaciones de médula ósea y anima a los ciudadanos a informarse sobre esta posibilidad, al tiempo que agradece a los donantes su generosidad. En 2016, un total de 116 personas residentes en Canarias precisaron la realización de un trasplante de médula ósea. Del total, 14 fueron emparentados, es decir, se realizaron gracias a la donación de un familiar compatible en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro de referencia regional para este tipo de trasplantes; 13 no emparentados, a través de donación altruista; y los demás fueron trasplantes autólogos. Desde hace más de 50 años se realizan trasplantes de médula ósea para la curación de una gran variedad de enfermedades, especialmente las de origen hematológico como leucemias, linfomas y mielomas, entre otras, siendo además la leucemia el cáncer infantil más frecuente. Aunque, en muchas ocasiones, puede realizarse el denominado "autotrasplante", en otras es preciso buscar un donante idóneo compatible, que sólo en un 30% de las ocasiones se encuentra entre sus familiares. Si no existe este donante familiar o emparentado, se inicia la búsqueda en un registro internacional de este donante idóneo. En este Registro Mundial de Donantes de Médula (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) se encuentra información sobre la posible compatibilidad ("DNI celular") de más de 30 millones de donantes, de los cuales casi 340.000 son españoles, cantidad que triplica la existente a finales del año 2012 cuando se puso en marcha por parte del Ministerio de Sanidad, la Organización Nacional de Trasplantes y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea con el objetivo de ofrecer las máximas posibilidades de realización de un trasplante de médula ósea a aquellos pacientes que lo necesiten. La donación de médula ósea supone un enorme regalo de vida para aquellas personas que necesitan un trasplante de este tipo ya que, a pesar de la existencia de ese número de donantes a nivel mundial, en ocasiones no se encuentra ninguna persona compatible entre los donantes registrados, por lo que se debe seguir insistiendo en el incremento de donaciones, ya que ese "DNI celular" de un donante, puede ser el único o el más idóneo para un enfermo que padece una enfermedad de extrema gravedad. Con la conmemoración del Día Mundial del Donante de Médula Ósea se busca agradecer a todos los donantes su generosidad y concienciar a la sociedad sobre la importancia de este tipo de donación, de las pocas que pueden realizarse en vida y que permite salvar la vida de miles de personas en todo el mundo. En términos generales, puede ser donante de médula ósea toda persona entre 18 y 55 años, que no padezca enfermedad susceptible de ser trasmitida al receptor o que pueda afectarse por el hecho de la donación. Ser donante de médula ósea supone la inclusión como donante potencial en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), registro oficial en el país, tras un completo proceso informativo, la firma de un consentimiento informado y la obtención de una muestra sanguínea que analizará la compatibilidad (tipaje o HLA, en términos médicos) del donante. Este hecho supone únicamente un compromiso, porque sólo si a partir de ese momento en cualquier lugar del mundo apareciese un paciente que necesite un trasplante con el que el donante sea compatible, el REDMO iniciará los trámites de donación. Tras confirmarse que no existe contraindicación alguna para continuar con el proceso de hacer efectiva la donación, es en ese instante cuando se realizaría propiamente la extracción de médula ósea en el hospital de referencia del donante. Además, cabe recordar que en España la donación de médula ósea, igual que la de otros órganos o tejidos, se rige por principios de libertad, voluntariedad, confidencialidad, anonimato, altruismo y gratuidad. Todos los gastos derivados de las búsquedas nacionales o internacionales y del trasplante en sí son cubiertos por el sistema Nacional de Salud. Todo aquel que desee incribirse como donante debe informarse previamente sobre los diversos aspectos de la donación. En Canarias, se puede realizar a través de la página web de la Coordinación de Trasplantes del Servicio Canario de la Salud por la que puede iniciarse el proceso de registro, o directamente en la dirección www.canarias.medulaosea.org. También es posible obtener información a través de los siguientes canales: Telefónicamente, a través del teléfono de la Coordinación Autonómica de Trasplantes 922 951905, desde donde se remitirá a los centros de referencia de la Comunidad Autónoma para completar la información y extraer la muestra de sangre necesaria. Presencialmente, se puede recibir la información necesaria en los servicios de Hematología de los centros hospitalarios del Servicio Canario de la Salud, los puntos de donación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) y a través de la Fundación Alejandro Da Silva contra la Leucemia o la Asociación de Familias Onco-Hematológicas de Lanzarote, quienes desde hace años realizan con gran éxito campañas de promoción de la donación de médula ósea en el Archipiélago.