Pasaporte, ilusión y ligero de equipaje

La Opinión de Tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Comienza hoy un serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del exitoso programa de viajes El Turista. Este diario ofrecerá las experiencias de estos aventureros, que visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses.

Cuando somos pequeños siempre tenemos muchos sueños que cumplir, muchas esperanzas y objetivos que alcanzar, que con los años se van frustrando, vamos olvidando o simplemente dejamos de intentar. Los motivos principalmente son debido a las exigencias del día a día, la rutina laboral, las pautas que dicta la sociedad y la vorágine de compromisos y deberes que asumimos constantemente, viviendo en un ritmo endiablado, casi siempre, alejado de aquel ideal de la infancia. Viajar suele ser la válvula de escape. Un placer para casi todo el mundo que elegimos cuando disponemos de vacaciones.

Sin embargo, uno de esos sueños más comunes que tenemos muchos de niños lo iniciamos en la lectura. Muchos recorrimos el planeta con la imaginación, leyendo a Julio Verne y deseando emular a Phileas Fogg en su Vuelta al mundo en 80 días, o reviviendo las hazañas de grandes viajeros y aventureros como Cristóbal Colón y el Descubrimiento de América; la travesía por la Ruta de la Seda de Marco Polo; la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano? Esa inspiración por descubrir nuevos mundos, esa curiosidad por lo desconocido, nos invitaba a soñar con ser los protagonistas de esas aventuras y dar la vuelta al mundo. La realidad es que, en la mayoría de los casos, el sueño queda en sacos rotos hasta que un cambio radical, un acontecimiento o un punto de inflexión nos recuerda que ese sueño está ahí para cumplirlo.

En mi caso, pese a ser un gran amante de los viajes y disfrutarlos desde pequeño con mi familia, ha sido una buena circunstancia la que me permite cumplir ese anhelado sueño de dar la vuelta al mundo. Formo parte del equipo de grabación de la segunda temporada de la exitosa serie de televisión El Turista, dirigida y presentada por César Sar y que, en esta segunda edición, cuenta con el respaldo como productor ejecutivo de Pablo Oramas. En su primera edición se emitió en FOX Canal Viajar, Televisión Canaria, USA Pay TV, los trenes de Renfe y la plataforma Movistar +.

Junto a ellos, disfrutaré de una vuelta al mundo de las más completas que jamás he escuchado: 50 países en 14 meses. Estoy seguro de que esta experiencia servirá para inspirar a muchos viajeros a conocer nuevos mundos, acercándoles culturas a través de la pequeña pantalla, pero también a través de estas páginas de La Opinión de Tenerife.

El proyecto cuenta con la experiencia y producción ejecutiva del empresario tinerfeño Pablo Oramas, que era espectador de El Turista y le propuso a su protagonista, César Sar, llevar a cabo una nueva entrega. Sar aceptó el reto de volver a dar la vuelta al mundo contando experiencias y breves historias, pero fijándose un reto más ambicioso: superar la cifra de 50 países a visitar en 14 meses sin retorno a Tenerife hasta su finalización. Para esta aventura, el equipo humano se ha reforzado con mi participación. Me encargo de la realización, comunicación y social media en este viaje por los 5 continentes.

La filmación se hará en calidad 4K de última generación, una edición cinematográfica con postproducción más especializada, la tecnología más novedosa que permite imágenes nunca vistas, como las aéreas que captan con un drone o en 360 grados con cámaras especializadas. Asimismo, contará con un formato multilingüe con el que se internacionaliza el programa televisivo. Son algunas de las novedades que nos encontraremos en esta nueva entrega de El Turista.

La logística de un proyecto audiovisual de este tipo es bastante complicada y durante meses se realizaron diversas reuniones para ir completando etapas. Para fijar la ruta fue necesario realizarla en función del verano, para evitar llevar exceso de peso, y en función de las zonas geográficas -sin concretar países-, debido a que se trabaja paralelamente la producción con empresas colaboradoras locales y ministerios de turismo. Diariamente, el equipo de El Turista capta imágenes de diversas historias que aparecerán en su segunda temporada, y comparte en las redes sociales imágenes que permiten a sus seguidores continuar el viaje. El material se va enviando a España, donde se va editando paralelamente para que unos meses posteriores a la finalización del viaje puedan disfrutar todos los viajeros de este programa de televisión creado en Canarias y que tendrá difusión internacional.

Estas son algunas claves sobre cómo se organiza una vuelta completa al mundo:

¿Cuánto cuesta una vuelta al mundo? Seguramente es la primera pregunta que todo el mundo se hace para aventurarse a dar la vuelta al mundo. La respuesta está llena de matices. Depende del tiempo que quieras estar de viaje, el tipo de viajero que seas, los alojamientos y actividades que disfrutes, los países a visitar... En Internet ofrecen todo tipo de vuelta al mundo low cost pero siento desilusionarte porque los datos distan mucho de la realidad pues olvidan destacar esos matices.

Muchos de esos viajeros realizan couchsurfing, es decir, se alojan en casas de gente como intercambio, hacen autostop o simplemente sólo visitan ciertos países bastante económicos. Así que lo ideal es que valores tú cuánto puedes gastarte y adaptarla a tu medida. Por cierto, la mayoría de vueltas al mundo no se culminan por añorar el hogar o porque se acaba el presupuesto, así que lo óptimo es ser previsor.

¿Qué ruta hacer? Dependiendo de tu economía y el tiempo que vayas de viaje podrás hacer más o menos países. El sudeste asiático, India y Sudamérica son los habituales porque son más económicos. África, Europa, Japón, Oceanía o Estados Unidos y Canadá son más caros. Y ya ni hablamos de la Antártida, que es para una vuelta al mundo con mayor presupuesto.

Un consejo es siempre ir en favor del verano, comenzar en el verano europeo e ir siempre al este cambiando de hemisferio cuando lo requiera la estación. Así, además, aligeras la maleta evitando ropa de excesivo abrigo. Por si quieres, toma nota de la nuestra: África, Turquía, Israel, Ruta de la Seda, India, Nepal, China, Japón, Sudeste Asiático, Oceanía, Antártida, Cono Sur de América, Centro América, Antillas menores, Antillas Mayores, América del Norte y Europa.

¿Y cómo lo hago? Hay dos modalidades para dar la vuelta al mundo si eliges hacerla en avión: mediante un billete de vuelta al mundo o comprando diferentes pasajes e intentando aprovechar los puntos de pasajero frecuentes, así como las compañías de bajo coste. La primera opción, que es la que te recomiendo, la ofrecen alguna de estas tres alianzas de aerolíneas: One World, Sky Team y Star Alliance. Cada una tiene sus restricciones, una va por millas y otras te permiten un número de saltos por continente, pero siempre en la misma dirección, es decir, sin retroceder al oeste si vas hacia el este.

¿Qué documentación necesito? Pasaporte y cartilla de vacunas si vas a países que lo exigen. Las largas horas de trámites previos y durante el viaje no te las va a quitar nadie. Necesitas tener la documentación en orden y más teniendo en cuenta que muchos países exigen que tu pasaporte disponga de una vigencia de al menos 6 meses de duración cuando vayas a visitarlos, además de que dispongas de una cantidad de hojas libres. Así que si está próximo a caducar o eres muy viajero, mejor renovarlo e ir con uno a estrenar que, además, luego podrás guardar como recuerdo. Igualmente, es recomendable llevar varias fotocopias del pasaporte.

Visados. Los españoles somos afortunados al disponer de uno de los pasaportes que más fronteras nos permite pasar sin necesidad de un visado, a diferencia de otros ciudadanos del mundo a los que se les solicita muchos requisitos para permitírsele el acceso. Sin embargo, hay algunos países que obligatoriamente nos solicitan un visado para acceder a su territorio. Debemos informarnos de cuáles se deben tramitar desde España en las diferentes embajadas y cuáles se pueden hacer por Internet o en la propia frontera. Para ello, debemos entrar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en el que podremos consultar información detallada sobre los trámites a realizar y las exigencias del país que deseamos visitar. Te aconsejo llevar varias fotografías en tamaño carnet, te las podrán solicitar al tramitar algunos en frontera o simplemente si deseas obtener una tarjeta SIM local para tener internet.

Vacunas. Si no te llevas muy bien con las agujas y los pinchazos, vas a tener que hacer un esfuerzo. Debido a que en una vuelta al mundo se visitan muchos países exóticos, es necesario vacunarse contra ciertas enfermedades. Las principales vacunas son contra la fiebre amarilla, hepatitis A, B, fiebre tifoidea, rabia, tétanos y la difteria.

Además, en algunos países te exigen la cartilla de vacunación, especialmente por la fiebre amarilla. Para conocer de qué debes vacunarte, dependiendo de los países que visites, lo ideal es acudir a un centro de vacunación internacional donde proporcionan toda la información detallada. También puedes consultar la página web del Ministerio de Sanidad y la Seguridad Social da cobertura a estas vacunas.

Por otra parte, existen enfermedades que no disponen de vacuna, como la malaria y el dengue. Para ello lo mejor es prevenirlas mediante un buen repelente y medicamentos profilácticos.

Seguro de viaje. Dicen que el mejor seguro médico es el que no se usa pero en muchas ocasiones los viajeros olvidan la importancia de un buen seguro de viajes. Se puede visitar más o menos lugares, hacer más o menos actividades, pero con la salud no se juega. Es fundamental ir bien cubierto, sobre todo cuando se trata de viajes de larga duración y en los que visitas diversos países. En ocasiones, además, el desconocimiento nos lleva a pensar que los acuerdos sanitarios entre países, como el uso de la tarjeta sanitaria internacional, son suficientes en caso de vernos obligados a asistencia sanitaria, pero en realidad no es así. Más de un turista se ha llevado un buen susto al tener que pagar altas sumas de dinero debido a un imprevisto o una urgencia en un país con convenio, siendo testigos de que sólo cubren ciertos casos o montantes y no los privilegios que disponemos en la sanidad española. Por otro lado, hay países que exigen que dispongas de un seguro médico para poder visitarlos.

A la hora de escoger un buen seguro de viaje hay que mirar todas las condiciones, no sólo el precio. En nuestro caso, disponemos de un seguro catalogado como Grandes Viajeros que ofrece la empresa española IATI Seguros y que es ideal para una vuelta al mundo, ya que nos ofrece cobertura sanitaria en todo el planeta . Otro punto a su favor es que no tienes que adelantar el pago de las facturas por costes médicos, sino llamando desde el destino a la compañía. Ellos te dan las indicaciones de los centros sanitarios más cercanos y ellos se encargan de los costes. En cuestión de salud, necesitas garantías.

Permiso internacional de conducir. Si tienes pensado alquilar un vehículo en algún país, y tras haber ya constatado que a los extranjeros se les permite conducir en este territorio, es aconsejable expedir el carnet internacional de conducir en una sede de la Dirección General de Tráfico (DGT). Su vigencia es anual y te lo tramitan al instante, así que déjalo lo más próximo a tu salida del viaje.

¿Qué llevar en la maleta? No mucho más que en un viaje habitual. Evitar demasiado peso es ideal, porque además podrás lavar en los alojamientos o lavanderías en las ciudades. Por comodidad, es mejor una maleta con ruedas que te permita ponértela a la espalda o al hombro si la calzada está mojada o sucia. Si no, una mochila a la espalda tipo mochilero. Tú eliges, pero ya lo cantaba Nino Bravo: "ligero equipaje para tan largo viaje".

¿Qué no me puede faltar? Un botiquín es imprescindible y los medicamentos habituales que debas tomar. También la cámara para inmortalizar los recuerdos. En cambio, los productos de higiene personal puedes ir comprándolos por el camino.

Tengo todo preparado. ¿Qué hago con el dinero? Hay distintos bancos y tarjetas que te permiten viajar por el mundo y pagar sin comisión o con cambios de divisas muy buenas. Aún así, lleva algo de dinero en efectivo, si es posible en dólares, porque hay países que no son muy amigos de las tarjetas o por si surgen imprevistos. Yo aconsejo alrededor de 1.000 dólares.

¿Algún consejo de última hora? Pues llevar en el móvil descargadas Apps como el Google Translate o Google Maps, para poder comunicarte y localizarte allá donde vayas. Y si te lo puedes permitir, darte de alta en algún programa de salas vip de aeropuertos. Te harán mucho más placenteras las largas horas de escala y espera.

Ya tienes toda la información, así que, aventúrate y da tu propia vuelta al mundo. Pero, mientras, te inspiraré cada semana en La Opinión de Tenerife con los diversos destinos que vaya visitando para saber si los incluyes en tu próximo viaje.