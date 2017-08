Los canarios tienen que "acostumbrarse" al fenómeno de las microalgas

Las Consejerías de Sanidad y de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias han informado esta mañana sobre la gestión del episodio de afloramientos de cianobacterias - microalgas- que se está viviendo en las costas canarias durante este agosto. Ambas consejerías están en estrecha colaboración desde que el día 24 de junio la Viceconsejería de Medio Ambiente informó del avistamiento en alta mar de un 'bloom' de microalgas de la especie Trichodesmium erythraeum, mientras que Salud Pública ya confirmó el pasado lunes que no existen efectos para la salud de la población asociados al de afloramiento de las microalgas, así como que "la calidad sanitaria de las playas de Canarias es excelente".

El director general de Salud Pública, José Juan Alemán, y la directora de Protección de la Naturaleza, Susa Armas, señalaron que ambas consejerías están en estrecha colaboración desde que el día 24 de junio la viceconsejería de Medio Ambiente informó del avistamiento en alta mar de un bloom de microalgas, que dadas las condiciones meteorológicas existentes, podía acercarse a la costa de las Islas. Todos los técnicos expertos de Salud Pública, Medio Ambiente y Banco Español de Algas coincidieron a la hora de afirmar que las microalgas son "un fenómeno natural al que los canarios tendremos que acostumbrarnos". Así mismo, descartó la asociación entre el bloom de microalgas con los vertidos de aguas residuales.

El mismo 24 de junio, la dirección general de Salud Pública emitió un comunicado a través del 112, dirigido a los ayuntamientos, para que, en el caso de que el bloom llegara a las playas en el transcurso de la noche, no se vieran sorprendidos, a la mañana siguiente, sin saber lo que estaba ocurriendo, explicó José Juan Alemán, que también recomendó que "abstenerse del baño en la zona de playa ocupada por el bloom, pudiendo utilizarse el resto de la playa".

José Juan Alemán ha señalado que a día de hoy han transcurrido ya más de 50 días desde que comenzó este episodio. Tiempo durante el que han estado informando "ininterrumpidamente a todos los medios de comunicación: prensa, radio y televisión que han demandado información, y a los ciudadanos que han remitido sus dudas y preguntas en redes sociales", a través del canal de redes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad canariassaludable.org. "Las consultas de los ciudadanos han recibido las respuestas de los técnicos de sanidad ambiental, que han contestado a cualquier hora del día y de la noche e incluso en festivo".

El director general de salud Pública ha informado también de que en todo este tiempo se ha constatado a través del sistema sanitario público que los casos de afecciones de la piel están dentro de lo esperado en esta época del año. En consecuencia, no se han detectado efectos para la salud de la población asociados a este evento de afloramiento de microalgas. "Y llegados a este punto, ante la evidencia de los hechos, cabe preguntarse cuáles han sido las razones por las que se ha producido una percepción de riesgo entre la población, que no se justifica desde el punto de vista sanitario. Porque en Salud Pública, estudiamos, y tenemos en consideración, la percepción del riesgo por la población, aún cuando no se justifique con la realidad", ha manifestado José Juan Alemán.

Sin relación con los casos de hepatitis A

José Juan Alemán ha explicado que ha informado en numerosas ocasiones en sus numerosas intervenciones en los medios de comunicación, y lo ha vuelto a señalar en la rueda de prensa, que no existe relación entre el mayor número de casos de hepatitis A al que estamos asistiendo en Europa y en España, con este evento. Y, además ha recordado que la transmisión directa, persona a persona, vía fecal-oral, a través de manos sucias y contacto físico estrecho con una persona infectada, sigue siendo el modo más frecuente de transmisión de la hepatitis A en nuestro entorno, por lo que hemos de reforzar la educación sanitaria sobre el lavado de manos y el manejo higiénico entre los contactos familiares y sexuales de los casos.



El actual brote de Hepatitis A afecta también a otras comunidades autonómoas y países europeos. Se detectó en Canarias en enero de 2017, y tiene su origen, fundamentalmente -aunque no exclusivamente-, en la transmisión sexual, más concretamente entre hombres, denominado con el acrónimo HSH, con edades comprendidas entre los 20 y 44 años de edad.

Por ello, desde la DGSP se han puesto en marcha estrategias de prevención dirigidas a la población HSH, siguiendo las recomendaciones emitidas por el Centro Nacional de Epidemiología y por la Ponencia de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que están centradas principalmente en la vacunación en este colectivo.

Estas declaraciones se realizaron en un rueda expecífica convocada para frenar la alarma de los últimos días. En la misma, intervinieron el doctor Emilio Soler, taxónomo e investigador del Banco Español de Algas, Rogelio Herrera, técnico del Servicio de Biodiversidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente y doctor en Ciencias del Mar; María Luisa Pita, Jefa de Servicio de Sanidad Ambiental, y Esther Fierro, responsable del Programa de Playas.

Vigilancia y control del estado sanitario de las playas

Desde hace másde 30 años, la Dirección General de Salud Pública se ocupa de la Vigilancia Sanitaria de la Calidad de las Aguas de Baño, siguiendo los criterios de la OMS y la normativa europea y española. Existe en canarias un Censo de 175 playas con 217 puntos de muestreo, que son sometidas a inspección y análisis, entre otros, de los indicadores de contaminación fecal: Escherichia coli y Enterococos intestinales. Esas zonas de baño se someten a inspección y toma de muestras programadas, con periodicidad quincenal o mensual, según la época del año, la frecuentación y los riesgos que puedan detectarse.

El resultado de las inspecciones y análisis se notifica al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Sistema de Información Sanitaria de aguas de baño: NÁYADE, que dispone de un acceso al ciudadano, donde puede consultarse la información relativa a los últimos cuatro años.

Los resultados de NÁYADE se vuelcan en una aplicación informática, Infoplayas, que da sustento al Informe sanitario de playas insulares, donde los ciudadanos pueden ver los datos de calidad sanitaria de las 175 playas censadas en Canarias a través de un mapa geolocalizado.