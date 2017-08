"El mayor peligro en las playas canarias son las resacas, esa ola que te chupa"

El periodista Sebastián Quintana sufrió un semiahogamiento con ocho años. En los últimos años la prevención en materia de seguridad acuática se ha convertido en su lucha para evitar que siga el aumento del número de ahogados en las Islas.

¿De dónde viene ese interés por la prevención de los ahogamientos?

Con ocho años sufrí un semiahogamiento en las piscinas naturales de Bañaderos. Me metí dentro pero descubrí que no hacía pie, ni siquiera sabía nadar. Estaba ahogándome y a mi lado había una madre con su hijo y no era consciente de lo que me pasaba. Sufrí la mayor angustia que puedes sentir, empecé a tragar agua, sabía que iba a morir y me abandoné. Entonces entré en una sensación de plenitud y paz. Una luz me envolvió, no quería salir de allí. Nunca he vuelto a sentir esa felicidad. Instantes después me despierto, abro los ojos y veo a un chico que me estaba haciendo el boca a boca y escupo agua. Desde ese día ya no le tengo miedo a la muerte.

¿Sintió frustración al ver que la gente a su alrededor no era consciente de lo que ocurría?

Mucha, el ahogamiento es la muerte silenciosa . Porque en esa situación no se produce un escenario trágico, con humo, gritos o sirenas, no puedes decir nada, ni pedir ayuda porque gastas fuerzas y tragas más agua. Por eso tampoco se recomienda mover los brazos, es algo que te ayuda más bien a hundirte.

¿Cómo reaccionaron sus padres?

No les dije nada pero por la noche me empecé a sentir mal; me llevaron al médico y recibí un tratamiento. A la semana nuestro padre nos apuntó a natación a todos en el Metropole. Los especialistas recomiendan que aunque no sufras un ahogamiento completo vayas al hospital inmediatamente, pues puedes morir en un plazo de 72 horas.

En base a esa experiencia, en los últimos años ha iniciado una cruzada para fomentar la seguridad en el medio acuático.

Así es, después de tantos años descubrí que no se ha avanzado nada en materia de seguridad acuática. Existen grandes campañas por la seguridad vial, pero nada en esta materia. La legislación vigente en Canarias es una ley preconstitucional de 1977, no podemos seguir así teniendo 1.500 kilómetros de costa y 365 días de sol al año. Por eso compadecí ante el Parlamento de Canarias en marzo.

¿Tan grande es el impacto de los ahogamientos?

En Canarias es la primera causa de muerte accidental, por encima de los de tráfico y en la mayoría de los casos son turistas. El tratamiento informativo que se le ha dado a los ahogamientos es muy distinto al de los accidentes de tráfico, porque no se genera un escenario dantesco, es esa muerte silenciosa de la que hablo.

¿Cuántas personas murieron en las costas o piscinas de Canarias en 2016?

72 personas de hasta 11 nacionalidades. Llevamos 121 incidentes entre enero y julio de este año, en 2016 iban solo 70, hemos subido un 80%, con 47 fallecidos más un desaparecido en Lanzarote. En la mayoría de los casos son extranjeros, hay que tener en cuenta que vamos a superar los 15 millones de turistas. Si superamos ese récord cada año, superaremos también el de muertes, si no se les previene.

¿Cuánto basta para que muera una persona en estas circunstancias?

Un adulto puede aguantar hasta unos cuatro minutos, los niños en tres ya están ahogados. Puedes sobrevivir, pero las secuelas que sufres por un semiahogamiento a veces son irreversibles. Puede generar un gran shock.

¿Cuál es el mayor riesgo en las playas canarias?

Las playas del Archipiélago no son peligrosas. El gran problema que tenemos es la corriente de resaca, esa ola que te chupa. Entonces, te bañas y cuando nadas ves que no avanzas y te arrastra a mar adentro. El bañista que no sabe qué es una corriente de resaca entra en estado de shock, pánico y estrés, quitándole el sentido común y tiene la sensación de que acabará en alta mar. Si la ciudadanía supiera que una buena corriente de resaca no tiene más de 150 metros de arrastre hasta perder esa fuerza, bastará luego nadar con nadar unos 15 metros a un lado y a otro y ya vuelves prácticamente solo a la orilla.

Las muertes entre pescadores también se han incrementado, ¿no?

Se nos están muriendo muchos pescadores en el norte de Gran Canaria y Tenerife, en zonas rocosas. No puedes ir solo a pescar, hay que mirar previamente la previsión meteorológica, y hay que llevar un elemento de flotabilidad. Además de algo que puede sonar ridículo, pero deberían llevar un casco, pues evitas hacerte daño al chocar contra las rocas.

¿Qué ocurre en las piscinas?

El agua dulce es distinta. Cuando tragas agua en una piscina el cuerpo lo confunde como algo bueno para tu organismo. Ese agua la distribuye a tus pulmones y revienta, en dos minutos mueres.

¿Y con los niños?

Deben estar siempre acompañados y no dejarlos con personas mayores como se hace muchas veces con los abuelos que no tienen fuerzas.

¿Qué precauciones son fundamentales para los bañistas?

Lo más importante es repetir en todo momento la importancia de respetar las banderas. Con una roja el baño está prohibido, con una amarilla se debe tomar mucha precaución y el agua no debe pasar de la cintura.

¿Qué hay del famoso corte de digestión?

Es totalmente real. Depende de lo que comas y la situación del mar, claro. Lo ideal es entrar con precaución, despacio, para evitar los cambios de temperatura.

Usted dirige hace tres años la campaña Canarias, 1.500 km de costa, ¿en qué consiste?

Son videoclips distendidos con nueve situaciones frecuentes, cotidianas, a las que puede hacer frente un bañista, un pescador o un deportista en las que puede ser víctima de un ahogamiento. Las hemos doblado

¿Qué difusión han tenido?

Actualmente nos apoya el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales se ha volcado, y también el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Además, hemos conseguido que San Bartolomé de Tirajana ponga en bucle los videoclips en las pantallas leds que tienen instaladas en Maspalomas, Las Burras, Playa del Inglés, San Agustín y Meloneras en seis idiomas distintos.

¿Qué opina de las multas de hasta 1.500 euros que realizan algunos municipios, entre ellos el del sur grancanario, por saltarse los bañistas las banderas rojas?

Son medidas meramente recaudatorias, al final las medidas realmente efectivas son las campañas de prevención y tomar conciencia.