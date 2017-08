Proponen prohibir el tema 'Despacito' por machista

Si pretendían escuchar 'Despacito' este verano en las fiestas del País Vasco lo van a tener complicado. El Instituto Vasco de la Mujer ha puesto a disposición de todos los bares, locales y espacios festivos una lista de reproducción en la que no están 'hits' tan conocidos como el de Luis Fonsi, 'Me enamoré' de Shakira, 'Cuatro babys' de Maluma o 'Súbeme la radio', de Enrique Iglesias por considerarlos machistas y contribuir a la cosificación de la mujer. En su lugar proponen temas que promuevan la igualdad y el respeto, como 'Respect' de Aretha Franklin, 'I Will Survive', de Gloria Gaynor, 'Ella' de Bebé, 'Run the World' de Beyoncé ' y 'Telephone' de Lady Gaga.