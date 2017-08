Gemeliers firmarán discos hoy junto a El Corte Inglés de Tres de Mayo

El reconocido grupo español Gemeliers estará firmando ejemplares de su último disco, Gracias, hoy, a partir de las 18:00 horas y hasta las nueve de la noche, en la plaza Miguel Velázquez, anexa a El Corte Inglés de Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife. Dada la alta previsión de afluencia de público, se ha limitado el aforo de acceso a la zona de firma a 400 personas a las que se les entregará un número para que, así, se pueda respetar el orden de la fila.

Tras el éxito de Gracias, cuyas ventas lo situaron en lo más alto de las listas certificándolo como Disco de Platino, Gemeliers publica ahora Gracias Edición Deluxe, que incluye un álbum disco y DVD con contenido único para todos sus seguidores y que, por tercera semana consecutiva, lidera la lista oficial de álbumes vendidos y ya es Disco de Platino en España.

Duele es una de las grandes novedades de este álbum y que permite ver a Gemeliers en un nuevo registro musical. Para esta ocasión, cuentan con la colaboración de Ventino, la banda femenina que está arrasando en Colombia y cuyo videoclip acumula ya más de 2.000.000 de visitas en Yotube. Gracias Edición Deluxe incluye, así, el álbum completo Gracias, dos remixes ( Tan sólo una caricia y Malas Lenguas), dos temas inéditos ( Duele ft. Ventino y No me ignores), dos temas en italiano ( Per incontrarti ancora y Un altro abbraccio) y un DVD en directo llamado Chester sesions.

Tras su participación en el año 2014 en La Voz Kids, los gemelos batieron récords con Lo mejor está por venir, con el que obtuvieron sucesivamente los discos de Oro, Platino y Doble Platino. Mil y una noches, publicado un año después, irrumpió en la lista de ventas como número 1 y logró el disco de Oro en solo una semana.