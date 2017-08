La sanidad canaria salva a un bebé inglés

Los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) le salvaron la vida a un bebé prematuro británico que llegó al mundo tres meses antes de lo previsto en Fuerteventura, donde sus padres Jade y Jai estaban de vacaciones. Según un reportaje aparecido en el periódico británico Mirror, los profesionales del hospital de Fuerteventura lograron salvar en un primer momento al pequeño Roco Shrubsole, que luego fue trasladado de urgencia al hospital Materno de Gran Canaria, donde fue operado del corazón y estuvo hospitalizado durante diez semanas porque, según aseguraron sus padres, el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido se negó a trasladar a Inglaterra al diminuto bebé por "falta de espacio". El título de la información afirma que el bebe "fue abandonado en el extranjero porque el NHS no tenía espacio para llevarlo a casa".

Los padres relataron que los médicos del hospital de Fuerteventura les advirtieron de la necesidad de trasladar a otro centro al niño -que nació con apenas 907 gramos de peso el pasado 11 de mayo-, porque la instalación majorera carecía de instalaciones para atender a niños prematuros y el bebé necesitaba ser sometido con urgencia a una operación de corazón. La pesadilla comenzó, relatan los padres al Mirror, cuando intentaron trasladar a su hijo al hospital local del NHS en East Surrey, pero el intento fue en vano porque el centro británico les dijo que no tenían ninguna plaza libre. Jade y Jay lo intentaron entonces con otros hospitales, pero estos se negaron argumentando que no eran responsables del cuidado de la criatura.

"Siempre esperamos que cuando lo necesitáramos el NHS estaría ahí para nosotros, pero nos ha decepcionado totalmente", se quejó Jade, quien añadió que la situación ha "empeorado tanto que ni siquiera tienen recursos para atender a los bebés prematuros. Es una vergüenza".

La madre de Rocco explica que el médico de Fuerteventura que la atendió en el hospital -al que acudió tras sufrir calambres estomacales- le advirtió de que había bastante probabilidades de que el bebé no sobreviviera, por la carencia de medios en el centro para prematuros. Jade, que no habla español, indicó que el personal que la atendió en el parto no sabía inglés, por lo que desconocía lo que estaba ocurriendo. "Cuando Rocco nació, los doctores se lo llevaron. No sabía si había sobrevivido o no. Parecía púrpura cuando nació y yo pensé lo peor. Entonces le oí llorar y eso me dio esperanza", relató Jade. "El doctor me dijo que si sobrevivía las primeras dos horas, podía llamar a una ambulancia para que los trasladara en helicóptero a Gran Canaria", continuó su relato Jade, que se refirió a la desesperación con la que aguardaron ella y su marido, durante tres horas de agonía, hasta que oyeron el ruido del helicóptero que se llevaría al pequeño Rocco a Gran Canaria. "Fue entonces cuando supe que el bebé sobreviviría", destacó Jade, que indicó que "nadie" del personal sanitario hablaba inglés, por lo que tuvo que llamar a su país a conocidos que hablaban español para "tratar de averiguar qué estaba pasando" con el bebé. Cuando le dijeron donde estaba Rocco corrió al aeropuerto para dirigirse a Gran Canaria, al Materno Infantil. "Allí estaba tan diminuto en una incubadora, conectado a unos tubos para respirar y alimentarse. No se estaba alimentando bien. Luego le encontraron un soplo cardiaco", añadió.

Rocco sufría una lesión arterial que provocaba que su flujo sanguíneo fuera anormal, lo que impedía que sus órganos funcionaran correctamente. Pero a partir del pasado 20 de junio, día en el que fue sometido a una operación, comenzó a recuperarse rapidamente. "Los doctores y enfermeras fueron increíbles. Salvaron la vida de Rocco", resaltó. "Era como un bebé diferente. Empezó a alimentarse y a hacerse más grande. El doctor en Gran Canaria nos firmó un documento en el que aseguraba que Rocco estaba lo suficientemente estable como para volar al Reino Unido. Estábamos tan contentos de volver a casa, pero no imaginábamos que todavía permaneceríamos varados" en Gran Canaria durante diez semanas.

Y es que cuando el matrimonio se puso en contacto con su compañía de seguros AXA, esta les comunicó que la ambulancia aérea no podría trasladar al pequeño porque no había sitio en su hospital local del Reino Unido. "Llamé a East Surrey para decirles que necesitábamos volver a casa, pero me contestaron que no podían hacer nda", denunció Jade. Lo mismo ocurrió con otros hospitales de la compañía de seguros que contrataron para cubrir los incidentes del viaje. En vista de que no podían volver a su tierra, los padres de Rocco denunciaron su caso en Sunday People.

Y, de repente se acabaron los problemas de espacio y apareció una plaza libre para el pequeño dos días después, lo que permitió a Rocco y a sus padres volver por fin. Jade y Jay se mostraron muy agradecidos con el equipo de médicos y enfermeras que les atendió en Gran Canaria, al que calificó de "fantástico". Añadieron que mientras estuvieron en el Materno no tuvieron que comprar nada para Rocco, porque el hospital se encargaba de todo, "pero aquí -en East Surrey- hemos tenido que traer los pañales y las mantas", algo que el personal "atribuyó a los recortes" sanitarios. La pareja acumuló una deuda de 9.000 libras durante los 56 días que permaneció en Canarias, que espera que les cubra AXA.