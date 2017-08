El Womad regresa a Las Palmas

El Womad regresa en noviembre a Las Palmas de Gran Canaria Concretamente, el World of Music Arts & Dance, se celebrará entre el 9 y el 12 de ese mes seis años después de su última edición. Así lo confirmó ayer, en una convocatoria ante los medios, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván. "El festival vuelve a la ciudad que nunca debió abandonar", se apresuró a decir nada más comenzar. "Pero que la crisis económica obligó a suspender", añadió.

El evento, que tiene un coste de 420.000 euros, cuenta con la colaboración por el momento del Cabildo de Gran Canaria que aportará 125.000 y se espera, aunque aún está por confirmar, la del Gobierno de Canarias. A eso habría que sumar los patrocinadores para cubrir todos los gastos. Galván, que acudió acompañada por el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo grancanario, Carlos Ruiz, y la directora general de DD&Company Producciones, Dania Dévora, dijo que "existe una buena disposición por parte de todas las partes" y anunció otra rueda de prensa hacia el 11 de septiembre para anunciar los artistas y los demás detalles del evento.

"Estoy totalmente emocionada", señaló Dania Dévora al inicio de su intervención. "Cuando nos fuimos hubo dos años de lapsus, pero la apuesta de Mario Cabrera por Fuerteventura fue el inicio para volver a acercarnos a Las Palmas", añadió. "Esos tres años hizo que no perdiéramos presencia de lo que iba ocurriendo y sirvió para confirmar que Canarias era una tierra Womad". La promotora reconoció que "ha habido coqueteos con otros lugares del Archipiélago, pero siempre preferimos esta posibilidad". Y añadió que "nuestro jefe, Peter Gabriel, está emocionadísimo", pero no vendrá en esta edición principalmente por problemas familiares que le ha hecho suspender otros conciertos en Europa.

Referencias

Dévora añadió que este contrato tiene que ser de dos años como mínimo ya que la referencia es la ciudad de Cáceres que ya está previsto para 2019, "aunque en lugares como Australia se ha contratado por 11 años". Sobre los artistas invitados, Dévora dijo que aún no puede adelantar nada. Y sobre el hecho de que pueda estar marcado por lo que se vio precisamente en el último Womad de Cáceres del pasado mes de mayo, señaló que no tiene nada que ver unas ciudades con otras, pero en caso de que hubiese una referencia quizás esté más cercano a lo que se ha visto en Charlton Park donde el pasado mes de julio actuaron, entre otros, artistas como la big band brasileña Bixiga 70, Orchestra Baobab, Inna de Yard o Alsarah.

Carlos Ruiz aclaró, por su parte, que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no debió dejar de ser nunca una ciudad Womad y esto es "una apuesta por la cultura, el mestizaje y la tolerancia", por lo que se alegró de "ir sumando colaboraciones de las Islas". En este mismo punto ahondó Galván que destacó que "nuestra ciudad es un lugar abierto que casa totalmente con la filosofía de este festival como un punto de encuentro multicultural".

Respecto a la ubicación del escenario, la concejal de Cultura informó de que será el parque Santa Catalina, y preguntada por la posibilidad de que vuelva a celebrarse en la playa de Las Canteras, Galván manifestó que "sería el escenario ideal", aunque el Ayuntamiento "no está seguro de que sea posible", si bien es una ubicación que "valorará y consensuará". En cualquier caso, la edil subrayó que Womad Las Palmas de Gran Canaria "no va a volver a generar más polémicas", mientras que Dévora, que ayer celebra su cumpleaños "con más velas que nadie que soplar" por la vuelta del evento, aseguró, respecto al cartel de artistas, que "no se celebrará nunca si no tiene calidad".

En sus 17 ediciones en Gran Canaria, todas en la capital grancanaria salvo la celebrada en Maspalomas en 1997 en su tercera edición, el festival Womad disfrutó siempre en la primera quincena de noviembre de una gran respuesta por parte de los ciudadanos convirtiéndolo en uno de los grandes momentos culturales del año.

El Womad vivió otras tres ediciones, entre 2014 y 2016, en la isla de Fuerteventura. El evento tanto en los escenarios de la Playa de Las Canteras, de la Playa del Inglés como del Parque Santa Catalina, ha contado en sus carteles con artistas tan prestigiosos como Van Morrison, Sonic Youth, Joe Strummer, Youssou N'Dour, Noa, Femi Kuti, Suzannne Vega, Enrique Morente, Khaled, Salif Keita, The Waterboys, Kevin Johansen, Midge Ure, Ali Farka Toure, Susana Baca, Concha Buika, La Mala Rodríguez, Cheikh Lô, Amparanoia, El Guincho, Niña Pastori, José Mercé, Estrella Morente, entre otros. Y en todas las ediciones con alguna estrella de primer orden internacional.