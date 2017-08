La más guapa vive mejor en cholas

Gara quiere ser policía, una vocación que tiene aparcada hasta que termine sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria. Pero antes de opositar a las fuerzas de seguridad, la joven tinerfeña de 19 años compagina su trabajo en un parque acuático de la Isla con su preparación como candidata al certamen de belleza Miss World Spain, que se celebrará el próximo 16 de septiembre en Girona.

Entre sus avales para alzarse con la corona se encuentran sus ojos claros, sus 1,74 metros de altura y su desparpajo en la pasarela, aunque Gara Aguiar admite que la primera vez que se subió a una fue precisamente para participar en la elección de Miss World Tenerife. Ganó la banda que le acredita como la más guapa de la Isla, y a pesar de que fue en 2013, no ha sido hasta ahora que puede optar a la nacional. "Entonces no pensé en ningún momento que pudiera ganar", señala Gara, quien se mantiene con las mismas dudas respecto al próximo concurso.

"Son muchas chicas y yo no soy de las típicas chicas que se ven la más guapa", comenta la joven antes de demostrar que la coquetería permanente no es cuestión de modas: "Antes ni siquiera me ponía tacones y no uso maquillaje sino cuando tengo alguna sesión de fotos". En esta percepción de sí misma puede que incluya su carácter tímido, una cuestión que prácticamente se le olvida cuando se trata de posar para la cámara y, según su madre, una vez que se ha subido al escenario que "se transforma".

Y eso a pesar de que Gara no entiende la moda como su futuro profesional: "De momento es más como un hobbie, aunque sí que me gustaría entrar en una agencia y dedicarme a esto un tiempo". Puede que el certamen de Miss World Spain le dé esa oportunidad, e incluso se plantea un traslado a la Península, "probablemente Barcelona" de donde es su pareja. Aunque todo depende de si finalmente gana.

"No puedo hacer planes a partir de septiembre", admite la tinerfeña, residente en Callao Salvaje. Por el momento son varias las opciones de pasos a seguir en unos meses: dedicarse a la moda con o sin corona, terminar sus estudios, realizar un grado de Farmacia o relacionado con los animales y opositar para ser policía. Todo esto entra en los planes del futuro de la joven, un devenir que llegará poco a poco.

Por el momento, su día a día se centra en su trabajo y en aprovechar los ratos libres para prepararse para el 16 de septiembre. "Cuando salgo de trabajar voy al gimnasio porque de momento me estoy concentrando en la parte física", señala Gara quien reconoce que echa en falta no poder dedicar más tiempo a alguna de sus aficiones: "De momento, cada día libre que tengo sin trabajo y sin compromisos, lo ocupo con actividades de ocio, en el mar o en la naturaleza".

Le resta algo más de un mes para cerrar el resto de detalles que guiarán su paso por el certamen de belleza nacional, que incluye una fase de pruebas, a saber, de talento, social, física y traje tradicional. En ese sentido, respecto a lo primero, la joven anuncia que prepara un vídeo montando a caballo, una de sus grandes pasiones y que incluye algunas pruebas de obstáculos. "Al proyecto social aún le estoy dando vueltas, haré algo relacionado con los animales o el acoso escolar", avanza.

Aunque la parte más esperada será la gala, que se desarrollará en un centro de eventos de Playa de Aro en la costa mediterránea. Desfile inaugural probablemente con coreografía "que no se sabré hasta que se inicie la concentración previa con todas las candidatas", otro en traje de baño y por último el de fiesta. Para este momento contará con un vestido de Diseños Amarca que según sus palabras "es una preciosidad".

Eso sí, la tinerfeña es consciente de cuál es su mayor problema de cara al certamen: La timidez. "Sé que tengo que soltarme", admite. Al menos contará con sus apoyo fundamentales en Girona, entre los que destaca su familia y, especialmente, su hermano mayor que vive en el Norte de España. "Está contando los días", apunta su madre. Y es que ambas destacan la unidad familiar como una de las principales virtudes de Gara Aguiar que también se define como tranquila e independiente. "Voy a lo mío, no soy de las que están pendientes de todo", resume la tinerfeña.

Una gran experiencia

Ese carácter no le ha impedido disfrutar al máximo de la experiencia de ser Miss, incluso desde el primer momento cuando un amigo fotógrafo le propuso presentarse al certamen tinerfeño. "Antes había hecho algunas cosas a través de una agencia, sobre todo de catálogo pero lo dejé durante un tiempo", señala. De la fotografía dio sin proponérselo el salto a la pasarela y ahora resulta que lo disfruta incluso más. "Estoy supercontenta de todo lo vivido, tuve grandes compañeras y me ha encantado conocer a todo el equipo", comenta Gara.

Eso sí, reconoce que el día en de la gala pasó "muchísimos nervios", tantos que instantes antes de salir se le escaparon algunas lágrimas. "Lloré de los nervios, pendiente de que todo saliera bien", comenta ahora sí entre risas antes de insistir en que "quizá influye que no me viera ganadora, sino si acaso finalista". No se trata de inseguridad en su 1,74 metros de altura y sus medidas de 85 - 62 - 90, sino en que considera que su día a día dista mucho de la imagen que se tiene de las candidatas en este tipo de certámenes.

Lejos del postureo permanente, la joven tinerfeña asegura que por las mañanas se viste "casi con lo primero que pille" y hasta que no empezó en este mundo era "enemiga de los tacones". "Mi madre dice que soy un poco hippiepija", bromea la tinerfeña. Si es así, al menos tiene la oportunidad de convertirse en una reina si se corona como Miss World Spain el próximo septiembre.