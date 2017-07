Una niña de cinco años llama a una ambulancia y le salva la vida a su madre

Una niña de cinco años le salvó la vida a su madre gracias a que llamó a emergencias cuando se desmayó. Gracias a ella, los paramédicos pudieron salvarle la vida.

La madre de la pequeña heroina sufre de la enfermedad de Perthes y le enseñó a su hija April de cinco años lo que ella debe hacer si su madre comienza a sentirse muy mal. Así, cuando se desmayó por los espasmos estomacales tan fuertes que estaba sufriendo, April ya sabía exactamente qué hacer, informa The Mirror.

La enfermedad de Perthes es una enfermedad rara de la infancia que afecta a la cadera. Ocurre cuando la sangre no llega al fémur y las células óseas mueren. Esto causa mucho dolor y tareas tan simples como conseguir salir de la cama o andar suponen un verdadero desafío.

La niña se armó de valentía y llamó a los servicios de emergencias. La pequeña habló calmadamente con un operador y le contó lo que había sucedido. Caitlin dijo: "Estoy muy orgullosa de April, ella es mi heroína, y la forma en que pidió ayuda mostró su nivel de madurez".

Fue tratada por los médicos pero no necesitó ser trasladada al hospital.

En las redes sociales se ha compartido la grabación de la llamada de April que busca animar a los padres a enseñar a sus hijos qué hacer en casos de emergencias. "April actuó muy calmadamente en lo que debió ser una situación aterradora". "Al llamar y responder a nuestras preguntas, se aseguró de que pudiéramos conseguir ayuda a su madre lo más rápido posible", comentan desde la sala de control de emergencias.

"April Lily Walsh, eres mi heroína y no habría tenido la atención adecuada de los paramédicos si no fuera por ti". "He oído lo que les dijiste y estoy tan orgullosa de lo tranquila que estabas... Acabo de llorar al oírlo y eres tan valiente, ¡mi mundo, mi vida, mi mejor amiga, mi hija y mi amor y mi heroína!", escribió la madre al escuchar la grabación.

La madre de la pequeña acabó su bonita dedicatoria a su hija diciendo: "Te quiero mucho y estoy tan contenta de que seas mía. Te mereces el mundo princesa".