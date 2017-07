El Médano acoge hoy 'Sensaciones', la gran fiesta del vino y la buena cocina

Fiel a la cita con el verano llega hoy, último viernes del mes de julio, Sensaciones. Es esta, probablemente, la fiesta del vino y la gastronomía más esperada y concurrida de la isla de Tenerife.

El municipio de Granadilla acoge en la plaza de la localidad turística de El Médano este encuentro que se divide en dos partes: la primera desde tempranas horas de la mañana hasta el mediodía y donde fundamentalmente estarán diversos artesanos, socios del Mercado del Agricultor y aquellas cafeterías y bares que ofrezcan "desayunos saludables".

El ambiente festivo se reanudará a partir de las seis de la tarde y hasta la madrugada. Es entonces cuando los puestos de diferentes bodegas de las Denominaciones de Origen de Abona y Valle de Güímar, así como restaurantes, tascas y artesanos del municipio ofrecerán sus productos y las música inundará esa gran fiesta de Sensaciones.

Rakel cernicharo, ganadora de Top Chef 2017, presentó su libro de recetas en Los Realejos. La ganadora del show talent televiso de cocina Top Chef 2017, Rakel Cernicharo, presentó en Los Realejos y para toda España, mostrándolo por vez primera ante los medios de comunicación y el público en general, su primer libro de recetas.

Según reza en la sinopsis de esta publicación de 192 páginas, la cocina de Rakel Cernicharo, lo que le hizo acreedora del premio Top Chef 2017 del programa de Antena 3 Televisión, se caracteriza por el orden, la pulcritud y un especial cuidado en el emplatado. Ha demostrado que su intuición y creatividad son grandes valores que le han servido para triunfar en este concurso. Aunque los primeros días del programa fueron duros para ella, logró encontrar su sitio y ganar hasta en tres ocasiones la prueba de fuego.

La cocinera valenciana, fiel a sí misma, apostó durante el transcurso de la cuarta edición del show talent por platos que reflejaban perfectamente su personalidad, aparentemente sencillos, pero que acabaron por conquistar a los comensales. Tras 13 semanas de competición y una prueba final en la que eligió elaborar una ensalada, acabó llevándose el cuchillo dorado frente a su contrincante. En este libro nos ofrece sus mejores recetas y demuestra su don para la cocina.

La Universidad de La Laguna celebra 'The wine night'. Aprovechando los días de verano que invitan a estar al aire libre, la Terraza de Verano Los Laureles en Tegueste acogió el evento The Wine Night, promovido por el Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna, y la entidad The Rock, donde se ha promovido el consumo responsable de vino, entre los jóvenes.

El Aula ha demostrado con The Wine Night que el vino no sólo está de actualidad, sino que también se puede tomar en cualquier momento y situación, en cualquier hora del día y en los entornos más diversos.

A pesar del mal tiempo, más de un centenar de jóvenes pudieron reunirse entorno a La Noche del Vino ( The Wine Night), contó con el apoyo en esta primera edición debodegas como El Rebusco, Llano El Pino, El Lomo, Monje, Cumbres de Abona, Loher, L´Ambora, y Hermanos Mesa.

Presentación de la cosecha 2016 de vinos de La Gomera. Arte, música y la exquisita Cocina del Telémaco acompañaron la presentación de la Cosecha 2016 de los Vinos de la Denominación de Origen La Gomera, que tuvo lugar la pasada semana en Hermigua.

La viticultura gomera juega un papel primordial en la conservación del paisaje agrario de la isla, y gracias a la labor de su Consejo Regulador, presidido por Armenia Mendoza, el sector vitivinícola gomero ha alcanzado metas que parecían inalcanzables para susbodegueros y viticultores, y solamente necesita, quizás, del apoyo institucional en favor de una mayor comercialización del producto fuera de la isla como modo de mantener, no sólo el paisaje vitivinícola insular sino para el desarrollo de una actividad que puede ser tan generadora de riqueza como otros sectores económicos de La Gomera.

El Cabildo de La Palma impartirá formación para baristas. El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Consejería Comercio, impartirá el próximo mes de agosto un curso específico para la formación de baristas con el objetivo de implicarse como institución pública en el avance hacia la excelencia, ofreciendo formación a los profesionales de los comercios de la isla palmera -en este caso en el sector de la hostelería- que tanta importancia tiene en la economía insular.

El curso para baristas será impartido por Rayco Jesús Paz, formador barista palmero con una amplia trayectoria en experiencias formativas a nivel nacional e internacional. La formación está dirigida a empresas del sector de la hostelería pertenecientes a las zonas urbanas integrantes de las actuales Zonas Comerciales Abiertas de La Palma. El curso de nivel intermedio será reconocido y acreditado por la SCA, The Specialty Coffee Association.

El cordero, una carne ideal para el verano. Los cortes de cordero y lechal son perfectos para el verano: medallones, tournedó, filete de pierna, churrasco, churrasquitos, filete de carillón, collares, pincho moruno, brocheta, hamburguesa ? Estos son los nuevos cortes del cordero, que ya están disponibles en carnicerías de toda España y que, por sus características, resultan perfectos para su consumo en verano.

Sin tener que recurrir al horno o brasas, los nuevos cortes permiten su preparación vuelta y vuelta con presentaciones como filetes, hamburguesas, medallones o tournedó a la plancha que se pueden tomar recién hechos o bien en frío, en la playa o en la montaña acompañados de una refrescante ensalada.Sano, rápido y ligero, el cordero deshuesado y sin grasa es perfecto para preparar vuelta y vuelta este verano.