La carta viral de un socorrista tinerfeño a un bañista imprudente

'"No es para tanto chaval", le dijo un bañista a un socorrista de nuestro litoral.

"Soy uno de los socorristas llamado Aday Amorin de nuestras playas portuenses, que hace días pasados le pitaba y le hacía señales desde la orilla en esa playa que usted visita cada verano o invierno. Como usted recuerda, en estos días atrás ondeaba la bandera roja. Fue una jornada difícil para el servicio de salvamento y socorrismo, aunque sé que para usted solo fue molesto". Así comienza el texto publicado en la página de Facebook 'Los Socorristas de las playas del Puerto de La Cruz Tenerife' escrito por Aday Amorin y destinada al hombre al que intentó de salvar la vida.

"Quiero creer que usted no oía los pitidos por el fuerte ruido de las olas y que tampoco entendía mis indicaciones por darme la espalda y encontrarse ya tan lejos de la orilla. Por ese motivo, decidí acercarme todo lo que las condiciones de seguridad me permitieron para instarle a que saliese", se indica en el escrito. "Como usted recuerda, una vez en la orilla le transmití la situación del mar y el motivo por el cual ondeaba la bandera roja, a lo que usted me respondió; "no es para tanto chaval"', prosigue.

"Si ve bandera roja ondeando en la playa otro día no entre al mar. No lo haga por mí, tampoco lo haga por usted. Hágalo simplemente por su hijo, o por su nieta, o su pareja, hágalo por esa pareja de franceses que no conoce y que al verle nadar igual se animen a entrar con su hijo de cuatro años sin manguitos. Hágalo por todos ellos, se lo dice un socorrista que en diez años ha presenciado alguna lágrima en días de verano que no lo merecían. Recuerde siempre ser un ejemplo para la playa", concluye el texto.

Amorin ha expresado de esta forma la frustración que sienten los socorristas que como él tratan de mantener seguros a los usuarios de playas y zonas de baño de cualquier parte del mundo. Y es que como bien menciona este socorrista portuense en esta carta, las corrientes marinas se han cobrado este verano la vida de más de 40 personas en las costas en Canarias.