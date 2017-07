El derecho de desconexión fuera del trabajo llega a España

Los trabajadores de la compañía de seguros Axa son los primeros en España que tienen reconocido, por convenio, el derecho a no atender llamadas en su teléfono corporativo ni a responder correos electrónicos de trabajo tras la conclusión de la jornada laboral. El derecho a la desconexión digital, ya regulado en Francia, llega a España.

La empresa aseguradora Axa y CC OO, sindicato mayoritario entre los trabajadores del grupo, acordaron la pasada semana dentro de su nuevo convenio colectivo romper con la conectividad permanente. Desde la compañía señalaron que el lugar de la prestación laboral y el tiempo de trabajo "están diluyéndose en favor de una realidad más compleja" que afecta tanto al ámbito personal como al familiar de los trabajadores. Por esa razón, el nuevo convenio recoge el derecho a la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral.

En concreto, en el articulado del acuerdo se señala que "salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, Axa reconoce el derecho de los trabajadores a no responder a los mails o mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo". Es el primer acuerdo en una gran empresa en España que lo incluye.

Un referente

"Siempre hemos tratado de ser un referente del sector asegurador y crear el mejor entorno laboral posible. En ese sentido ya habíamos recorrido un largo camino y ahora, de la mano de los representantes de los trabajadores, hemos dado un paso más hacia adelante y hemos mejorado un convenio para hacerlo más innovador", señaló Carmen Polo, directora de Recurso Humanos de Axa.

La compañía aseguradora tiene su matriz en Francia y este país fue pionero en regular el derecho a la desconexión digital fuera del trabajo dentro de la polémica reforma laboral que impulsó el gobierno socialista del ex presidente François Hollande.

Desde el pasado 1 de enero, todas las empresas de más de 50 trabajadores deben fijar horarios de conexión al móvil e internet, acordados con la plantilla. De ese modo se garantiza que los trabajadores puedan disfrutar de su tiempo de descanso sin tener que estar pendientes de los dispositivos electrónicos de uso profesional.

No obstante, la normativa francesa no incluye sanciones concretas para las compañías incumplidoras. Desde la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe) se señala que, tarde o temprano, esa misma regulación de Francia acabará llegando a España. Desde UGT y Comisiones Obreras también defienden la necesidad de abrir ese debate.

UGT en un comunicado reclamaba este mismo fin de semana incluir el derecho a la desconexión fuera del horario laboral en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en la del Estatuto de los Trabajadores para que sea un derecho más en materia de salud laboral y se garantice su cumplimiento por las empresas. Para el sindicato, este derecho se debería incluir también en la negociación colectiva, con una formación específica de gestión del tiempo del trabajo para los trabajadores que se puedan ver afectados por tecnologías que difuminan los límites entre la vida profesional y personal.

Legislación española

UGT quiere que la legislación española obligue a respetar el derecho a no coger el móvil o contestar a e-mails de los jefes tras el trabajo y que no se circunscriba, como ha ocurrido en Francia, a la negociación en cada empresa, dado que en España la mayoría de las empresas son pymes en las que no hay representación sindical.

En España ya hubo un intento de legislar al respecto, pero todavía no se ha traducido en una ley. El PSOE registró el 27 de marzo en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre los derechos digitales de los ciudadanos en la que apoya la desconexión digital fuera del horario laboral, una propuesta que se realizó el mismo día que se conoció que el Gobierno del Partido Popular estudiaba reconocer ese mismo derecho.